Dix plats russes pour compléter un régime pauvre en glucides

La cuisine russe est riche en graisses saines et en fibres qui vous aideront à traverser les longs mois d'hiver sans perdre vos vitamines. Malheureusement, vous ne trouverez pas de blinis dans cette liste.

C'est l'un des plats russes les plus étranges : la viande en gelée ou « kholodets ». Beaucoup de gens associent la gelée uniquement au pudding, mais celle-ci n'est pas un dessert. De nombreux Russes pensent que le kholodets aide à renforcer les os et à lutter contre les entorses.

Le caviar rouge et noir est un invité bienvenu à toute fête russe. Le caviar est riche en vitamines D et E, ainsi qu’en iode. Le caviar se marie bien avec le beurre et les œufs. Dans certains pays, les œufs farcis au caviar et au beurre ou au fromage à pâte molle sont appelés « russes ».

Dans une authentique recette soviétique, les poivrons doivent être farcis non seulement de viande hachée (porc et bœuf), mais aussi de riz. La viande hachée se marie bien avec les légumes lorsque tous les ingrédients sont cuits au four. Il est préférable d'utiliser des poivrons verts.

Le bigos, un plat russe aux racines polonaises, est préparé avec du chou frais ou avec du chou fermenté et des saucisses. Certains Russes le qualifient de « solianka (soupe à base de viande, de poisson ou de champignons et d'épices) dans une poêle ».

Dans la liste interminable des produits laitiers russes, le fromage cottage russe appelé « tvorog » est peut-être le plus populaire. Habituellement, le vrai tvorog, qui est préparé sans sucre ni sel, ne peut être trouvé que dans un magasin russe. Si vous êtes un amateur de produits laitiers, vous adorerez le fromage cottage à 18% matières grasses.

L'une des soupes russes les plus célèbres et les plus simples s'appelle « chtchi », et c'est une excellente idée de déjeuner pour tout amateur du régime pauvre en glucides. Il existe de nombreuses variétés de ce plat : avec de la viande, des légumes, etc. Essayez de le faire cuire à partir de jeunes choux verts ou de chou fermenté, avec ou sans viande. Certaines personnes ajoutent des tomates ou du poisson.

Les produits fermentés et marinés sont à la base de la cuisine russe. Depuis des temps anciens, les Russes conservent pour l'hiver des concombres, du chou, des champignons ou encore de l'ail. Le processus de fermentation permet aux produits d'être stockés pendant une longue période, en gardant tous les nutriments. Aujourd'hui, de nombreux nutritionnistes reconnaissent que les produits alimentaires fermentés contenant des probiotiques améliorent la digestion et renforcent l'immunité.

Vous aimez les champignons et la crème aigre ? Génial, car c'est une combinaison parfaite à faible teneur en glucides, en particulier les chanterelles cueillies dans une forêt voisine et cuites avec des oignons et du beurre.

Tout ce dont vous avez besoin est du chou, de la viande hachée et de la purée de tomates. La version originale des goloubtsy (du mot russe « goloubi », « pigeons ») comprend du riz, mais l’on peut s’en passer. Il faut du temps pour envelopper la farce dans des feuilles de chou, et il existe donc une version paresseuse de ce plat sans céréales : il suffit de faire revenir la viande et les légumes dans une poêle, et d'ajouter la purée de tomates à la fin.

Les Russes débattent souvent de quelle sauce est la meilleure – crème aigre ou mayonnaise ? Il semble que la dernière d'entre elles triomphe dans cette recette. Le porc (ou le bœuf) avec de la mayonnaise et du fromage râpé n'a rien à voir avec la France, mais en Russie, on appelle ce plat « viande à la française ». Certaines recettes incluent des pommes de terre, mais l’on s’en passera ici.

