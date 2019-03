Ces plats russes à base de fromage fondu que vous ne serez pas près d’oublier

Dans les années 1930, les dirigeants soviétiques ont décidé que la population ne disposait pas de suffisamment de fromage fondu bon marché. Bientôt, la fromagerie de Moscou est apparue dans la capitale. Elle a commencé à produire le fromage n°1 en 1934. Quelques décennies plus tard, en 1963, le fromage Droujba est devenu un classique et, un an plus tard, le Iantar est sorti des lignes de production. Ce dernier était de classe premium - il a été créé sur les instructions du gouvernement et devait surpasser le Viola de fabrication étrangère en termes de goût.



En plus des saveurs habituelles, les fromages étaient produits avec un goût de poivre, d’orange, de citron, de café et de chocolat. Mais le Droujba salé est resté le principal fromage de l'arsenal culinaire des femmes soviétiques pendant de nombreuses années. Il leur a inspiré la création de recettes de soupe, de salades et de biscuits.

Soupe au fromage fondu

En fait, c'est une soupe aux légumes habituelle avec une saveur de fromage. Pour la préparer, vous devez hacher finement les oignons et les carottes, puis les faire frire dans de l’huile végétale ou du beurre.

Épluchez et hachez les pommes de terre, placez-les dans l'eau bouillante. Réduisez la température ; jetez ensuite le fromage fondu dans une casserole avec des pommes de terre (2 fromages de 90 grammes chacun dans deux litres d’eau), et laissez-le se dissoudre.

Cinq minutes plus tard, versez une demi-tasse de vermicelles ou de nouilles et les légumes. Poivrer et saler au goût et cuire encore 10 minutes. Servir la soupe avec des croutons et des herbes.

Salade de foie de morue

Ceci est une variation sur le thème des salades soviétiques à base de foie de morue et la célèbre Mimosa. Pour cela, vous devez faire bouillir deux carottes de taille moyenne et trois œufs durs.

Les carottes refroidies doivent être épluchées, râpées et placées dans la première couche sur une assiette plate ou dans un bol, puis enduites de mayonnaise. Faire geler légèrement le fromage fondu (1 pc) dans le congélateur pour qu'il devienne plus dur et râpez. Étalez dessus une couche de carottes, de foie de morue haché (200-240 gr) et de blancs d’œufs râpés sur une râpe grossière. À ce stade, la salade peut être salée, poivrée et on y met de la mayonnaise.

Râpez un concombre mariné, égouttez le liquide en excès et versez-le sur les blancs d’œufs. Sur le dessus, mettez une couche de jaunes d’œuf broyés.

Si une salade multicouche vous semble trop compliquée, il suffit de prendre du foie de morue, des œufs à la coque et du fromage fondu - hachez, mélangez, salez et poivrez puis assaisonnez avec de la mayonnaise.

Biscuits à base de fromage fondu

Les fromages congelés (2 morceaux de 90 grammes) doivent être râpés sur une râpe fine. Ajoutez-y un œuf, 80 grammes de beurre fondu, une pincée de sel, 1 cuillère à café de sucre et mélangez le tout. Puis versez dans le même récipient 150 grammes de farine, 1,5 cuillère à café de levure et mélanger. Remuez la masse obtenue jusqu’à obtenir une pâte molle, enveloppez dans du film plastique et mettez au congélateur pendant 15 minutes.

Plus tard, étalez la pâte et coupez-la en deux morceaux. Couper le rouleau en petits cercles, que vous saupoudrerez de graines de sésame et mettrez sur du papier sulfurisé.

Faire cuire les biscuits au four pendant 20 minutes à 180 degrés.

Gratin de pommes de terre avec du fromage fondu et du bacon

En Russie, les gens vouent amour particulier aux gratins appelés zapekanka. Cette recette est loin d'être classique, mais le plat s'avère très appétissant.

Couper les pommes de terre préalablement pelées en tranches de 5 mm d'épaisseur. Ajoutez-y de l'ail et des épices finement hachés, salez et mélangez. Couper le bacon et le fromage fondu en cubes, ajouter aux pommes de terre. Le mélange est réparti dans un plat allant au four, préalablement huilé.

Séparément, mélangez 50 g de crème épaisse et de mayonnaise, versez sur le dessus et saupoudrez de fromage râpé. Cuire au four pendant 40 à 50 minutes à 200 degrés.

