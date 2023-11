En images: dix choses que vous ne devriez JAMAIS faire à Moscou

La capitale russe est une métropole moderne et vibrante possédant un magnifique centre historique, des gratte-ciel modernes, ainsi que d’immenses parcs et de gigantesques centres commerciaux. Voici néanmoins plusieurs choses à ne pas faire si vous voulez profiter au maximum de votre séjour dans la ville.

10. Circuler dans le centre-ville en voiture

L’autopartage est très développé à Moscou, mais il est malgré tout préférable de se déplacer dans le centre-ville en transports en commun et de renoncer à la voiture. Si vous ne connaissez pas Moscou, vous aurez du mal à trouver des parkings ou des places de stationnement, et presque tous sont payants (et chers). De plus, le centre comporte de nombreuses rues et ruelles à sens unique, où il faut parfois rouler au pas, et des zones réservées aux bus.

Pour utiliser les transports en commun, vous n’avez besoin que d’une carte Troïka (une carte de transport sur laquelle vous pouvez déposer de l’argent et qui se recharge) : vous pourrez grâce à elle emprunter le métro, le bus, le tramway et la Ceinture centrale de Moscou (voici comment l’utiliser).

9. Prendre un taxi directement dans la rue

Plus personne ne fait ça à Moscou ! Le mieux est de commander un taxi via des applications pour smartphone (voici comment procéder) ; vous pouvez également en appeler un par téléphone si vous parlez russe, ou demander à votre hôtel d’en réserver un.

Bien sûr, il existe encore des taxis à l’extérieur des gares et des aéroports qui proposent directement leurs services, mais avec une application, vous pourrez voir l’itinéraire et le prix du trajet.

8. Prendre des photos dans le mausolée de Lénine

Vous pouvez prendre des photos sur la place Rouge, mais si vous souhaitez entrer dans le mausolée de Lénine, il est strictement interdit d’y sortir votre appareil photo ou votre smartphone. Les gardes surveillent chacun de vos mouvements ! Et si vous pensez pouvoir ruser, vous serez rapidement accompagné à la sortie, et écoperez d’une amende : vous n’aurez probablement pas envie de retenter l’expérience !

7. Faire un barbecue dans un parc

Les Russes sont très friands de soirées barbecue, et c’est traditionnellement l’un des types de loisirs les plus populaires pendant la saison chaude. Mais à Moscou, il n’existe que quelques parcs et lieux en périphérie de la ville où c’est autorisé. Dans la plupart des autres quartiers de la ville, c’est interdit ! Les amendes sont de 5 000 roubles minimum (environ 50 euros).

6. Faire du vélo dans le parc Tsaritsyno

À Moscou, vous pouvez louer un vélo très simplement dans n’importe quel parc, mais il existe une exception pour le musée-réserve Tsaritsyno. Ici, vous ne pouvez faire que le tour de l’étang inférieur de Tsaritsyno (le parcours fait 4,5 km) à vélo, tandis que la partie historique du parc (où se trouve le palais) ne peut être visitée qu’à pied.

5. Traîner la patte dans le métro de Moscou

En raison des longues distances qui caractérisent Moscou, les habitants de la ville sont constamment pressés de vaquer à leurs occupations quotidiennes. Il semble qu’ils courent tous quelque part et pour rester dans le flux de personnes, le touriste doit également augmenter la cadence. Sur l’escalator, vous devez vous tenir du côté droit, car le côté gauche est généralement destiné à descendre ou monter.

Pour ne pas entraver le flux des passagers en cherchant votre chemin, vous pouvez déterminer un itinéraire à l’avance sur le site internet du métro, ou en utilisant le tableau numérique interactif présent dans chaque rame.

4. Ne pas avoir de carte en ligne

Contrairement aux stéréotypes, on trouve à Moscou des gens aussi aimables et serviables que dans les autres régions de Russie (et du monde !) et de nombreuses personnes connaissent l’anglais. Toutefois, si vous avez besoin d’une adresse exacte, une application avec une carte est indispensable. Premièrement, même les Moscovites « de souche » ne connaissent pas les noms de tous les hôtels, musées et rues. Deuxièmement, les chantiers bruyants sont nombreux, et l’on construit ou répare à tout bout de champ des bâtiments : il est donc préférable de ne pas demander son chemin aux passants, mais plutôt de regarder dans le navigateur.

Si ce n’est pas possible, vous pouvez toujours vous rendre dans un centre d’information touristique (on en trouve dans le parc Zariadié, dans les aéroports, à la gare fluviale du Nord et dans bien d’autres endroits).

3. Aller au théâtre Bolchoï sans acheter ses billets à l’avance

Si vous souhaitez découvrir la scène historique du théâtre Bolchoï, notamment les ballets légendaires que sont Casse-Noisette et Le Lac des cygnes, vous devez acheter les billets dès leur mise en vente, c’est-à-dire plusieurs semaines avant la date souhaitée. Vous ne pouvez les acheter que sur le site internet du théâtre ou à la billetterie.

2. Oublier votre passeport dans votre hôtel/lieu de résidence

Moscou est une ville sûre, mais vous aurez peut-être besoin de votre passeport (comme pièce d’identité) pour acheter de l’alcool et des cigarettes dans un magasin, surtout si vous avez l’air jeune (c’est notre cas à tous, pas vrai ?). De plus, il arrive parfois que la police demande vos documents dans la rue. Et bien sûr, votre passeport sera nécessaire afin d’acheter des billets pour le théâtre Bolchoï !

1. Prévoir trop peu de temps pour visiter la capitale russe !

Il y a tellement de choses à voir à Moscou qu’il est difficile de voir tous les endroits intéressants en une semaine seulement. Et si tel était votre plan, vous comprendrez rapidement qu’il faudra revenir !

Dans cette autre publication, découvrez cinq faits captivants au sujet de Moscou.

