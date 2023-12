Votre guide touristique pour un week-end inoubliable à Moscou cet hiver

Vous manquez de temps? Nous avons sélectionné les activités incontournables et les lieux les plus intéressants à voir dans la capitale russe, afin que vous puissiez tirer le meilleur parti de votre voyage de deux jours. Profitez-en!

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

JOUR 1

9h – Visite de la place Rouge

mikolajn/Getty Images mikolajn/Getty Images

La première chose que tout touriste devrait faire par défaut est de visiter le cœur même de Moscou – sa principale et plus belle place (« krasnaïa », signifiant aujourd’hui « rouge » en russe, voulait autrefois dire « belle ») !

JulPo/Getty Images JulPo/Getty Images

Il y a plusieurs façons de l’explorer :

Prendre un selfie avec la tour du Sauveur (Spasskaïa)

Prendre une boisson chaude au marché de Noël (qui dure jusqu’à la mi-janvier)

Visiter le mausolée de Lénine

Faire du shopping dans les superbes galeries marchandes GOuM adjacentes.

Visitez la cathédrale Saint-Basile (et apprenez qu’il s’agit en fait de plusieurs églises sous un même toit).

11h – C’est l’heure du Kremlin !

Legion Media Legion Media

Entrer dans le Kremlin est un peu une quête, car il s’agit d’un site présidentiel dont l’accès est restreint. Il faut acheter un billet ou, mieux encore, réserver une visite guidée. À l’intérieur des murs du Kremlin, vous trouverez d’anciennes cathédrales, dans lesquelles les tsars russes étaient couronnés et enterrés, et vous explorerez la magnifique architecture de la forteresse, qui reflète la riche histoire du pays. Enfin, vous pouvez également faire une visite rapide des musées du Kremlin de Moscou et admirer des objets datant de différentes époques du tsarisme russe : des carrosses, des trônes, des couronnes et les plus incroyables armureries et bijoux.

Pour plus d’informations, visitez le site officiel du Kremlin. La citadelle est ouverte de 10h à 17h (et fermé le jeudi) en hiver.

14h – Assister à la relève de la garde

Legion Media Legion Media

Une chose très spectaculaire (et gratuite) à faire est d’assister à la relève de la garde d’honneur sur la tombe du Soldat inconnu et de la Flamme éternelle, située dans le jardin Alexandre, juste à côté du mur d’enceinte du Kremlin. Toutes les heures, de 8 heures à 20 heures, la première compagnie du Régiment présidentiel du Kremlin exécute cette belle et ancienne tradition. Attention toutefois, il y a souvent beaucoup de monde.

15h – Profiter d’une oasis de verdure en plein centre

Mikhaïl Mettsel/TASS Mikhaïl Mettsel/TASS

À quelques pas de la place Rouge, vous trouverez le fabuleux parc Zariadié. Ouvert en 2017, il a été conçu par le célèbre bureau d’architectes américain Diller Scofidio + Renfro. Vous pouvez vous promener parmi les décorations botaniques et explorer les zones climatiques de la Russie, car chacune d’entre elles est représentée dans des aires dédiées, complétées par la flore de ces zones. Le parc comprend également un musée souterrain, une « grotte de glace » et un cinéma 3D, où vous pouvez participer à une aventure virtuelle – un vol au-dessus de Moscou ! Cependant, le point le plus extraordinaire est un pont « suspendu » en forme de boomerang au-dessus de la Moskova, l’un des meilleurs endroits pour prendre un selfie.

Parc Zariadié Parc Zariadié

Vous pouvez également déjeuner sur le pouce ou vous détendre avec une tasse de café ou de thé dans le parc.

19h – Organiser une soirée de ballet

Legion Media Legion Media

Bien sûr, la façon la plus chic de terminer votre journée à Moscou serait d’aller à un ballet au théâtre Bolchoï (dans un monde parfait, pour voir Casse-Noisette !). Cependant, il n’est pas facile d’obtenir des billets pour le Bolchoï et il faut s’y prendre suffisamment à l’avance.

Néanmoins, ne soyez pas contrarié si vous ne parvenez pas à obtenir des billets pour le Bolchoï. Moscou offre des dizaines d’autres possibilités d’assister à un ballet (ou à un opéra). Des spectacles tout aussi brillants peuvent être vus au théâtre musical Stanislavski et Nemirovitch-Dantchenko ou au Palais d’État du Kremlin (c’est d’ailleurs une autre façon d’avoir un aperçu rapide de l’intérieur du Kremlin !).

22h30 – Dîner tardif dans un restaurant chic

Anton Novoderejkine/TASS Anton Novoderejkine/TASS

Il n’y a pas beaucoup d’autres villes qui disposent d’un tel choix de restaurants dans une si large gamme de goûts et de styles. En 2021, le guide Michelin, qui fait autorité en la matière, a annoncé son choix des meilleurs restaurants de Moscou. Voici notre guide de tous les endroits où l’on peut déguster de la cuisine russe pour tous les budgets. Mais si vous vous trouvez dans le quartier des théâtres Bolchoï ou Nemirovitch-Dantchenko, le restaurant Dr. Jivago est certainement une bonne option (et il est ouvert 24 heures sur 24).

