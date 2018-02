Six plats russes délicieux qui raviront les végétariens

L'abondance de plats végétariens dans la cuisine russe est associée aux jeûnes orthodoxes, qui obligeaient les gens à s'abstenir de produits d'origine animale.

Par exemple, au cours des quarante jours du Carême précédant Pâques, il est strictement interdit de manger des produits d'origine animale (viande, lait, œufs), il existe des restrictions sur l'utilisation de poisson et d'huile végétale. Et avec une telle rigueur en matière de jeûne, l'ingéniosité semble être une question absolument naturelle...

Parmi les nombreuses recettes qui sont cuisinées pendant le Сarême, Russia Beyond en a sélectionné quelques-unes qui plairont tant aux végétariens qu'aux mangeurs de viande.

Salade de carottes et pommes aux noix

Ingrédients :

carottes 75g

noix 25g

pomme 75g

miel 25g

herbes 10g

Préparation : Râper les carottes sur une grosse râpe, hacher les pommes; mélanger le tout avec du miel, placer dans un saladier, décorer avec des feuilles de persil et saupoudrer de noix hachées et grillées. Au lieu du miel, vous pouvez faire une sauce à partir d'huile végétale et de jus de citron, et saler au goût.

Chtchi de Carême

Ingrédients :

500-750 grammes de choucroute

5-6 champignons blancs secs

une cuillère à café de sarrasin

2 oignons

1 pomme de terre

1 carotte

1 navet ou rutabaga

1 persil

1 cuillère à café d'aneth

3 feuilles de laurier

4 gousses d'ail

8 pois de poivre noir

1-2 cuillères à soupe d'huile de pavot

de tournesol ou d'huile d'olive

Préparation : Verser 1/2 litre d'eau bouillante sur la choucroute et mettre dans un pot d'argile au four pendant 20-30 minutes. Verser ensuite le bouillon dans un plat en émail ou en faience, séparer puis saler le chou, mélanger avec de l'oignon finement haché, verser dans cette préparation l'huile végétale aromatisée et remuer dans un saladier avec une cuillère en bois afin que l'huile soit entièrement absorbée. Puis mélanger avec le bouillon et continuer à cuire sur le poêle. Préparez 1 litre de bouillon de champignons, mélangez le bouillon avec le chou, ajoutez-y le sarrasin et continuez à cuire jusqu'à ce que le chou soit prêt.

Soupe aux navets

Ingrédients :

5 navets de taille moyenne

racine de panais

persil

1 oignon

3 grains de poivre parfumé

un clou de girofle

du laurier

une gousse d'ail

une poignée d'herbes aromatiques

Préparation : Jeter dans l'eau bouillante l'oignon haché, puis couper finement en fines lamelles le navet et le panais. Placer la feuille de laurier, le poivre et les clous de girofle 3 minutes avant la fin de la préparation. Hacher finement ou écraser une petite gousse d'ail puis l'ajouter aux herbes finement hachées dans la soupe tout à la fin. Verser dans les assiettes lorsque la soupe refroidit.

Chaussons de Carême aux champignons

Ingrédients pour la pâte :

600g de farine

1-1,25 verre d'eau

100g d'huile végétale

25g de levure de 2 cuillères à café de sel

1 cuillère à café de sucre

Garniture :

champignons 700g

2 oignons

4 cuillères à café d'huile végétale

Préparation : Diluer la levure, le sucre et 1-2 cuillères à café de farine dans un quart de tasse d'eau, laisser reposer 15 minutes. Mélanger la levure, l'eau et le beurre à de la farine, pétrire pour obtenir une pâte pas trop ferme, laisser monter la pâte. Quand le volume de la pâte double, diviser en petites boules pour les chaussons et laisser reposer pendant 10 minutes sous un film.

Hacher finement les champignons salés, ajoutez l'oignon frais haché et du beurre, puis mélangez le tout.

En utilisant un rouleau à pâtisserie faites des ronds plats avec les boules, mettez de la farce sur chaque galette et coller les bords entre eux pour faire des chaussons. Mettez-les sur une plaque de cuisson huilée, et laissez reposer sous un film pendant encore 10 minutes. Puis cuire dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 35 minutes jusqu'à cuisson.

Bouillie de Smolensk sur mors de canneberge

Ingrédients :

1 tasse de canneberge

0,5 tasse de riz

0,5 tasse de sucre

Préparation : à partir d'une tasse de canneberges préparer 6 verres de mors, faire bouillir, verser le riz et le sucre, faire cuire, refroidir, servir avec du sucre.

Pain d'épices aux framboises (avec du miel)

Ingrédients :

4 verres de framboises séchées

3 verres de miel

1-1,5 tasses de biscottes de seigle sous forme de poudre

2-3 cuillères à soupe de sucre en poudre

1 cuillère à café de sucre vanillé

Préparation : Verser 4 tasses d'eau bouillante sur 3 tasses de framboises sèches et faites bouillir à feu doux jusqu'à ébullition et ce qu'elles deviennent molles, puis pressez 3 verres de jus épais. Mélanger le jus avec le miel, faire bouillir. Tranformer en poudre des biscottes bien sèches et mélanger avec de la framboise sèche en poudre préparée à partir de la framboise sèche restante de la première tasse, puis combiner ce mélange avec un mélange de miel et de framboise pour obtenir une pâte ferme. La masse résultante doit être placée dans des pots émaillés que l'on mettra dans de l'eau bouillante pour porter à ébullition les framboises sèches et obtenir le gonflement complet de la pâte à base de biscottes. Transformer la pâte ainsi obtenue en galettes et séchez-les sur une feuille dans un four préchauffé mais éteint. Rouler les pains d'épices séchés dans du sucre glace mélangé avec du sucre vanillé ou de la vanille.

La capitale russe compte de nombreux points de restauration proposant des menus adaptés. En voici quelques-uns.

