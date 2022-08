Recette du kachik-ach, délicieuse soupe tatare avec de petites ravioles

Les Tatars disent que les compétences culinaires d'une jeune femme peuvent être pleinement appréciées par sa capacité à préparer habilement quelques centaines de mini ravioles à la viande. Essayons de réussir ce test et de cuisiner une soupe savoureuse avec un ajout inhabituel!

Les ravioles (ou « pelmeni » en russe) ont toujours été populaires dans les régions du pays. Un plat de pelmeni se transforme parfois en soupe, ce qui était particulièrement courant chez les Tatars, la deuxième plus grande ethnie de Russie.

La soupe au bouillon de viande avec de petits pelmeni faits maison est appelée par les Tatars de Crimée « kachik-ach » ou « soupe-cuillère ». En effet, par le passé, les compétences culinaires d'une jeune femme tatare se « mesuraient » vraiment à la cuillère : plus le nombre de ravioles à rentrer dans une cuillère était élevé, plus elle était habile aux fourneaux.

J'ai écrit « jeune » pour une raison. Cette soupe est préparée par des filles en âge de se marier afin d'impressionner leur belle-mère potentielle et d'autres parents féminins de son futur mari. Dans la région de la Volga, chez les Tatars, les petits pelmeni au bouillon sont considérés comme un plat pour le fiancé et démontrent également les talents culinaires de la jeune fille.

En fait, ce plat se compose de tout petits ravioles (leur taille est déterminée par un dé à coudre ou une bague) à la pâte fine et préparés dans un bouillon précuit d'os avec viande et légumes, servis sur la table séparément de celui-ci, généreusement saupoudrés d'herbes et présentés avec de la crème aigre.

La version idéale de cette soupe devrait avoir tellement de petits ravioles que lorsque vous en sortez une cuillère, vous devriez en trouver entre 6 et 12.

Ingrédients pour 8 portions :

Pour la pâte :

eau – 300ml

farine – 700gr

sel – 1 cuillère à café

huile végétale – 3 cuillères à soupe

Pour la garniture :

viande hachée – 800g

2 oignons

sel selon vos envies

poivre noir moulu selon vos envies

1 œuf

Pour le bouillon :

1 carotte

1 oignon

verdure hachée – 3 cuillères à soupe

2 gousses d'ail

sel selon vos envies

poivre noir moulu selon vos envies

huile végétale - ½ cuillère à soupe

beurre – 20g

2 feuilles de laurier

Pour le service :

herbes selon vos envies

crème aigre (15% de matière grasse) selon vos envies

poivre noir fraîchement moulu selon vos envies

Préparation :

Pétrissez la pâte à base de farine tamisée, d'eau chaude, de sel et d'huile végétale. Elle doit être élastique et ne pas coller du tout à vos mains.

Enveloppez la pâte dans un film alimentaire et réfrigérez-la pendant 60 minutes.

Pour préparer la garniture, hachez finement l'oignon, puis mettez-le dans un saladier avec la viande hachée et mélangez avec les épices, le sel et l'œuf. N'ajoutez pas d'eau.

Coupez la fine couche de pâte roulée en carrés de 1,5 à 2cm. Mettez un peu de garniture sur chacun, formez vos ravioles.

Mettez les ravioles finies sur une planche farinée. Au total, j'ai obtenu environ 200 ravioles, dont 100 sont petits. J'ai gelé les gros pour l'avenir.

Maintenant, il est temps d'éplucher la carotte, l'oignon et l'ail (facultatif). Frottez la carotte sur une râpe grossière, hachez l'oignon et l'ail.

Faites chauffer le mélange d'huile végétale et de beurre dans la casserole que vous allez utiliser pour cuire la soupe. Mettez-y les légumes et laissez-les mijoter jusqu'à ce que la carotte soit tendre, environ 5 minutes. Mélangez-les de temps en temps.

Ajoutez-y de l'eau et portez le mélange à ébullition à feu moyen.

Ensuite, ajoutez-y les ravioles et faites-les cuire pendant 5 minutes environ. Ajoutez-y le laurier et les herbes hachées, salez et poivrez.

La soupe doit être dégustée chaude. Il est conseillé de servir les ravioles séparément de la soupe, en les accompagnant de crème aigre. Laissez chacun assaisonner ce plat comme il le souhaite !

Priatnovo appetita !

