Sept types de cafés insolites que l’on ne peut déguster qu’à Moscou

1. Café au lait de licorne

Oui-oui, vous avez bien lu. Le café 8/25, situé dans l'espace créatif Flacon, sert également du café « créatif ». Le menu comprend un latte rose au lait de licorne (250 roubles, 2,9 euros) – « délicat, sucré avec des notes de baies et de fleurs ». Le dessus est décoré de framboises lyophilisées. Le secret de la boisson réside précisément dans la combinaison de lait (à la demande du client, le lait habituel est remplacé par du lait végétal) et de purée de baies. En été, vous pouvez essayer une version froide de cette boisson insolite.

2. Latte Parmesan

Le café au fromage est une nouvelle tendance dans les cafés moscovites. Dans plusieurs endroits branchés, vous pouvez essayer des boissons maison qui combinent café et différents types de fromages, à la fois durs et mous. Le Latte Parmesan (300 roubles, 3,5 euros) est la boisson emblématique du petit café VM au parc VDNKh. Soit dit en passant, il connaît un grand succès auprès des clients !

3. Disco poney

Cette boisson estivale à base de café proposée au MIke's Coffee sur l’Etang des patriarches a un drôle de nom, « Disco poney » (300 roubles, 3,5 euros). En fait, c'est une version d'auteur d’un expresso tonique avec du sirop de citron et de la citronnelle. Il séduira tous les amateurs de goût aigre-doux. Le menu du café propose de nombreuses options de café plus intéressantes, des classiques au latte au charbon.

4. Café au goût de bonbons soviétiques

En fait, Eggcellent sur le Boulevard Tverskoï est spécialisé dans toutes sortes de plats à base d'œufs, mais les amateurs de café y trouveront leur compte (d'autant plus que vous pouvez y prendre votre petit-déjeuner). Même si vous ne vous rappelez pas (ou ne connaissez pas) la saveur des bonbons Korovka, ce café au caramel (350 roubles, 4 euros) vous plongera dans le goût authentique d’une enfance soviétique.

5. Café « pare-balles » avec du sel

Pas possible de gâcher un café avec du beurre - tous ceux qui suivent un régime keto le savent. Le café « pare-balles » est devenu une boisson que l’on trouve souvent au menu de nombreux cafés à Moscou depuis quelques années, mais cette interprétation des classiques ne peut être dégustée que dans le café Zaria sur la rue Petrovka. Il s'agit d'un café expresso avec du ghee et de l'huile de noix de coco, de la cannelle, du curcuma et du sel rose de l'Himalaya. De l'érythritol est proposé pour adoucir le tout. Comme il se doit, tout est bio et eco-friendly.

6. Yesterday brew

Le café Introvert avec des tables pour une personne est caché dans les allées latérales de la rue Miasnitskaïa. Les boissons au café inhabituelles sont tenues en haute estime ici. Le plus intéressant se cache peut-être sous le nom de « Yesterday brew » : il s'agit d'un verre d'expresso avec du jus de grenade et de la menthe (300 roubles, 3,5 euros). Le menu comprend également toutes sortes de boissons à base de lait végétal ainsi que des plats végétariens.

7. Raf « Lait d'oiseau »

Le café Raf est le café le plus célèbre inventé en Russie (vous pouvez lire comment il a vu le jour ici). Aujourd'hui, presque tous les cafés du pays en proposent, et sur cette base, les baristas inventent des dizaines de recettes originales : avec des sirops de fruits, des pignons de pin, du romarin et des zestes d'orange. La chaîne de café Coffee Like vous propose d'essayer le raf ayant le goût du dessert préféré des enfants soviétiques : le gâteau Lait d’oiseau ​​à base de biscuit, de soufflé et de chocolat. Et cela vaut vraiment le détour !

