Le vzvar à l'oignon: cet ancien analogue russe injustement oublié d’une célèbre soupe française

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le chef du restaurant moscovite Uhvat, Viktor Beleï, nous a partagé une recette de soupe à l'oignon à base d'une sauce que même Ivan le Terrible pouvait apprécier.

Le vzvar à l'oignon est une ancienne sauce russe qui était servie à la table des tsars russes avec du cygne, de la dinde, de l'oie et parfois de l'agneau. Le mot russe « vzvar » était utilisé pour décrire les décoctions et les boissons avec ajout d'herbes, de baies, de racines et d'autres fruits. Par exemple, le vzvar aux canneberges, aux pommes, aux choux ou à l'oignon.

Restaurant Uhvat Restaurant Uhvat

>>> Le koulibiac de saumon: une tarte luxueuse chantée par les écrivains russes

Ce dernier était préparé à partir d'oignons caramélisés avec du miel et diverses épices. Pour l'acidité, l’on y ajoutait du vinaigre ou de la crème aigre, mais dans cette recette, nous nous débrouillerons avec du vin blanc. Lors de la préparation de la sauce, Viktor Beleï a également utilisé du bouillon de bœuf, et il a obtenu une véritable soupe à l'oignon, aussi bonne que la française.

Ingrédients pour 6 portions :

bouillon de bœuf – 1l

oignon – 1kg

2 gousses d'ail

huile d'olive – 50g

beurre – 50g

thym – 10-15g

vin blanc sec – 250ml

Préparation :

Coupez les oignons en lanières, faites-les revenir à feu moyen dans le beurre et l'huile d'olive avec l'ajout d'ail et de thym jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Ajoutez-y ensuite le vin blanc sec, évaporez-le, versez-y le bouillon de bœuf et faites cuire le tout jusqu'à cuisson complète, salez et poivrez. Avant de servir le vzvar, saupoudrez-le de fromage râpé, par exemple, de parmesan. Servez cette soupe avec une tranche de pain de blé cuit sur sole ou tout pain de blé à texture dense, après l'avoir fait frire jusqu'à ce qu'il soit doré.

Restaurant Uhvat Restaurant Uhvat

Dans cet autre article, découvrez notre recette du chkhomtchkhantkhoups, cette soupe aux châtaignes du sud de la Russie au nom imprononçable.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.