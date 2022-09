Sept desserts traditionnels russes aux pommes pour accompagner votre tasse de thé en automne

Les Russes n'ont jamais croulé sous des quantités de fruits – c’est pourquoi la moindre baie poussant dans ce pays au climat rude est grandement appréciée. Les pommes, relativement aisément cultivables ici, sont ainsi utilisées dans toutes sortes de desserts et de pâtisseries, et sont même marinées pour l'hiver.

Pastila

La pastila est l'une des rares douceurs russes connues depuis le XIVe siècle (selon l'historien culinaire russe William Pokhliobkine). Sa recette est décrite dans le Domostroï, un livre russe du XVIe siècle sur la vie familiale et domestique. La pastila a aussi été mentionnée dans un décret publié par Ivan le Terrible en 1573. Les types de pastila les plus populaires sont encore préparés dans la ville de Kolomna (région de Moscou) et dans celle de Beliov (région de Toula).

Voici une recette simple de la pastila faite maison. Lavez les pommes – il est préférable d'utiliser des pommes aigres qui mûrissent à la fin de l'automne – et coupez-les en tranches en enlevant le cœur. Faites-les bouillir dans de l'eau pendant 20-30 minutes à basse température, laissez-les refroidir.

Pelez les pommes et ajoutez-y du sucre (50g pour 1kg de pommes). Cuisez le mélange 15 minutes à basse température. Préparez la purée de pommes avec un mixeur. Tapissez une plaque à pâtisserie de papier sulfurisé, graissez avec de l'huile végétale et étalez la purée uniformément. Cuisez la pastila dans le four pendant 90 minutes à 130°C. Laissez-la refroidir, puis retirer du papier sulfurisé et coupez en tranches.

Pommes marinées

Selon ses contemporains, le poète Alexandre Pouchkine aimait les pommes marinées et pouvait en manger une énorme quantité. Il les consommait même après minuit. La recette des pommes marinées est simple et ne comprend que quelques ingrédients (pommes, herbes, feuilles de cassis et sel). Cependant, cela demande de la patience, car il faut compter 6-8 semaines pour que les pommes marinent.

Découvrez leur recette en cliquant sur ce lien.

Charlotte

La charlotte est une tarte aux pommes inventée au XIXe siècle par le chef français Marie-Antoine Carême, au service de l'empereur russe Alexandre Ier. Bien que le dessert, à la crème bavaroise ou à la crème fouettée, se soit à l'origine appelé « charlotte à la parisienne », il est ensuite devenu connu dans le monde entier sous le nom de « charlotte russe ». À l'époque soviétique, la crème a disparu de la recette. À sa place, une recette de tarte à base de chapelure trempée dans de l'œuf a vu le jour.

Aujourd'hui, quand l’on parle de la charlotte, l’on entend toutefois un gâteau spongieux aux pommes.

Vous pouvez trouver la recette de cette tarte ici.

Palets pomme-carotte

Ce dessert russe évoque les souvenirs des jardins d'enfants soviétiques. Les plus petits adoraient la combinaison de pommes et de carottes. La recette est mentionnée dans le célèbre Livre de la nourriture savoureuse et saine soviétique. Les ingrédients sont on ne peut plus modestes : carottes, pommes, semoule, sel, sucre et beurre.

Vous pouvez trouver la recette de ce dessert ici.

Pommes au four aux noix

Les pommes au four sont faciles à préparer et elles ont toujours été populaires auprès des femmes au foyer soviétiques. Les variétés de pommes aigres, Antonovka et Simirenko, sont les mieux adaptées à la cuisson de ce dessert. La recette la plus économique, mais pas la plus saine, est celle des pommes au four avec du sucre. Les plus populaires sont les pommes cuites avec des raisins secs, des noix et du miel ; vous pouvez également ajouter des abricots secs et diverses épices.

Découvrez leur recette en cliquant sur ce lien.

Confiture de pommes

La confiture est la principale friandise et source de vitamines pour les Russes pendant l'hiver. Elle est préparée à partir de tout ce qui pousse dans le jardin, y compris les pommes. La confiture de pommes aigres et très mûres est particulièrement bonne.

Pour préparer cette confiture, lavez les pommes, ôtez-en le cœur et coupez-les en petits morceaux. Mettez-les dans une casserole, versez-y du sucre. Faites-les mijoter pendant 30 minutes ou jusqu'à ce qu'elles soient ramollies. Mélangez ensuite et laissez mijoter à feu très doux pendant 20 à 30 minutes. Si la confiture commence à caraméliser, ajoutez-y un peu d'eau. La confiture doit être de couleur ambrée foncée.

Blinis aux pommes

Les blinis (crêpes) sont un plat traditionnel qui n'est pas seulement consommé pendant la fête de Maslenitsa (Mardi Gras russe). Les blinis farcis sont idéals par exemple avec des pommes caramélisées. Ils sont préparés de la manière suivante : épluchez les pommes, retirez le cœur et coupez-les en fines tranches. Faites fondre du beurre dans une poêle, ajoutez-y du miel et mélangez. Ajoutez les pommes, mélangez à nouveau et cuisez 5 à 10 minutes. Étalez la garniture sur un blin (crêpe), et roulez-le en tube ou pliez-le comme une enveloppe. Servez le dessert avec de la crème aigre.

Vous pouvez trouver une recette plus détaillée ici.

