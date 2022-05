Comment faire des conserves de fruits et légumes comme un Russe?

La croquante choucroute, les délicieux concombres et les aubergines épicées sont utiles pour la santé et peuvent être consommés toute l'année après avoir été mis en bocal.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

En des temps anciens, les habitants du pays étaient obligés de conserver les légumes : en l'absence de réfrigérateurs, le processus de fermentation permettait de conserver longtemps les aliments en préservant tous les nutriments. Aujourd'hui, de nombreux nutritionnistes reconnaissent que les aliments contenant des probiotiques améliorent la digestion et renforcent l'immunité. Nous avons rassemblé pour vous des recettes simples que même un débutant peut facilement répéter !

Chou

Legion Media Legion Media

Il s'agit du roi fermenté de la table russe ! Vous connaissez probablement la légende selon laquelle la choucroute a sauvé les marins du scorbut, grâce à sa forte teneur en vitamine C. Elle est aussi excellente pour le système immunitaire. En plus de manger de la choucroute en salade, les Russes en préparent des soupes traditionnelles comme le chtchi (soupe au chou à base de choucroute), la solianka (plat à base de viande, de poisson et de champignons avec de la choucroute) et le bigus (plat à base de chou frais ou fermenté, mijoté avec du jambon, du porc ou des champignons).

Préparation : Hachez une tête de chou et râpez grossièrement une carotte. Mélangez les légumes et ajoutez-y 1 cuillère à soupe de sel. Vous pouvez également ajouter des canneberges. Mettez le mélange obtenu dans une casserole ou un bocal et fermez-le hermétiquement, puis laissez reposer pendant 3-4 jours. Le chou commence à fermenter à une température de 20-21°C. Conservez la choucroute au réfrigérateur.

Concombre

Legion Media Legion Media

Il existe deux façons de mariner les concombres – avec du vinaigre ou du sel. Quoi qu'il en soit, pour le marinage, il vaut mieux choisir de petits concombres jusqu'à 10cm de long. Les légumes peuvent être conservés dans une saumure jusqu'à six mois.

Préparation : Faites tremper 1kg de concombres dans de l'eau froide pendant 2 heures. Déposez quelques feuilles de cassis et de cerise au fond des bocaux, ajoutez-y 3-4 gousses d'ail et d'aneth (facultatif). Remplissez ensuite les bocaux de concombres en ajoutant dans chacun 1 cuillère à soupe de sel et de l'eau bouillie froide. Fermez les bocaux. Retournez-les plusieurs fois pour dissoudre le sel. Laissez les bocaux dans un endroit frais (pas au réfrigérateur) pendant 2 semaines.

>>> Les types de nourriture en conserve soviétique les plus insolites

Tomate

Legion Media Legion Media

Les habitants de la Russie marinent les tomates avec des concombres ou séparément. Le goût épicé de ces légumes en fait une collation idéale pour les boissons alcoolisées. Les meilleures tomates saumurées le sont dans des tonneaux en bois, mais vous pouvez également utiliser des bocaux en verre ordinaires à cet effet. La technique de conservation est la même que pour les concombres, mais de nombreux Russes préfèrent ajouter aux tomates de l'essence de vinaigre et du sucre.

Préparation : Pour la préparation de 5kg de tomates, vous avez besoin de 75g d'aneth, 30g de feuilles de raifort, de feuilles de cerisier et de cassis, 6-7 gousses d'ail pelées, ainsi que la moitié d’une branche d'estragon et de sarriette. La quantité de sel nécessaire pour le marinage dépend de la maturité des tomates. Les tomates vertes ou brunes nécessitent 70-80g de sel par litre d'eau. Les tomates rouges nécessitent 100g de sel par litre. Mettez un tiers du mélange d'épices, d'herbes et d'ail au fond d'un bocal stérilisé, placez de l'aneth au fond. Placez délicatement vos tomates sur les épices jusqu'à ce que le bocal soit à moitié plein. Couvrez les légumes par une autre couche du mélange d'épices, puis ajoutez une autre couche de tomates. Placez le reste du mélange d'épices sur le dessus. Ajoutez-y de l'eau salée en veillant à ce que les tomates soient entièrement recouvertes et refermez le bocal.

Ail

Legion Media Legion Media

L'ail est sans aucun doute l'un des aliments les plus sains, mais seule une personne courageuse en mangerait tous les jours. Cependant, l'ail mariné est moins épicé, donc après l'avoir mangé, vos proches et collègues ne souffriront pas de votre mauvaise haleine.

Préparation : Déposez au fond d'un bocal chaud et stérilisé quelques graines de poivre et une feuille de laurier. Ajoutez-y les gousses d'ail épluchées. Dissolvez 1 cuillère à soupe de sel, 1 cuillère à soupe de sucre et 2 cuillères à soupe de vinaigre dans 0,5 litre d'eau chaude et ajoutez le mélange obtenu dans le même bocal. Fermez-le immédiatement et retournez. Conservez l'ail mariné dans un endroit sombre et sec. Il sera prêt dans une semaine !

Pomme

Legion Media Legion Media

Le poète russe Alexandre Pouchkine ne pouvait imaginer ses dîners d'automne sans pommes marinées. Ce plat traditionnel russe a un goût épicé assez particulier. La meilleure variété de pommes pour cette recette s'appelle Antonovka, mais vous pouvez aussi utiliser n'importe quelles pommes vertes acidulées.

Préparation : Déposez quelques feuilles de cassis et de cerise au fond de votre bocal, ajoutez-y des pommes entières et versez-y de la saumure bouillie froide. Mettez une pierre sur le dessus pour garder les fruits compressés. Le processus de fermentation commence à la température de 15-21°C. Vos pommes seront prêtes dans 2-3 semaines !

>>> Les plats les plus choquants de la cuisine du Grand Nord russe

Champignon

Legion Media Legion Media

Vous aimez la « chasse tranquille », comme on appelle la cueillette des champignons en Russie ? Dans la cuisine du pays, il existe de nombreuses recettes délicieuses à base de russules, de lactaires délicieux et de cèpes de Bordeaux – tous ces champignons sont bouillis, frits, farcis et, bien sûr, marinés. L'un des types les plus populaires de champignons marinés sont les petites chanterelles.

Préparation : Faites bouillir les champignons jusqu'à ce qu'ils coulent au fond, puis transférez-les dans une autre casserole. Ajoutez du sel, du sucre et du poivre au bouillon de champignons et portez à ébullition. Remettez-y les champignons, ajoutez 1 cuillère à soupe de vinaigre et faites bouillir le tout pendant 5 minutes. Disposez les champignons et la marinade dans des bocaux et conservez-les dans un endroit frais. Ils seront prêts dans un mois.

Aubergine

Legion Media Legion Media

Ces légumes tendres peuvent être marinés en tranches ou sous forme de caviar. Cependant, vous pouvez également y ajouter d'autres légumes. Les compagnons les plus importants des aubergines sont les carottes, les poivrons et l'ail : en les cuisinant tous ensemble, vous obtenez une collation russe populaire appelée « langue de belle-mère ».

Préparation : Coupez l'aubergine en tranches et faites-les tremper dans de l'eau salée pendant 20 minutes. Râpez des carottes, hachez de l'oignon. Faites frire les aubergines, les oignons et les carottes dans de l'huile végétale. Mettez le tout dans un bocal et remplissez-le de saumure. Conservez les légumes dans un endroit sombre – ils seront prêts dans une semaine.

Dans cet autre article, nous vous expliquions pourquoi l’on mettait de l'eau en conserve en URSS.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.