JOUR 2

9h – Prendre un café moscovite

Ioulia Kliouïeva/Getty Images Ioulia Kliouïeva/Getty Images

Moscou est incontestablement une ville de cafés ! Vous trouverez des cafés à tous les coins de rue et ils proposent tous un large éventail de boissons. Essayez un café « raf », une boisson sucrée et crémeuse créée en Russie, ou osez l’une des offres les plus inhabituelles, comme le café au fromage ou le café soviétique de style bonbon (consultez notre guide des cafés ici).

10h – Faire une croisière sur la rivière

Sergueï Savostianov/TASS Sergueï Savostianov/TASS

Une autre façon passionnante d’explorer Moscou est de l’observer depuis les eaux. Des bateaux naviguent sur la Moskova toute l’année. La plupart d’entre eux partent de l’hôtel Ukraine, l’un des sept gratte-ciels staliniens, et vous ramènent au même endroit après être passés devant le couvent médiéval de Novodievitchi, l’Université d’État de Moscou, le stade Loujniki, la cathédrale du Christ-Sauveur et le monument géant à Pierre le Grand, ainsi que de nombreuses autres curiosités.

La température est toujours optimale à l’intérieur du bateau, qui dispose également d’immenses fenêtres panoramiques. Certains navires proposent en outre un service de restauration complet, ce qui en fait un endroit idéal pour prendre le petit-déjeuner ou le déjeuner.

Si vous n’aimez pas l’eau, découvrez d’autres aspects inhabituels de Moscou en choisissant l’une des activités que nous avons préparées pour vous ici !

13h – Visite de l’exposition Russie et dégustation de cuisines régionales russes

Kirill Zykov/Sputnik Kirill Zykov/Sputnik

Jusqu’en avril 2024, le parc VDNKh, qui date de l’ère soviétique, accueille l’immense exposition Russie, avec des tonnes d’activités et d’expositions consacrées au pays, à sa culture, à sa science et à sa nature. Consultez notre guide spécial sur ce qu’il faut y faire !

Une véritable « Maison de la cuisine russe » a été ouverte à l’occasion de l’exposition. Vous y trouverez 15 stands de restauration proposant des plats phares du Kamtchatka, de Sibérie, de Carélie et d’autres régions de Russie. Imaginez que vous puissiez goûter à toute une série de cuisines et de plats en un seul endroit, sans avoir à vous déplacer, qu’il s’agisse de pelmenis de l’Altaï, du kalatch (pain avec une poignée) de Toula ou de tartes caucasiennes ! Un endroit idéal pour déjeuner.

Maxim Blinov/Sputnik Maxim Blinov/Sputnik

Le parc VDNKh est en soi un endroit formidable à visiter ! Ses pavillons sont l’exemple parfait de l’architecture impériale stalinienne et l’on a presque l’impression de voyager dans le temps ! Le parc abrite également plusieurs musées intéressants, consacrés à l’exploration spatiale, à l’histoire de la Russie et même au Garage à usage spécial, qui présente les différents véhicules utilisés par les dirigeants du pays.

Mikhaïl Terechtchenko/TASS Mikhaïl Terechtchenko/TASS

Enfin, vous pourrez monter sur la plus haute grande roue d’Europe, le « Soleil de Moscou », qui vous offrira une vue panoramique de la ville à 140 mètres de hauteur !

17h – Patinage avec vue et vin chaud

Legion Media Legion Media

Le patinage est l’une des activités les plus populaires et les plus abordables à Moscou. Il existe plusieurs grandes patinoires situées dans des endroits pittoresques et ouvertes tout au long de l’hiver. L’une des plus grandes d’Europe se trouve justement à VDNKh. Vous pouvez également visiter celle du parc Gorki, un autre endroit très populaire de la capitale, ou la petite, mais très chic patinoire de la place Rouge !

Tous les parcs proposent la location de patins à glace. Il vous suffit donc de porter des vêtements chauds, d’avoir un téléphone chargé pour enregistrer vos souvenirs et d’être de bonne humeur ! En hiver, Moscou s’assombrit également à 16h30 et des centaines de lumières s’allument, transformant la ville en un gigantesque conte de fées !

20h – Se réchauffer et rire aux éclats

Vladimir Astapkovitch/Sputnik Vladimir Astapkovitch/Sputnik

Après toutes ces activités en plein air, quoi de mieux qu’un bar chaleureux avec une boisson chaude et une bonne compagnie ? Moscou est une ville pleine de divertissements pour tous les goûts. Si vous connaissez la langue russe ou souhaitez la pratiquer, allez au théâtre ou assistez à un spectacle de comédie. Moscou propose même des spectacles de comédie en anglais, où vous pourrez entendre des Russes parlant couramment l’anglais ou des étrangers qui vivent en Russie (vérifiez les dates de leurs spectacles sur la chaîne Telegram « Moscow English Comedy ») !

23h – Terminer en faisant la fête jusqu’au bout de la nuit

Moscou ne dort jamais, comme vous l’avez peut-être entendu dire. Cela signifie qu’il y a beaucoup de bars et de boîtes de nuit où vous pouvez boire un verre (ou deux ou trois) et discuter avec des gens incroyablement différents. Amusez-vous bien et ne ratez pas votre vol (ou ratez-le et restez plus longtemps dans la meilleure ville du monde !).

Dans cet autre article, découvrez les meilleurs endroits de Moscou pour faire des selfies.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.