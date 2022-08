Sept plats russes sous-estimés que vous pouvez cuisiner vous-même

La cuisine russe ne se résume pas au bortsch et aux blinis. Les plats traditionnels suivants sont peut-être moins connus à l'étranger, mais non moins délicieux.

Legion Media Legion Media

La zapekanka (du verbe russe « zapekat' », « cuire au four ») se rapproche du gratin ou du fameux far breton. Prenez tous les ingrédients que vous voulez, mélangez-les, ajoutez-y de la farine, des œufs et des épices et faites cuire le tout au four. Parfait ! De cette façon, vous pouvez vous débarrasser des restes alimentaires stockés dans votre réfrigérateur. La zapekanka peut être un plat principal (comme celle de pommes de terre ou de pâtes et de viande hachée), un plat d'accompagnement (gratin de légumes) ou même un dessert. La zapekanka de tvorog (fromage cottage) aux raisins secs est l'un des meilleurs plats de l'Union soviétique !

Legion Media Legion Media

Le poêle a toujours été le cœur de la cuisine russe – grâce à lui, il était possible de faire bouillir de l'eau pour toute la maison, de cuisiner tous les plats et de réchauffer la maison en hiver. Les mets slaves traditionnels doivent souvent mijoter pendant plusieurs heures. C'est pourquoi la bouillie de sarrasin est depuis longtemps si populaire : il vous suffit de remplir la casserole d'eau chaude et de la laisser toute la nuit. Le matin, le plat sera prêt. Le sarrasin est incroyablement sain : sans gluten, riche en fer, en zinc et en vitamine E. Au début, son goût peut sembler un peu inhabituel, mais bientôt, vous ne pourrez plus vous en passer.

Legion Media Legion Media

L'une des plus anciennes douceurs russes, la pastila, est préparée à partir de pommes et de baies séchées puis cuites à très basse température pendant plusieurs heures. La pastila la plus célèbre est produite dans les petites villes de Kolomna (100 km au sud de Moscou) et de Beliov (300 km au sud de Moscou). La pastila russe est légère, aérienne, peu calorique et sucrée comme une guimauve. Un autre dessert russe semblable à cette dernière est le zéphyr, nommé d'après l'ancien dieu grec du vent de l'ouest. La différence dans la recette est qu'en plus de la purée de fruits, il est préparé également avec des blancs d'œuf.

Legion Media Legion Media

Si vous n'êtes pas ravi à l'idée d'associer des concombres bouillis et de l'orge perlé, le rassolnik (du mot russe « rassol », « saumure ») vous fera changer d'avis. Ceci, à première vue une étrange combinaison de produits, fait de cette soupe l'une des plus délicieuses de la cuisine russe. Ajoutez-y un bouillon de viande riche et vous obtiendrez un plat sain et satisfaisant pour l'hiver. Mangez le rassolnik avec de la crème aigre comme n'importe quelle autre soupe russe !

Legion Media Legion Media

Le berceau de ce fromage à pâte fraîche est la République russe d’Adyguée, située dans le Caucase du Nord, en l'honneur de laquelle ce produit laitier est nommé. Le fromage adyguéen est préparé à partir de lait de vache et ressemble à la feta, mais en plus tendre et moins salé. Il est très populaire en Russie et est souvent ajouté à de nombreux plats, des sandwichs aux gratins.

Legion Media Legion Media

Ce pain de seigle brun à la coriandre est l'un des pains les plus appréciés en Russie. Selon la légende, il a été cuit pour la première fois par les sœurs du couvent Saint-Sauveur de Borodinskoïé, fondé en 1812 après la bataille sanglante contre les Français sur le champ de Borodino. Cependant, la recette officielle du pain de Borodino n'est apparue que dans les années 1930. Les Russes pensent que ce pain est plus sain que celui de blé : il contient moins de calories et plus de vitamines A, B et PP, sans oublier beaucoup de fibres.

Legion Media Legion Media

Le mot russe « ikra » (« caviar » en français) vient du verbe russe « kroït' », « tailler », signifiant la façon dont on cuisine ce plat. C'est pourquoi le caviar russe n'est pas seulement à base d’œufs de poisson. Le caviar d'aubergine et de courge, adoré par l'épouse du dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev, est une alternative végétarienne aux caviars rouge et noir (qui étaient rare à l'époque soviétique). Le caviar de légumes reste encore très populaire en Russie, surtout si vous le faites vous-même !

