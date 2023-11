Le guide absolu pour vous repérer dans le métro de Moscou

Russia Beyond

Le métro de la capitale se développe si rapidement qu’il s’est déjà transformé en un labyrinthe monstrueux et déroutant. Nous vous expliquons comment vous y retrouver et arriver à destination rapidement et sans stress.

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le métro et les trains urbains de Moscou sont très pratiques. Ils fonctionnent de 5h30 à 1h00 du matin et vous pouvez les payer avec la même carte Troïka. Le système de métro semble, bien sûr, compliqué, mais seulement au premier abord.

Agence Moskva Agence Moskva

Pour commencer, distinguons le métro souterrain des trains électriques de surface. Le réseau souterrain est marqué par des lignes pleines claires, tandis que les lignes de surface sont marquées par deux lignes parallèles, entre lesquelles il y a un espace blanc.

Le réseau souterrain

Le métro est composé de deux lignes en cercle, la Ligne circulaire (marron, numéro 5) et la nouvelle Grand ligne circulaire (turquoise, numéro 11). Ces anneaux croisent toutes les autres lignes de métro, de sorte que si vous devez passer de la banlieue à une autre ligne, il est pratique d’emprunter l’un des anneaux.

Alexandra Koroleva Alexandra Koroleva

L’on peut considérer qu’à l’intérieur de la Ligne circulaire (5) se trouve le centre-ville. À l’intérieur de l’anneau marron, il y a également de nombreux transferts souterrains d’une ligne à l’autre. Le record est détenu par le croisement des stations Biblioteka imeni Lenina – Arbatskaïa – Alexandrovski Sad – Borovitskaïa. Quatre lignes s’y croisent, juste à côté du Kremlin. Vous pouvez également vous rendre au Kremlin de manière pratique et rapide depuis les stations Okhotny Riad – Teatralnaïa – Plochtchad Revolioutsii, qui ont également des correspondances entre elles.

Alexandra Koroleva Alexandra Koroleva

Vous pouvez aussi rejoindre directement l’aéroport Vnoukovo en métro ! La station correspondante de la ligne Solntsevskaïa (8A) a été inaugurée en septembre 2023.

Comment circule le métro souterrain ?

Alexandre Avilov/Agence Moskva Alexandre Avilov/Agence Moskva

Les intervalles entre les trains sont très courts – environ 2 minutes en moyenne, et pendant les heures de pointe, les rames sont encore plus fréquentes. Il n’est donc pas nécessaire de courir, ni de se faufiler entre les portes qui se ferment (c’est d’ailleurs dangereux). Il suffit d’attendre le prochain train, qui arrivera rapidement. En revanche, contrairement aux métros d’autres villes, les trains circulent uniquement sur les mêmes lignes, sans bifurcation. Vous pouvez donc monter en toute sécurité dans la bonne direction, sans craindre de vous tromper.

Il n’y a à cela que deux exceptions :

Depuis la station Alexandrovski Sad de la branche bleu clair, les trains circulent à tour de rôle vers la station Mejdounarodnaïa (où se trouve Moskva-City, le quartier d’affaires), ou vers Pionerskaïa.

Il existe également une branche dite fourchue sur la Grande ligne circulaire : de la station Saviolovskaïa jusqu’à Delovoï Tsentr (également en direction de Moskva-City).

Sergueï Kisselev/Agence Moskva Sergueï Kisselev/Agence Moskva

Vous pouvez parfois entendre l’annonce « Le train fait route jusqu’à la station » (Поезд следует до станции, poïèzd sliédouïèt da stantsii). Il se peut que celui-ci doive partir pour le dépôt sans pouvoir aller jusqu’au bout de la ligne. Si vous souhaitez aller plus loin, il vous suffit alors de descendre à la station où le train finit sa course et d’attendre la rame suivante sur le même quai.

Le réseau de surface

Agence Moskva Agence Moskva

Outre le métro proprement dit, le nouveau schéma signale les trains de surface. Vous pouvez les distinguer immédiatement – ces branches sont marquées par deux lignes parallèles séparées par un espace blanc.

1) MTsK : Anneau central de Moscou (14)

Alexandra Koroleva Alexandra Koroleva

Reprenons le schéma et repérons l’anneau rouge situé entre la Ligne circulaire (5) et la Grande ligne circulaire (11). Il s’agit de l’Anneau central de Moscou (14), ou plus simplement MTsK.

Il s’agit d’un train de surface qui circule dans la ville. Il existe des stations à partir desquelles il est possible de prendre le métro souterrain. Cependant, la plupart du temps, les transferts ne sont pas aussi rapides que dans le métro. Il faut parfois marcher pendant une dizaine de minutes.

Nous vous déconseillons donc d’utiliser le MTsK uniquement comme itinéraire de transfert. De plus, la pause entre les trains du MTsK est plus longue que dans le métro, elle peut être de 4 à 8 minutes, selon l’heure de la journée.

Néanmoins, le grand avantage du MTsK est qu’il dispose de nombreuses stations qui sont loin de celles du métro, ce qui le rend donc indispensable pour certaines destinations.

2) Diamètres centraux de Moscou (MTsD)

Alexandra Koroleva Alexandra Koroleva

Les diamètres de Moscou sur le plan du métro sont les branches les plus longues qui traversent toute la ville (c’est pourquoi on les appelle diamètres). Ils ressemblent aux trains urbains, comme le S-Bahn à Berlin ou Vienne ou le RER à Paris.

