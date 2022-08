Quinze types de caviar consommés en Russie

En Russie, on aime non seulement le caviar rouge et noir, mais aussi ses versions jaune, rose et beige. En quoi diffèrent-ils, à part la couleur?

Le caviar se distingue en fonction de la famille de poissons dont il est issu, ainsi que par sa méthode de capture. Ainsi, ils pondent le plus souvent des caviars noirs, rouges et appelés tchastikovaïa (littéralement « à petites mailles », caviar issu de poissons moins prestigieux), également appelé jaune ou blanc.

Caviar noir

La culture de la consommation de caviar noir remonte à au moins 800 ans. Le secrétaire de Batou Khan a mentionné cette délicatesse en 1240, et au XVe siècle, le caviar noir de la Volga a commencé à être livré à la table des princes de Moscou. Il est obtenu à partir de poissons de la famille de l’esturgeon - béluga, esturgeon, esturgeon étoilé, sterlet.

Le caviar noir est une délicatesse onéreuse qui se déguste fraîche, par exemple avec des mousseux. On le sert sur des canapés ou sur des toasts, dans des tartelettes, sur des tranches de concombre ou avec des œufs durs. Le servir sur des crêpes est également traditionnel.

Caviar de béluga

Legion Media Legion Media

Le caviar de beluga est très apprécié des gourmets. C’est l'un des plus chers et des plus fins en termes de goût. Il a une légère saveur de noisette et une teinte dorée. On pense que plus le poisson est âgé, plus le caviar est savoureux. Le diamètre des œufs est d'environ 3,5 mm.

Caviar d'esturgeon

Restaurant Belouga Restaurant Belouga

Le caviar d'esturgeon est plus fin que celui du béluga - les œufs font jusqu'à 2,5 mm de diamètre. Il est de couleur brune jaunâtre et sent les algues. Il se distingue également par une légère salinité, ce qui peut être un avantage pour certains. Pour préserver ce goût marin inhabituel, la solution saline utilisée pour le conserver est moins saturée que pour le béluga.

Caviar d'esturgeon étoilé

Legion Media Legion Media

Le caviar d'esturgeon étoilé est assez fin - le diamètre des grains n'est que de 1 mm, mais ils sont plus élastiques que ceux du béluga. Il est considéré comme moins savoureux que les autres types de caviar noir, mais il contient une grande quantité de matières grasses.

Caviar de sterlet

Legion Media Legion Media

Les œufs de sterlet font environ 2,5 mm de diamètre. Le caviar est de couleur noire et grise-noire et sa coque est mince. Il a une saveur marine, mais plus douce que le caviar d'esturgeon. Il laisse un arrière-goût de poisson. Le caviar de sterlet est beaucoup moins cher que le caviar de béluga et d'esturgeon, il gagne donc à être utilisé.

Caviar de kaluga

Restaurant Belouga Restaurant Belouga

Le caviar en question est obtenu à partir d'un hybride de béluga et d'esturgeon – le kaluga. C'est l'un des plus gros poissons de la famille des esturgeons, son poids peut atteindre une tonne. Le caviar de kaluga a le goût de « noix à la crème », comme celui de béluga. Le diamètre des œufs est de 2-3 mm. Ils sont gris foncé, parfois avec une teinte verdâtre.

Caviar rouge

Le caviar rouge comprend le caviar de saumon - saumon rose, saumon kéta, saumon rouge, etc. Il est moins cher que le noir et plus populaire. Dans la partie centrale de la Russie, on n’a commencé à le manger activement qu'au XIXe siècle, car la principale région de production est l'Extrême-Orient, d'où il a toujours été difficile de le livrer.

Le caviar rouge est un attribut invariable de toute table de fête en Russie. Il est bon sur les tartines, les toasts et les tartelettes. Les salade et raviolis en sont décorés, et on n’en farcit les crêpes et les œufs de poule (Lire les recettes ici). Rendre visite à des amis avec une boîte de caviar fera toujours bonne impression.

