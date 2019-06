Dix choses à faire dans le légendaire parc soviétique VDNKh

L’Exposition des réalisations de l’économie nationale (abrégé en russe, VDNKh) a ouvert à Moscou à l’été 1939. Sur son vaste territoire se trouvent des dizaines de pavillons, fontaines, étangs, zones de loisirs, cafés et restaurants. Aujourd'hui, le VDNKh est l'un des endroits préférés des moscovites et des touristes, un parc géant où vous pouvez passer toute la journée.

Admirez les chefs-d'œuvre de l'architecture soviétique

La plupart des pavillons de L’Exposition des réalisations de l’économie nationale ont été construits dans les années 50, bien que des bâtiments de la fin des années 30 soient préservés. Immédiatement après l'arc d'entrée, vous verrez le pavillon géant Central, construit dans le style d’empire stalinien et décoré de bas-reliefs sur le thème de l'histoire de l'URSS. Immédiatement derrière lui se trouve la célèbre fontaine L'Amitié entre les peuples avec les sculptures de 16 jeunes filles en costumes nationaux des républiques de l'Union (la République socialiste soviétique carélo-finnoise qui a existé de 1940 à 1956 est prise en compte, ndlr), devenues l'un des symboles du VDNKh. De la fontaine partent deux avenues sur lesquelles se trouvent des pavillons industriels (Métallurgie, Transports) et des républiques soviétiques (Kirghizstan, Arménie), construits dans un style éclectique et incorporant l'architecture de toutes les époques et de tous les peuples. Il y en a environ 50.

Faites du sport

Vous voulez voir l’ensemble du VDNKh en une journée? Il est préférable de louer un vélo ou une trottinette - il y a une douzaine de points de location ici. Rappelez-vous simplement que le parc s’étend sur plus de deux kilomètres carrés, la marche sera donc longue.

En été, il existe une quantité incroyable d’autres activités sportives : vous pouvez prendre un cours de wakeboard, vous défouler dans un parc à cordes, et pour les amateurs de sports intellectuels, il existe un club d’échecs.

En hiver, le VDNKh abrite la plus grande patinoire de la ville, située juste à côté du pavillon central.

Percez les secrets de l'espace

Même si le thème de l'espace ne vous passionne pas particulièrement, vous pourriez changer d’avis au Musée de la cosmonautique. À l'intérieur, il y a non seulement les effets personnels des cosmonautes, mais aussi des modèles réduits de stations Mir et ISS ainsi que des stations automatiques Luna-9 et Venera-1, des combinaisons spatiales et des satellites. On y organise des conférences scientifiques où vous pouvez rencontrer personnellement les personnes qui travaillent sur le programme spatial. Une pause dans la visite des expositions peut être effectuée dans la salle à manger du musée, très appréciée par les visiteurs. Des badges cosmiques, la nourriture spatiale, et même des fragments de météorites peuvent être achetés en souvenir.

Dînez à la soviétique

Si vous aimez la cuisine soviétique et russe traditionnelle, nous allons vous réjouir : il existe un nombre incroyable de cafés et de restaurants servant des salades Olivier et Hareng sous un manteau de fourrure et des pelmenis (ravioles).

Dans le restaurant Ottepel («Dégel», Pavillon 311), un intérieur des années 1950 a été reconstitué, tout en donnant aux plats soviétiques un aspect moderne : le menu comprend bruschetta aux sprats et forchmak (poisson salé), des pommes de terre cuites au feu de bois (comme dans un camp de pionniers) avec julienne et houmous tartiné sur des bagels.

Le café Ciel de Moscou (pavillon 422) a rassemblé les cuisines nationales des républiques de l'Union soviétique : vous y trouverez du poulet à la Kiev, du pain ouzbek et des chachliks (brochettes) du Caucase. Et les plus délicieux desserts vous attendent au restaurant Mitchourine (pavillon 131), nommé d'après le célèbre sélectionneur.

Dans le pavillon Transport, vous pourrez essayer de la vraie nourriture de l’espace en tubes.

Faites du shopping

Le VDNKh n'est pas seulement un parc de loisirs, mais également un immense centre commercial où vous pouvez acheter les objets les plus incroyables fabriqués dans les républiques postsoviétiques. Envie des serviettes avec des broderies inhabituelles dans le style folklorique ? Rendez-vous dans le pavillon de la Biélorussie. L'eau minérale Jalal-Abad se trouve dans le pavillon kirghize. Et pour le cognac, bien sûr, direction le pavillon Arménie.

Entrez dans les ateliers du Musée d’art contemporain Garage

Intéressé par l'art contemporain ? Jetez un coup d'œil à la résidence de jeunes artistes (pavillon 317). Dans le bâtiment construit en 1939 et restauré cette année, il y a 18 espaces de travail, y compris des ateliers et des salles de peinture, dans lesquels des artistes russes et du monde entier sont invités à travailler. Le conseil des conservateurs du Musée d’art contemporain Garage sélectionne les résidents : les participants au projet reçoivent des subventions et des ateliers dans la résidence artistiques pour une période de trois à six mois. Si vous souhaitez visiter les ateliers créatifs, il est préférable de vous préinscrire sur le site du projet.

Plongez dans le monde du cinéma

Les cinéphiles doivent impérativement visiter le musée du cinéma (pavillon 36). Ici, vous pourrez voir comment des films et des dessins animés soviétiques ont été tournés, regarder un film intéressant pour 150 roubles (2 euros) et assister à des conférences thématiques.

Discutez avec des robots

Pensez-vous que les robots vont conquérir le monde ? Désormais, vous pouvez leur poser la question à Rostantsia (pavillon 2). Dans cette exposition, les robots peuvent non seulement engager un dialogue constructif, mais aussi raconter une blague, dessiner votre portrait et même prédire l'avenir. Et pour les ados, des master-classes se déroulent sous la direction d'ingénieurs.

Trouvez votre vocation

Vous voulez apprendre à faire du café comme un barista professionnel ? Ou peut-être faire de la broderie ? Le VDNKh organise en permanence des master-classes et des formations. Au parc des métiers et à Technograd, vous pourrez découvrir un vaste éventail de métiers, de barman à photographe. En outre, vous pouvez faire un test d’orientation professionnelle et même obtenir une offre d’emploi.

Admirez le plus grand aquarium de Russie

Le VDNKh gère le vaste centre d'océanographie et de biologie marine, Moskvarium, où vous pouvez voir quelque 12 000 animaux marins, des étoiles de mer aux requins. Et dans les piscines du Moskvarium, vous pouvez même nager avec un dauphin.

