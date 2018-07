Où manger à Moscou: le guide ultime des restaurants russes de la capitale

Il est presque impossible de choisir où dîner parmi tous les restaurants de la principale ville de Russie. Mais pour ceux qui veulent essayer la cuisine traditionnelle ou moderne russe, voici les meilleurs endroits, classés des plus chics aux plus abordables.

Si en vous promenant à Moscou vous tombez sur Teremok, Grabli, Moumou, Varenitchnaïa ou Chtolle - n'hésitez pas à vous y arrêter pour un déjeuner léger ou un goûter. En effet, ces chaînes proposent une cuisine russe très typique et basique, que vous pourriez déguster dans n'importe quelle maison russe.

Mais si vous cherchez quelque chose en particulier, fiez-vous à notre guide.

À partir de 2500 roubles, soit environ 34 euros

Le Pouchkine

Mettez-vous dans la peau d’un aristocrate issu des pages de Guerre et Paix et essayez la « tête de brochet bourgeois » et leur dessert phare.

Adresse : 26a, boulevard Tverskoï

+7 (495) 739 00 33

Le White Rabbit

Classé parmi les 50 restaurants les plus populaires au monde, le White Rabbit sert des plats de la cuisine traditionnelle ainsi que de luxueuses spécialités, telles que les truffes de Crimée, les huîtres de la mer Noire ou le caviar.

3, place Smolenskaïa, 16ème étage

+7 (495) 510-510-1 / +7 (495) 782-62-62

Le Belouga

Offrant une superbe vue sur les remparts du Kremlin, ce restaurant propose une douzaine de caviars différents, des centaines de sortes de vodka et des délices de différents coins de la Russie servis dans des verres en cristal et des vases en argent. N’hésitez pas à essayer leurs ensembles de dégustation.

15/1, rue Mokhovaïa, 2ème étage de l’hôtel National

+7 (495) 901 03 36

Le Matriochka

Conçu dans le style marchand de la Russie d’antan, ce restaurant propose de la soupe au chou aigre et à la viande d'agneau, des soupes froides de betterave et une grande variété de pelmenis (ravioles).

2/1 b. 6, avenue Koutouzov

+7 (495) 154 65 68

L’Oblomov

Un restaurant très traditionnel avec des peintures de Khokhloma, des samovars et une cuisine simple (comme son nom l’indique, référence à l’œuvre d’Ivan Gontcharov) : les plats principaux sont cuits au four et les concombres sont marinés sur place.

5C1, 1, rue Monetchikovski

7 (495) 953 68 28

Le Savva

Un restaurant situé non loin du Kremlin, dans l'historique hôtel Metropol. Huîtres, cornichons à-la-Russe, fruits de mer de l’Extrême-Orient et bortsch avec du canard. Comme plat d'accompagnement, ne manquez pas les pommes de terre nouvelles à l'ail et aux herbes, préparées comme une babouchka russe le ferait.

2, allée Teatralny

7 (499) 270 10 62

De 1500 à 2500 roubles, soit entre 20 et 34 euros

Le Glavpivtorg

Salades russes au caviar noir et ambiance soviétique, voilà ce qui vous attend dans ce restaurant situé juste à côté du bâtiment du KGB, sur la place Loubianka.

5, rue Bolshaïa Loubianka

+7 (495) 628-25-91

Le C.D.L.

C’est une sorte de Club House pour les écrivains. Ce restaurant vous montrera ce qu’est l’hospitalité russe classique. Leur spécialité est la viande de lapin avec sauce de canneberges et navet doux.

50/53, rue Povarskaïa.

+7 (495) 663 30 03

Le Dr. Jivago

Un autre endroit avec vue sur le Kremlin, qui propose un excellent petit déjeuner, avec du caviar et des spécialités de Sibérie, de l'Extrême-Orient et de Sakhaline.

15/1, rue Mokhovaïa

7 (499) 922-01-00

Le Twins Garden

Le seul endroit de Moscou où vous pouvez trouver neuf variétés de crabes provenant toutes des eaux russes.

8a, boulevard Strastnoï

7 (499) 112 33 00

LavkaLavka

Il s’agit d’une coopérative et d’un restaurant d’agriculteurs servant du borchtch, de la morue avec des haricots, de la panna cotta de betterave rouge et bien d’autres choses encore, spécialités provenant toutes de différentes régions russes.

21, rue Petrovka

7 (495) 621 20 36, 7 903 115 50 33

Le Selfie

Ce restaurant s’est spécialisé dans les produits russes tels que le porc de Koursk, le flétan de Mourmansk, le veau de Briansk, les asperges de Tver et la truffe de Crimée.

31, boulevard Novinski, 2ème étage

+7 (495) 995 85 03

Le Yar

Dans une ambiance tsigane et une atmosphère délirante de fête prérévolutionnaire, vous apprécierez les plats comme la soupe sterlets et les salades russes, tous préparés selon les recettes traditionnelles.