Caviar de saumon rose

Legion Media Legion Media

C'est le caviar le plus courant dans les magasins russes. En raison de la fécondité du saumon rose, c'est lui qui apparaît le plus souvent sur une tartine de beurre sur la table du Nouvel An russe ou pour décorer une salade. Le caviar de saumon rose a une couleur orange vif et un agréable goût de poisson.

Caviar de kéta

Legion Media Legion Media

Les œufs de saumon kéta sont gros et denses, ils conservent donc bien leur forme. Il a un goût similaire au caviar de saumon rose, mais peut être légèrement amer.

Caviar de saumon rouge

Legion Media Legion Media

Le sockeye, saumon rouge ou saumon nerka, pond de petits œufs rouges foncés et à carapace molle. Le goût est légèrement amer et a une odeur de poisson caractéristique, que certains n’apprécient pas. D'autre part, le saumon rouge est l’un des premiers à commence à frayer parmi les saumons - fin mai -, de sorte que ce caviar peut être acheté dès les premiers mois de l'été.

Caviar de saumon coho

Legion Media Legion Media

Ce caviar a une riche couleur bordeaux et une légère amertume. Il est considéré comme le plus bénéfique parmi les variétés de caviar rouge en raison de sa riche composition, qui comprend de la vitamine D, de l'acide folique, du calcium, du phosphore, des acides gras, du fer, de l'iode, etc.

Caviar de truite

Legion Media Legion Media

Ce caviar rouge vif a un goût salé et légèrement amer, c'est pourquoi il est rarement utilisé pour les tartines. Cependant, il se marie bien avec le fromage crémeux, la crème ou la crème fraîche. Il a une consistance assez collante, il est donc utilisé pour faire des rolls en cuisine japonaise.

Caviar tchastikovaïa

Moins prestigieux, le caviar tchastikovaïa comprend le caviar de n'importe quel poisson, et pas seulement des familles du saumon et de l'esturgeon. Le terme tchastikovaïa ne renvoie pas à un type de poisson, mais une méthode de pêche avec un filet à mailles fines. Le plus souvent, le brochet, la brème, la goberge tombent dans ces filets. Le caviar de ces poissons est donc qualifié de la sorte.

Le caviar tchastikovaïa, comme le rouge, est bon dans les collations avec des œufs, les concombres et divers fruits de mer. Ceux de lieu jaune et de morue sont ajoutés aux salades ou aux pâtes. Naturellement, il peut être étalé sur du pain avec du beurre, et certaines personnes ajoutent ce genre de caviar à la pâte à crêpes. Essayez-le !

Caviar de brochet

Restaurant Jar-Ptitsa/Legion Media Restaurant Jar-Ptitsa/Legion Media

Le caviar de brochet est de couleur jaune voire ambrée. Il possède de petits œufs pouvant atteindre 3 mm de diamètre. Si de nos jours le caviar de brochet est rarement consommé, sous Ivan le Terrible, il était très apprécié. Il est riche en protéines, mais faible en graisses et en calories.

Caviar de lieu jaune

Legion Media Legion Media

Il s'agit d'un caviar fin d'une teinte beige clair ou rose, rappelant une pâte. Il a une odeur de poisson très prononcée et un goût amer, donc si vous voulez en faire des tartines, choisissez du pain noir parfumé.

Caviar de morue

Legion Media Legion Media

Le caviar de morue ne cède en rien aux types de caviar plus onéreux. Il est de couleur pêche, les œufs sont très fins (1,5 mm). Le caviar de morue ne sent pratiquement pas le poisson, il est donc activement utilisé dans les plats complexes.

Caviar de dorade

Legion Media Legion Media

Le caviar de dorade est de couleur dorée, les œufs sont fins et friables. Il est consommé cru et salé, cuit dans une panure à la farine et ajouté à la pâte à crêpes.

Œufs de poisson volant

Legion Media Legion Media

Le caviar de poisson volant (tobiko) au goût sucré délicat a gagné en popularité en Russie avec l'avènement de la cuisine japonaise - il est souvent ajouté aux sushis et aux rolls. Orange vif, il est également utilisé pour décorer les plats.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.