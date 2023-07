En images: les plus beaux parcs de Moscou

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Parc Zariadié

Legion Media Legion Media

Ce parc est apparu assez récemment sur le site de l’hôtel Rossia. Cet immense bâtiment assez laid de l’époque soviétique étant devenu obsolète, décision fut prise de le démolir. Sur l’espace vacant situé face au Kremlin, un parc public a vu le jour. La nature y coexiste avec des technologies dernier cri.

Inna Polekhina/Getty Images Inna Polekhina/Getty Images

Le parc possède ainsi la plus grande structure translucide au monde, destinée à créer un microclimat spécial pour les plantes, et des panneaux solaires sont installés à sa surface. De nombreux autres systèmes intelligents sont présents dans le parc.

Jardin de l’Apothicaire

Kirill Zykov/Agence Moskva Kirill Zykov/Agence Moskva

Fondé par Pierre le Grand, c’est le plus ancien jardin botanique de Russie. Il doit son nom au fait que des plantes médicinales y étaient cultivées à l’origine.

Mikhaïl Japaridzé/TASS Mikhaïl Japaridzé/TASS

Aujourd’hui, on y fait pousser les plantes les plus diverses !

Jardin Neskoutchni

Vitali Belooussov/Sputnik Vitali Belooussov/Sputnik

Le jardin Neskoutchni fait partie du parc Gorki, le parc central de Moscou. Certains estiment que ce jardin a reçu son nom - qui se traduit littéralement par « jardin pas ennuyeux » - au XVIIIe siècle en raison du propriétaire du domaine local : le prince Nikita Troubetskoï y organisait toutes sortes de divertissements pour ses invités.

Maria Devakhina/Sputnik Maria Devakhina/Sputnik

C’est la partie la plus calme et « verte » du parc Gorki.

Parc Tsaritsyno

Denis Voronine/Agence Moskva Denis Voronine/Agence Moskva

Tsaritsyno est un ensemble de palais du XVIIIe siècle. Habituellement, c’est l’architecture attire l’attention, mais le parc qui entoure ici le palais n’est pas moins pittoresque. L’aspect original du parc a été reconstitué le plus minutieusement possible.

Legion Media Legion Media

Le parc dispose d’une fontaine musicale, de points de location de barques, d’aires de loisirs spécialement équipées avec des chaises longues gratuites et de stands de location de trottinettes et de vélos. On peut outre réaliser des visites en voiture électrique.

Parc Izmaïlovski

Sergueï Vediachkine/Agence Moskva Sergueï Vediachkine/Agence Moskva

310 hectares de forêt qui s’étendent à perte de vue en pleine ville, avec des courts de tennis, un point de location de barques, un parc d’attractions et de nombreuses autres activités…

Alexande Avilov/Agence Moskva Alexande Avilov/Agence Moskva

De plus, des leçons diverses et variées ont lieu chaque jour dans le parc : stretching, danse, école de DJ, chant et animation sur sable – tout est entièrement gratuit. La partie forêt, accessible par la station de métro Izmaïlovskaïa, vous permettra de flâner dans un silence presque total au milieu d’immenses pins et d’admirer de nombreux étangs.

Jardin japonais

Andreï Nikeritchev/Agence Moskva Andreï Nikeritchev/Agence Moskva

Ce jardin a été conçu avec la participation d’un architecte japonais. Le parc possède des pavillons dans le style nippon, de petites cascades, des étangs et des ponts typiques.

Sputnik Sputnik

Une partie des plantes ont été spécialement importées du Japon. Le jardin est situé assez loin du centre-ville, au nord de Moscou. Il est ouvert d’avril à septembre.

Sokolniki

Sergueï Vediachkine/Agence Moskva Sergueï Vediachkine/Agence Moskva

Ce parc possède une longue histoire - au XVe siècle, les tsars russes s’y rendaient pour faire de la chasse au faucon (sokol signifie faucon en russe). C’est ce qui lui a donné son nom.

Sergueï Vediachkine/Agence Moskva Sergueï Vediachkine/Agence Moskva

Aujourd’hui, en plus de la marche, vous pouvez faire du wakeboard, vous prélasser au bord de la piscine ou pique-niquer dans un espace spécialement aménagé.

Parc Fili

Sergueï Fadeïtchev/TASS Sergueï Fadeïtchev/TASS

Cet immense parc verdoyant longe la rivière Moskova.

Ici, en plus des promenades à vélo, vous pouvez participer gratuitement à des cours de méditation, rejoindre un club de course à pied, faire du beach-volley ou de la marche nordique et même apprendre l’espagnol.

Parc Mechtcherski

Dans ce parc d’une superficie de plus de 465 hectares, vous pourrez trouver de nombreuses aires de jeux insolites. Par exemple, la Ville des oiseaux imite l’habitat de différentes espèces d’oiseaux, tandis que le Panda Parc comprend des parcours extrêmes pour tous les niveaux.

À cinq minutes à pied du parc se trouve Peredelkino, une ville d’écrivains où de nombreux auteurs célèbres du XXe siècle ont vécu et travaillé. Le quartier a été restauré et accepte même de nouveaux résidents - écrivains, poètes et traducteurs.

Krasnaïa Presnia

Gavril Grigorov/TASS Gavril Grigorov/TASS

Ce parc est situé à l’emplacement où s’étendait jadis le domaine de Stoudenets, que les contemporains surnommaient la « Venise absolue des jardins » en raison de ses étangs hollandais avec de petits ponts.

Comme dans d’autres parcs, vous pouvez vous y promener ou faire du yoga. On y trouve aussi un skatepark à trois niveaux.