32/2, avenue de Leningrad, Hôtel Sovetski

+7 (495) 960 20 04

Le Teatr Korcha

Situé dans le bâtiment du Théâtre de la Nation, ce restaurant inauguré en 1885 sert des cailles, des côtelettes « Pojarski » et la traditionnelle kacha de sarrasin aux champignons.

3, rue Petrovski

7 (495) 694 50 38, 7 (495) 694 50 42

Le Voronej

Ouvert dans une ancienne maison, il propose un menu différent à chacun de ses trois étages : un snack-bar, un restaurant pour différents plats à base de légumes, de poisson ou de céréales et un étage spécialisé dans les viandes avec 30 plats différents.

4, rue Pretchistenka

+7 (495) 695 06 41

Le Tchaïkovski

Se trouvant dans le bâtiment de la salle de concert Tchaïkovski, c'est un endroit pour repenser à votre soirée musicale avec un borchtch, une soupe de poisson ou des pirojkis (beignets russes fourrés salés ou sucrés).

4/31, place Trioumfalnaïa

7 (495) 699 92 41

L’Ottepel

Le restaurant Ottepel du parc de l’époque soviétique VDNKh, construit dans le style du Dégel de Khrouchtchev, a des fenêtres panoramiques et une terrasse et propose une cuisine traditionnelle modernisée qui comprend notamment la soupe d’été russe okroshka, des pelmenis et du brochet.

119, prospekt Mira, VDNKh, pavillon 311

7 (499) 650 00 28

Le Goloubka

Ce restaurant rétro est non loin du magnifique couvent de Novodievitchi. Il dispose d’un menu de petit déjeuner purement russe avec des blinis, de la kacha et des œufs. Le canard confit et les tchebourekis d'agneau sont associés à des plats européens dans le menu.

53/55, rue Bolshaïa Pirogovskaïa

7 926 245 42 44

Le MariVanna

C’est probablement le restaurant russe le plus connu dans le monde, doté d’un intérieur comme celui d'un appartement typique. Il sert des rouleaux de chou farcis, des sandwichs avec du pain de Borodino et de la soupe de framboise.

10a, rue Spiridonevski

+7 (495) 650 65 00

Le Severianié

« Severianié » signifie « les gens du Nord », c’est pourquoi ils servent de la cuisine russe moderne et chaleureuse préparée dans un grand four traditionnel russe - ils cuisent même leur propre pain. Ils proposent par exemple des éclairs de crabe du Kamtchatka, un équivalent maison du Camembert chauffé à la cendre avec un pain brioché de pavot et de la soupe d'asperges aux girolles.

12, rue Bolshaïa Nikitskaïa

7 (499) 348 83 32

Entre 700 et 1500 roubles, soit entre 10 et 20 euros

Le Datcha na Pokrovke

Pour ceux qui veulent faire l’expérience d’une maison de campagne russe, ou datcha, mais qui n’ont pas encore reçu d’invitation, venez ici et essayez les produits saisonniers, par exemple la salade « Datchny » aux légumes frais et poulet à la Kiev.

16-18 b. 4-4a, boulevard Pokrovski, entrée de la rue Podkolokolny

7 (495) 542 62 30

Le Fedia, ditch!

Littéralement traduit « Fédia [un nom masculin russe], du gibier ! » le restaurant sert des côtelettes de sanglier, du chevreuil avec une sauce aux baies de la forêt et des joues de bœuf braisées. Cet endroit est situé dans le quartier branché du marché Danilovski.

74, rue Mytnaïa

7 916 747 01 10

Le Nikolaï

Ce bar et buffet sert comme plats principaux des tourtes avec différentes garnitures, comme de la truite et épinards, dinde et pruneaux ou encore la plus traditionnelle, pomme de terre et champignons. Leur menu comprend également des tourtes sucrées aux baies, au fromage blanc, à la citrouille et bien d’autres goûts encore.

53, rue Piatnitskaïa

5, rue Staraïa Basmannaïa

30/2, rue Tverskaïa

+7 (495) 258-45-59

Entre 500 et 700 roubles soit entre 7 et 10 euros

Le Lepim i Varim

« Nous modelons et faisons bouillir », tel est le nom et le concept principal de cette chaîne. Ils préparent en effet des pelmenis, ravioles préférées des Russes, avec de multiples garnitures. Vous pouvez également les acheter tout juste congelés pour les cuisiner tranquillement à la maison.

9/1, rue Stolechnikov

26/1, Prospekt Mira

26, rue Leninskaïa Sloboda

La Cantine №57 du Goum

C’est le type d’endroit adoré par les Soviétiques pour dîner, une cantine avec beaucoup de plats typiques et un peu stéréotypés (du borchtch, des pelmenis, et des salades à la mayonnaise comme le hareng sous son manteau de fourrure, de la salade russe et autres).

3, place Rouge, niveau 3, ligne 3

+7 (495) 620 31 29

