Que faut-il absolument voir à l’exposition «Russie» au parc VDNKh de Moscou?

Nous avons rassemblé les pavillons et les activités les plus intéressants mettant l’accent sur les accomplissements du pays dans des domaines des plus divers.

Le forum-exposition international « Russie » occupe un vaste espace sur le territoire du parc VDNKh, à Moscou. Certains pavillons ont été construits de toutes pièces : ils sont de forme simple, avec des murs en verre ou de couleur claire, et portent des noms laconiques et hauts en couleur.

L’exposition est ouverte tous les jours, sauf le lundi, de 10h00 à 22h00 (en semaine jusqu’à 21h00). L’entrée est gratuite pour tous. En semaine, il est possible de découvrir l’exposition sans être dérangé par la foule. Les spectacles de lumière et l’illumination colorée des pavillons sont une raison supplémentaire de visiter l’exposition le soir.

Centre d’accueil et Carte de la Russie

Avant même l’Entrée de parade – la célèbre arche de VDNKh – les visiteurs sont accueillis par deux nouveaux pavillons. Le Centre d’accueil vous renseignera sur l’exposition des réalisations et vous fera participer à toutes les excursions que vous souhaitez. Le pavillon Carte de la Russie présente quant à lui dans toute sa splendeur interactive une carte brodée provenant du Musée national tchouvache de Tcheboksary.

« Galerie des réalisations »

Immédiatement après l’Entrée de parade, les visiteurs pénètrent dans une galerie-tunnel, où ils peuvent voir toutes les réalisations de la Russie au cours des dernières années. Espèces animales rares sauvées de l’extinction, succès dans l’industrie – un spectacle numérique sonorisé sur les écrans muraux du tunnel donne rapidement une idée de tout ce que le pays a réussi à faire pendant cette période.

Pavillon 75 « Régions de Russie »

Kirill Zykov/Sputnik Kirill Zykov/Sputnik

L’immense pavillon 75 est probablement l’exposition la plus intéressante de toutes, tant pour les enfants que pour les adultes. Chaque région du pays, y compris les nouvelles, y a son propre stand.

Chaque jour, une région organise des activités supplémentaires. Vous pouvez fabriquer une poupée russe traditionnelle ou des bougies en cire, assister à un spectacle de marionnettes de Novgorod, vous retrouver à l’intérieur d’un volcan du Kamtchatka ou faire tourner des tambours bouddhistes de Kalmoukie pour attirer la chance – il y en a pour tous les goûts et tous les âges.

« Magasin universel »

Si vous souhaitez acheter un souvenir régional, le pavillon 75 abrite un « magasin universel ». L’on y trouve des jouets de Dymkovo, du pain d’épices de Toula, ou encore des châles de Vologda, ou encore des marques de vêtements modernes des nouvelles régions de Russie – c’est comme si vous visitiez une exposition, sauf que vous pouvez tout acheter !

Pavillons « Voyage avec les Chemins de fer russes » et « Fabriqué par nous »

Dans le pavillon des Chemins de fer russes, vous pourrez voir de l’intérieur un nouveau wagon à deux étages. Vous pourrez ensuite comparer la façon dont les légendaires Magistrale Baïkal-Amour et le Transsibérien ont été construits avant et aujourd’hui, et enfin essayer de conduire un train vous-même.

Dans le pavillon du ministère de l’Industrie et du Commerce « Fabriqué par nous », nous vous conseillons de porter votre attention sur le cinéma : vous vous tenez au centre et autour de vous se trouvent les flancs d’un navire ou d’un sous-marin. Ici, avec l’aide des technologies modernes, l’architecte Chtchoussev, les créateurs du premier antibiotique soviétique et d’autres héros du pays prendront vie et raconteront leurs projets à la première personne.

« Maquette de Moscou »

Maxim Blinov/Sputnik Maxim Blinov/Sputnik

Suite à la rénovation de VDNKh, le pavillon « Maquette de Moscou » est désormais ouvert. L’on peut y voir 20 000 bâtiments de la capitale dans les moindres détails. Des palais et monastères, aux gares et ponts, en passant par les gratte-ciels staliniens, le tout avec des éclairages, le mouvement du Soleil et des nuages, ainsi que des sons d’ambiance.

