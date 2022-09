Comment cuisiner la pâte de noix ourbetch, superaliment du Daghestan?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Au Daghestan, le mot « ourbetch » signifie « graines de lin écrasées ». Ces graines sont depuis longtemps l'ingrédient principal de pâtes délicieuses et nutritives préparées dans cette région montagnarde. De nos jours, cependant, pour réaliser ce produit végétalien, vous pouvez également utiliser des amandes, des noisettes, des pistaches, des graines de citrouille, etc. En plus de l'ourbetch de graines de lin, l'ourbetch le plus populaire est préparé à partir de noyaux d'abricot. Les magasins locaux vous offrent une large sélection de cette pâte, et il n'est pas rare que différentes variétés d'ourbetch soient mariées pour obtenir la meilleure saveur.

Avant de servir l'ourbetch à table, les habitants y ajoutent souvent du miel et du beurre. La pâte de noyaux d'abricots est servie avec la bouillie traditionnelle du Daghestan à base de noyaux d'abricot.

Pourquoi il est si sain

Depuis des temps anciens, les montagnards du Daghestan s'en approvisionnaient pour les longs voyages, car cette pâte ne prend pas beaucoup de place et donne une sensation de satiété pendant plusieurs jours. L'ourbetch était aussi un médicament. Les graines de lin ont des propriétés toniques et réparatrices ; elles contiennent des antioxydants, des fibres et du gluten. L'ourbetch aide en cas de problème lié à l’oncologie, soulage la digestion et nettoie les vaisseaux sanguins. Les noix fournissent de l'énergie et saturent le corps de vitamines et de minéraux.

Comment il est préparé

La tradition de production de l'ourbetch n'a pas changé depuis le XVIIe siècle. En raison de sa popularité croissante, le travail manuel a été remplacé par les machines, mais toutes les étapes, telles que le trempage, le broyage et le séchage, sont restées les mêmes que jadis.

Dans la production en série, l'ourbetch est préparé sous forme liquide et de pâte visqueuse. Les graines et les noix sont broyées entre des meules en pierre, formant une pâte huileuse.

Est-il possible de cuisiner l'ourbetch à la maison ?

Préparer l'ourbetch liquide à la maison est assez difficile, mais possible.

J'ai choisi le lin blanc pour sa saveur plus douce ainsi que des amandes et des noyaux d'abricot, pour être plus fidèle à la saveur authentique. J'ai séché et broyé chacun des ingrédients séparément car ils commencent à libérer de l'huile différemment.

Il est important de se rappeler que seules les graines de lin crues conservent bon nombre de leurs propriétés nutritionnelles. Avant de hacher les noix, vous pouvez les sécher un peu, mais ne les faites pas frire. À la maison, il vaut mieux cuisiner l'ourbetch en petite quantité pour en préserver sa saveur.

La quantité d'ingrédients pour la préparation de l'ourbetch dans la recette ci-dessous est sélectionnée en fonction de mes préférences. J'espère que vous l'apprécierez également !

Ingrédients pour 250 g :

Yulia Mulino Yulia Mulino

graines de lin (blanc) – 60g

amandes – 130g

noyaux d'abricot – 15g

miel - 2-3 cuillères à soupe

sel - 1/5 cuillère à café

beurre - 25-50g

Préparation :

Broyez les graines de lin dans un moulin à café ou un mixeur jusqu'à l'obtention d'une poudre. Au bout d'un moment, la poudre s'accumulera sur les parois du bol du mélangeur - grattez-la et continuez à broyer. Pour obtenir une masse liquide et huileuse, vous avez besoin de beaucoup plus de graines et vous devez les broyer longtemps dans un mixeur puissant. J'ai obtenu une fine poudre huileuse.

Yulia Mulino Yulia Mulino

J'ai retiré les noyaux d'abricot des fruits. Remarque : cela prend du temps et les abricots ne sont pas toujours de saison. Vous pouvez vous en passer, bien sûr. Mais je recommande d'en ajouter au moins pour la saveur acidulée.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Séchez les noyaux d'abricot et les amandes au four à 140°C pendant 15 minutes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Broyez les amandes dans un mélangeur et ajoutez-y le sel. Grattez les parois et continuez à broyer jusqu'à ce que le mélange soit crémeux et brillant.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Ajoutez une cuillerée de miel dans la poudre de graines de lin. Plus le miel est liquide, plus la masse est élastique. Le mien était très dur, et le mélange était assez épais.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Retirez les graines des noyaux d'abricot et hachez-les au mixeur.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Mélangez la pâte d'amandes, le mélange de graines de lin et la poudre de noyaux d'abricot.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Maintenant, vous pouvez transférer la pâte dans un récipient en céramique ou en verre avec un couvercle et la conserver au réfrigérateur pendant un mois maximum.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Pour obtenir une consistance plus élastique, faites fondre le beurre, et laissez-le refroidir un peu.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Ajoutez le miel et mélangez jusqu'à consistance lisse.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Combinez le mélange avec la pâte de noix et de lin. Vous pouvez prendre n'importe quelle quantité de pâte, de beurre et de miel, selon la consistance que vous souhaitez. Par exemple, j'avais 25 g de beurre et une cuillère à café (80 g) de pâte.

Yulia Mulino Yulia Mulino

L'ourbetch liquide peut être ajouté à de la bouillie, du yaourt, ou du pudding. L'ourbetch plus crémeux peut être étalé sur un toast ou une tranche de pomme. Dégustez-le tout de suite ou pendant plusieurs jours après sa préparation.

Priatnovo appetita !

