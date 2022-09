Dix délicieuses soupes russes à déguster absolument

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Rassolnik

Legion Media Legion Media

C'est certainement l'une des meilleures soupes russes ! Le mot « rassolnik » est dérivé du mot « rassol », qui signifie « saumure », c'est-à-dire une solution salée, acide et aqueuse qui reste après le marinage des légumes. Le rassolnik est préparé à partir de cornichons, de légumes, d'orge perlé, de bœuf ou de poulet. N'oubliez pas de le servir avec de la crème aigre ! Vous trouverez la recette détaillée de cette soupe en cliquant sur ce lien.

Oukha

Asiansupper/Flickr Asiansupper/Flickr

La soupe de poisson russe traditionnelle appelée « oukha » est l'un des plats les plus anciens du pays. Néanmoins, il n'y a pas de recette stricte – elle dépend du goût que vous souhaitez obtenir. Le saumon salé et frais, la truite, la morue, l'esturgeon et le sterlet sont tous excellents, mais le sébaste et la lotte conviennent également à sa cuisson. L'oukha est populaire pendant les mois d'été lorsque de nombreux Russes aiment pêcher à la campagne. Si vous avez confiance en vos talents culinaires, faites cuire cette soupe selon notre recette.

Velouté de poisson à la Carélienne

Daria Sokolova Daria Sokolova

Contrairement à l'oukha, cette soupe traditionnelle de Carélie est dotée d'une saveur crémeuse divine. La cuisine carélienne ressemble à la gastronomie des voisins de cette région – les Finlandais et les Estoniens – et contient un grand nombre de plats de poisson. La soupe de poisson blanc s'appelle « kalakeitto », ce qui signifie littéralement « soupe de poisson ». Pour les fêtes, les habitants de la république préparent le plat appelé « lohikeitto », une soupe à la crème et au saumon. Par une journée froide et pluvieuse, il n'y a rien de mieux qu'un copieux bol de lojikeitto, et c'est facile à préparer. Suivez simplement notre recette en cliquant sur ce lien.

Soupe à l'oseille

Legion Media Legion Media

La soupe à l'oseille légère, fraîche et peu calorique est l'un des plats d'été les plus populaires en Russie. Cette soupe est aussi parfois appelée « chtchi vert », d'après la soupe aux choux traditionnelle russe. Elle suit le principe de la ferme à la table : tous les ingrédients nécessaires pour sa préparation sont généralement cultivés à la datcha ou peuvent être achetés auprès d'agriculteurs de la campagne. Par conséquent, si vous voulez que votre prochaine soupe soit une véritable « bombe » de vitamines, voici une recette qui ne prend que 15 à 20 minutes de préparation :

Épluchez et émincez un oignon, puis faites-le revenir dans une poêle avec un peu d'huile et un peu d'eau. Faites chauffer une casserole remplie d'eau.

Tranchez des pommes de terre. Ajoutez du sel et du poivre à l'eau bouillante selon vos envies, puis ajoutez les pommes de terre. Après 5-7 minutes, ajoutez l'oignon frit.

Faites bouillir des œufs dans une casserole séparée.

Lavez des feuilles de l'oseille et coupez-les en morceaux.

Lorsque les pommes de terre sont prêtes, placez l'oseille dans la même casserole que les pommes de terre et l'oignon. Ajoutez-y de l'ail, ainsi que d'autres herbes ou légumes que vous aimez – tout ce que vous pouvez trouver dans votre potager. Portez le tout à ébullition, puis retirez du feu. Placez un demi-œuf dur dans chaque bol.

Chtchi

Legion Media Legion Media

Cette soupe rivalise avec le bortsch pour le titre de soupe la plus appréciée des Russees. En fait, il existe un proverbe russe qui dit : « Le chtchi et la kacha [bouillie] sont notre nourriture ». La soupe aux choux est si populaire dans le pays, qu'il existe plus de 1 000 recettes – aux champignons, à l'oseille, aux côtes de porc fumées, au saumon etc. N'oubliez pas l'ingrédient clé – le chou râpé. Pour commencer, vous pouvez essayer cette recette de soupe aux choux copieuse et épaisse.

Okrochka

Legion Media Legion Media

En été, les Russes mangent généralement de l'okroсhka, une soupe semblable à la célèbre salade Olivier : pommes de terre finement hachées, concombres, carottes et verdure. Vous pouvez également ajouter des radis et, en principe, tout autre légume, ainsi que du cervelas ou du poulet bouilli. La seule différence est que la salade est servie dans du kvas ou du kéfir. Cela semble être une combinaison étrange, mais les Russes l'adorent ! Découvrez sa recette dans cette autre publication.

Bortsch

Legion Media Legion Media

C'est probablement la soupe russe la plus connue au monde. Le bortsch est le plat principal de nombreux peuples slaves : les Russes, les Ukrainiens, les Biélorusses. L'ingrédient principal du bortsch est la betterave, qui lui donne une saveur et une vive couleur bordeaux. Certaines recettes de bortsch comprennent des ingrédients inhabituels tels que des haricots, des pommes, des courgettes, des navets et des poivrons. Tout dépend de la région. Découvrez la recette classique du bortsch dans cet autre article.

Soupe au fromage fondu

Legion Media Legion Media

L'un des premiers plats les plus populaires en Union soviétique, cette soupe était composée de pommes de terre, de légumes et de quelques morceaux de fromage bon marché Droujba à moitié fondus et flottant dans le bouillon. Il est toujours populaire en Russie car il est facile à préparer. Si vous n'avez que 15 minutes, suivez cette recette et ajoutez dans votre soupe des croûtons à la fin.

Soupe aux boulettes de viande

Legion Media Legion Media

Imaginez des boulettes de viande tendres qui fondent dans votre bouche ! Cette soupe est préparée dans de nombreux pays et la Russie ne fait pas exception. Il s'agit d’un plat léger, riche mais nutritif. Essayez-le avec de la crème aigre avec notre recette :

Hachez de la viande, ajoutez des herbes, de l'oignon, un œuf cru et mélangez bien le tout. Ajoutez-y du sel et du poivre selon vos envies. Mettez le mélange au réfrigérateur pendant quelques minutes.

Faites bouillir de l'eau. Coupez des pommes de terre et mettez-les dans l'eau.

Pendant que les pommes de terre bouillent, hachez de l'oignon, râpez de la carotte et faites-les revenir dans une poêle avec une goutte d'huile. Ajoutez-les aux pommes de terre.

Formez les boulettes de viande à partir du mélange de viande hachée et ajoutez-les aux pommes de terre, à la carotte et à l'oignon.

Salez et poivrez à votre convenance. Faites bouillir la soupe pendant 15 minutes de plus.

Soupe au lait

Legion Media Legion Media

Fait intéressant : la soupe au lait avec des boulettes était le plat préféré de Vladimir Lénine. Cette soupe est toujours populaire parmi les enfants du pays. Il est souvent servi dans les jardins d'enfants, est facile à préparer et ne nécessite pas beaucoup d'ingrédients. Si vous décidez de le cuisiner, utilisez cette recette.

Dans cet autre article, découvrez, en bonus, notre recette du kachik-ach, délicieuse soupe tatare avec de petites ravioles.