« АТОМ »

Il s’agit du plus grand complexe russe consacré à l’histoire de l’ère nucléaire. Ce pavillon de six étages vous expliquera comment l’énergie atomique est utilisée, quel est l’état actuel de l’industrie nucléaire et ce que l’avenir nous réserve.

N’hésitez pas à emmener vos enfants avec vous ! Dans l’Atomarium, au deuxième étage, ils pourront se familiariser avec les engrenages, la fontaine de Héron, comprendre ce que sont les ondes et la résonance, et regarder à l’intérieur du Soleil. Le pavillon dispose non seulement de laboratoires, mais aussi d’une salle de conférence.

« Novo-Prostokvachino »

Ici, vous attendent le chat Matroskine (personnage du célèbre dessin animé soviétique Les Trois de Prostokvachino) grandeur nature près d’un tracteur, des pirojki (petits chaussons fourrés) pour 15 roubles (15 centimes d’euro) et des quêtes gratuites. La ferme urbaine de VDNKh est toujours intéressante, et pendant l’exposition « Russie », s’y trouve un vrai village baptisé Novo-Prostokvashino (c’est-à-dire Nouveau-Prostokvachino) – ultra-moderne, avec une école, une polyclinique, une ferme et une exploitation agricole.

Pavillon « Finance intelligente »

Dans le pavillon 71, la Banque centrale de Russie présente l’histoire des finances du pays et informe sur les dernières technologies, services et produits. Dans la salle « Passé », les visiteurs se souviendront qu’il y a quelques décennies, ils n’utilisaient que de l’argent liquide et ne connaissaient pas les smartphones. Et dans la salle « Futur », ils verront leur vie dans 10 ans.

Pavillon 2 SBER

Le pavillon de Sberbank, principal établissement bancaire du pays, vous permettra de découvrir l’histoire de la banque en Russie. Une caisse d’épargne de 1954 avec des équipements et des documents anciens, un monument au premier déposant, qui a été apporté de Saint-Pétersbourg, des pièces de monnaie en métaux précieux...

La puissance des technologies modernes vous sera par ailleurs démontrée à l’aide d’une piscine interactive, d’un Tchebourachka (personnage culte de dessin animé soviétique) géant et clignotant ou encore d’un téléphérique dans l’Altaï. Et ce n’est pas tout : vous pourrez voir et contrôler des photos « vivantes » ou commander à un robot-artiste de faire votre portrait. Dans 15 minutes, il vous l’enverra par Telegram.

Pavillon 51 « Se nourrir soi-même »

Certains pavillons soviétiques ont été restaurés spécialement pour l’exposition « Russie ». Par exemple, les pavillons « Céréales » et « Industrie de la viande » ont été restaurés pour retrouver leur aspect de 1954. Ici, l’on vous expliquera comment les céréales passent de la préparation du sol aux produits finis. Les visiteurs traversent un couloir parsemé d’épis de blé, et l’exposition est complétée par des murs d’écrans diffusant des vidéos d’ambiance.

Pavillon F Gazprom

Devenez gazier, travaillez en équipe dans le Grand Nord, apprenez comment le gaz circule des entrailles de la planète jusqu’à nos foyers. Le pavillon F présente l’industrie gazière russe dans toute son ampleur.

« La maison de la cuisine russe »

Vous pouvez prendre un en-cas dans chaque espace d’exposition, mais c’est bien sûr plus intéressant au sein du pavillon entièrement consacré à la nourriture. La « Maison de la cuisine russe », ce sont quinze stands de « Petropavlovsk-Kamtchatski » à « Kaliningrad », des ateliers et des dégustations de plats régionaux.

Vous n’avez pas envie de quitter VDNKh ? Il y a beaucoup d’autres pavillons de grandes entreprises russes : Yandex montrera le travail de l’intelligence artificielle, VKontakte donnera à chaque visiteur son image NFT, et dans le pavillon de Rosneft, les visiteurs en apprendront davantage sur la production de pétrole et le développement des gisements.

De plus amples informations sur le programme de l’exposition russe sont disponibles sur ce site web.

