Que faire à Moscou quand marcher n’est pas notre tasse de thé?

De plus en plus de touristes se rendent chaque année dans la capitale russe. Toutefois, cette mégalopole s’étendant à perte de vue est susceptible d’effrayer personnes à l’âge avancé, à mobilité réduite ou n’aimant tout simplement pas marcher. La ville réserve néanmoins diverses activités accessibles pour ce type de voyageurs et nous nous apprêtons à vous le prouver.