Ce sont des lignes de trains qui viennent de la banlieue (de la région de Moscou, qui est indiquée par une ombre verte sur la carte) et qui, après avoir traversé toute la ville, se dirigent vers la banlieue située de l’autre côté. À certaines stations des diamètres, vous pouvez descendre et changer pour le métro ou le MTsK. Aux heures de pointe, les trains du MTsD circulent avec un intervalle de 5 à 7 minutes.

MTsD-1/D1 – Le diamètre jaune Beloroussko-Saviolovski va de la gare d’Odintsovo, au sud-ouest de Moscou, à l’aéroport Cheremetievo et à la gare de Lobnia, au nord, en passant par Moskva-City et la gare de Biélorussie.

MTsD-2/D2 – Le diamètre rose Koursko-Rijski part de la ville de Podolsk dans la région de Moscou au sud, passe par la gare de Koursk, la Place des trois gares (de Leningrad, de Kazan, et de Iaroslavl) et la gare de Riga pour rejoindre le village de Nakhabino au nord-ouest.

MTsD-3/D3 - Le diamètre orange Leningradsko-Kazanski va de la station Ippodrom au sud-est (la ville de Ramenskoïé) à Zelenograd au nord.

MTsD-4/D4 – Le diamètre vert Kaloujsko-Nijegorodski part quant à lui de la ville d’Aprelevka au sud-ouest et passe par Moskva-City, les gares de Biélorussie, de Saviolovo et de Koursk, ainsi que par la Place de trois gares (de Leningrad, de Kazan, et de Iaroslavl) jusqu’à la gare de Jeleznodorojnaïa dans la ville de Balachikha à l’est.

La cinquième ligne du MTsD est en cours de conception et devrait être ouverte d’ici 2028. Elle reliera le sud (Domodedovo) et le nord (Pouchkino).

3) Monorail de Moscou

Monorail (au nord) et métro léger (au sud) Alexandra Koroleva Alexandra Koroleva

Le seul monorail de Russie se trouve au nord du centre de Moscou. Il ne s’agit pas seulement d’une ligne (numéro 13) en surface, mais d’une ligne surélevée reposant sur des pilotis. Elle s’avère particulièrement courte et fonctionne en mode excursion – elle offre une belle vue, par exemple, sur la tour de télévision Ostankino.

Une fois toutes les demi-heures, le train part de la station Timiriazevskaïa (qui se trouve à côté de la station du même nom sur la ligne Serpoukhovsko-Timiriazevskaïa (9), c’est-à-dire la ligne grise du métro) jusqu’à la station Oulitsa Sergueïa Eisensteina, qui se trouve près de l’entrée du parc VDNKh et de la station de métro VDNKh sur la ligne Kaloujsko-Rijskaïa (6) du métro.

4) Métro léger

La ligne Boutovskaïa (12), dans le sud de Moscou, va de la station Bouninskaïa alleïa à la station Bittsevski Park, d’où l’on peut passer aux lignes grise Serpoukhovsko-Timiriazevskaïa (9) et orange Kaloujsko-Rijskaïa (6). Cette ligne passe principalement en surface, mais entre dans un tunnel et est donc considérée comme faisant partie du métro (c’est pourquoi elle est marquée d’une ligne continue comme les autres lignes souterraines).

Conseil utile

Le site web du métro de Moscou propose une carte interactive avec toutes les lignes du métro, du MTsK et des diamètres. Grâce à elle, vous pouvez établir un itinéraire de la station de départ à celle d’arrivée, voir toutes les options de déplacement et savoir où effectuer les correspondances nécessaires.

Comment payer un trajet ?

Sergueï Vediachkine/Agence Moskva Sergueï Vediachkine/Agence Moskva

L’avantage du système de transport moscovite est que vous n’avez besoin que d’une seule carte Troïka pour voyager avec n’importe quel moyen de locomotion public, qu’il s’agisse du métro, des trains ou des bus et trams. Vous pouvez l’acheter aux guichets ou aux distributeurs automatiques dans les stations. Vous pouvez également acheter des porte-clés, des bracelets et des bagues dotés de puces qui fonctionnent comme une carte Troïka, ainsi que des cartes Troïka au design unique et personnalisé dans les magasins de souvenirs et dans la boutique en ligne du métro.

La carte peut être rechargée en ajoutant simplement une certaine somme d’argent – ou vous pouvez acheter un ticket unique pour 60 trajets ou un ticket unique illimité pour 1/3/30/90/365 jours.

La carte Troïka est assortie d’une caution de 80 roubles, qui peut être remboursée lorsqu’elle est restituée à la caisse. La carte Troïka est valable 5 ans, vous pouvez donc la conserver pour vos prochains voyages.

Un trajet en MTsK, MTsD (dans le centre-ville) et métro coûte 54 roubles (55 centimes d’euro). Les transferts dans le métro, le MTsK et entre les diamètres sont gratuits pendant 90 minutes. Le tarif du MTsD en banlieue est de 71 roubles (73 centimes d’euro).

Important : vous ne devez payer le métro et le MTsK qu’à l’entrée. Les trajets en diamètres, en revanche, doivent être activés à l’entrée et la carte doit être réappliquée au tourniquet à la sortie.

Il existe également des terminaux dans presque toutes les stations où vous pouvez payer le tarif en appliquant votre carte bancaire.

En suivant ce lien, suivez en vidéo l’évolution du métro de Moscou entre 1935 et 2023.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.