La savoureuse recette des mini-poivrons farcis à la russe

Les poivrons farcis sont un plat international. De nombreux pays du Sud comme l'Italie, l'Espagne, la Bulgarie et la Roumanie en ont des variantes : des farces qui comprennent soit des légumes, du fromage, du poisson ou même des baies. Les poivrons poussent dans des climats chauds, que l'on ne trouve que dans quelques régions russes. Cependant, de nombreux Russes considèrent les poivrons comme une partie importante de leur tradition culinaire.

En Union soviétique, les poivrons farcis étaient généralement vendus en conserve ou servis dans les cantines. Dans notre famille, ils sont cuisinés à la maison depuis les années 1980, lorsque ma mère a trouvé la recette dans un magazine culinaire. Au début, elle en préparait avec une sauce à la crème et à la tomate. Aujourd'hui, elle préfère n'utiliser que des tomates fraîches, en enrichissant le goût avec de l'ail, du persil et des feuilles de laurier. Selon les traditions familiales, je fais aussi des poivrons farcis à la sauce tomate. La sauce crémeuse, qui est un ajout important au plat, peut toutefois être servie à part.

Je ne pouvais par ailleurs pas laisser cette recette sans y ajouter ma propre touche – j'ai ici utilisé des mini-poivrons. Ils ont l'air si colorés et si tentants ! De plus, leur préparation prend moins de temps que celle des gros poivrons classiques. Offrez-vous, ainsi qu'à votre famille, ces mini-poivrons savoureux et juteux à la manière spéciale dont les Russes les préparent.

Ingrédients :

Yulia Mulino Yulia Mulino

Viande émincée – 200g

Mini-poivrons – 18-20 unités

Riz – 80g

Carottes – 250g

Oignons – 2 unités

Sauce tomate – 4 cuillères à soupe

Tomates – 6 unités

Crème – 80ml

Ail

Poivre noir

Ail en poudre

Feuilles de laurier

Persil

Huile à frire

Préparation :

1. Faites cuire le riz « al dente » et laissez-le refroidir.

Yulia Mulino Yulia Mulino

2. Hachez les oignons et faites-les revenir jusqu'à ce qu'ils soient tendres et dorés.

Yulia Mulino Yulia Mulino

3. Ajoutez les carottes râpées et laissez mijoter pendant environ 5 minutes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

4. Mettez de côté un peu d’oignon et de carotte – nous en aurons besoin plus tard pour la garniture.

Yulia Mulino Yulia Mulino

5. Râper les tomates pour obtenir leur jus.

Yulia Mulino Yulia Mulino

6. Ajoutez 3 cuillères à soupe de sauce tomate aux oignons et aux carottes, et laissez mijoter à couvert pendant environ 15 minutes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

7. Mélangez la viande hachée crue, le riz mi-cuit, ainsi que la base d'oignons et de carottes que nous avons mise de côté auparavant (point 4). Ajoutez le sel et le poivre noir.

Yulia Mulino Yulia Mulino

8. Égrainez les poivrons.

Yulia Mulino Yulia Mulino

9. Remplissez les poivrons avec la farce de viande et de riz.

Yulia Mulino Yulia Mulino

10. Mettez de côté quelques cuillères à soupe de sauce tomate-carotte dans une casserole séparée. Nous en aurons besoin pour la sauce à la crème plus tard.

Yulia Mulino Yulia Mulino

11. Prenez une casserole profonde, placez la sauce tomate au fond, mettez les poivrons verticalement en recouvrant chacun de son « chapeau ».

Yulia Mulino Yulia Mulino

12. Ajoutez de l'eau bouillante de façon à ce qu'elle recouvre presque les poivrons. Couvrez la casserole avec un couvercle et laissez bouillir pendant environ une heure à feu doux.

Yulia Mulino Yulia Mulino

13. Ajoutez de la crème à cette petite quantité de sauce tomate que nous avons mise de côté (point 10). Utilisez un mixeur à main pour obtenir une texture lisse pour la sauce à la crème.

Yulia Mulino Yulia Mulino

14. Retirez du feu ; ajoutez du persil et de l'ail écrasé.

Yulia Mulino Yulia Mulino

15. Laissez les poivrons dans la casserole avec le couvercle encore 30 minutes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

16. Vous pouvez les servir avec un bouillon riche ou avec la sauce à la crème.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Priatnogo appetita !

