En images: les 20 principaux sites touristiques de Saint-Pétersbourg

Le centre historique de l’ancienne capitale de Russie et les monuments qui s’y trouvent ont été inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco en 1990. C’est le plus grand site historique et culturel de la liste. Nous ne mentionnerons ci-dessous que les principaux lieux touristiques de Saint-Pétersbourg, ceux qu’il faut à tout prix connaître. Nous avons ajouté à cette liste plusieurs nouveaux endroits qui ne figurent pas sur la liste ci-dessus mentionnée.

Palais

Palais d’Hiver (musée de l’Ermitage)

Pendant plus d’un siècle et demi, le palais d’Hiver fut le principal palais impérial de Russie. La première dirigeante du pays à y vivre fut l’impératrice Catherine II.

Pour conserver sa collection de peintures et de sculptures, une dépendance de la résidence impériale a été construite et a reçu le nom d’Ermitage. C’est elle qui servira de base à l’un des plus grands musées du monde. Aujourd’hui, le complexe muséal portant ce nom comprend six bâtiments, dont le palais d’Hiver.

Palais Mikhaïlovski (Musée Russe)

Ce palais est le plus grand musée d’art russe au monde. Il a été créé sur la base de la collection privée de l’empereur Alexandre III, le principal mécène de la culture nationale de son temps.

Palais Ioussoupov sur la Moïka

En termes de décoration, cet hôtel particulier pourrait rivaliser avec les opulentes résidences de la famille impériale. C’était l’un des 57 palais de l’une des familles nobles les plus riches de Russie, les princes Ioussoupov. Le bâtiment lui-même est également connu pour le fait que Grigori Raspoutine, un homme proche de la famille du tsar Nicolas II, y a été assassiné.

Ponts

Pont du Palais

Ce pont est devenu l’un des symboles de la ville. Sa travée centrale en deux parties, qui s’élèvent vers les cieux pendant la saison des nuits blanches (on peut voir le « spectacle » une semaine avant le 21 juin et une semaine après), en fait peut-être le site le plus photographié de la ville.

Pont Bolcheokhtinski (ancien pont Empereur Pierre le Grand)

Le pont sur la Neva le plus insolite de Saint-Pétersbourg a été mis en service en 1911. Il comporte deux tours centrales et deux arches. Il relie deux lieux emblématiques de la ville : la cathédrale de la Résurrection, dite Smolny, et la « pointe » Okhta, où se trouvait la forteresse suédoise Nyenskans, démantelée avant le milieu du XVIIIe siècle.

Pont Anitchkov

Ce pont à trois travées qui surplombe la rivière Fontanka est orné de la composition La domestication du cheval, composée de quatre sculptures en bronze de Piotr Klodt. Le pont Anitchkov est l’un des lieux les plus photographiés de la perspective Nevski.

Édifices religieux

Cathédrale Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé

Cette cathédrale a été construite sur le lieu de l’assassinat de l’empereur Alexandre II : en 1881, un membre de l’organisation terroriste Narodnaïa Volia a lancé une bombe aux pieds du tsar. Cette tentative d’assassinat, la sixième, s’est avérée fatale.

La construction du bâtiment a commencé en 1883, et il n’a été consacré qu’en 1907. Extérieurement, le bâtiment ressemble à la cathédrale Saint-Basile sur la place Rouge à Moscou. À l’intérieur, ses murs et ses voûtes sont entièrement recouverts de mosaïques.

Cathédrale Saint-Isaac

La cathédrale Saint-Isaac, construite en 1858, est l’héritière des trois églises précédentes situées sur ce site depuis 1710 (rappelons que Saint-Pétersbourg a été fondée en 1703). La construction de la cathédrale a duré 40 ans. Le bâtiment fait 101,5 mètres, tandis que la colonnade qui culmine à 43 mètres offre une vue imprenable sur la ville.

Les cathédrales Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé et Saint-Isaac sont des musées. Les week-ends et les jours fériés, des services religieux y sont organisés, et il est donc possible d’y entrer gratuitement.

Cathédrale de Kazan

La cathédrale, située au centre de la perspective Nevski, est un monument à la gloire militaire russe. Elle a été consacrée en 1811, un an avant la victoire dans la Guerre patriotique de 1812 contre Napoléon. Des trophées militaires y ont été apportés par la suite, et le maréchal Mikhaïl Koutouzov, commandant en chef de l’armée russe au cours de cette guerre, a été enterré dans l’aile gauche de la cathédrale en 1813. L’un des objets sacrés les plus vénérés de l’Église orthodoxe russe, l’icône de la Mère de Dieu de Kazan, est conservé ici.

Quais

Quai du Palais

Le quai le plus impressionnant de Saint-Pétersbourg s’étend sur moins de deux kilomètres. Le long de celui-ci se trouvent le palais d’Hiver et les bâtiments de l’Ermitage, le jardin d’Été, le palais de Marbre (une branche du musée Russe) et d’autres palais et manoirs remarquables. Depuis le quai, vous pouvez voir la forteresse Pierre-et-Paul et la pointe de l’île Vassilievski.

Pointe de l’île Vassilievski

La partie centrale de l’ensemble architectural de la « Strelka » (pointe) est formée par les bâtiments de la Bourse, du Musée zoologique, du Musée des sciences du sol et d’une célèbre place avec des colonnes rostrales : elles servaient de phares pour le port, qui était situé ici jusqu’en 1885.

Des deux côtés de la Strelka se trouvent les ponts du Palais et de la Bourse.

Sevkabel Port

Le quai le plus branché de la ville se trouve sur le territoire d’un espace public qui a vu le jour sur le site de la première usine de câbles de Russie. Il offre une vue imprenable sur le pont à haubans traversant le chenal navigable, la gare maritime, ainsi que le port et les grues de l’usine de réparation navale Kanonerski.

Sevkabel Port héberge des cafés, des restaurants et des boutiques de créateurs. Il accueille également des expositions, des visites guidées, des concerts, des festivals et des marchés.

Places

Place du Palais

C’est la place principale de la ville : le palais d’Hiver, le bâtiment de l’État-major ainsi que d’autres sites de l’Ermitage se trouvent ici. Au centre de la place se dresse la colonne Alexandre couronnée d’un ange.

En 1924, les autorités du pays ont envisagé de remplacer la sculpture d’un ange par une statue de Lénine, décédé cette année-là, mais elles y ont finalement renoncé. Les principaux événements de grande envergure de la ville ont lieu sur la place du Palais.

Place du Sénat

La place tire son nom du bâtiment du Sénat, la plus haute instance du pouvoir d’État de l’Empire russe (aujourd’hui, le bâtiment est occupé par la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie). On y trouve aussi le Cavalier de Bronze, un monument inauguré en 1782 dédié à Pierre Ier.

En 1925, la place du Sénat a été rebaptisée « place des Décembristes » en l’honneur des nobles membres de sociétés secrètes qui avaient organisé un soulèvement sur ce site en décembre 1825. Le centenaire de la tentative de coup d’État visant à abolir l’autocratie et le servage a été célébré en URSS à très grande échelle. La place s’est vu restituer son nom d’origine en 2008.

Champ de Mars

Depuis l’époque de Pierre Ier, cet endroit, qui était une grande prairie, était utilisé pour les défilés et les revues de troupes ; plus tard, il a commencé à accueillir des festivals sportifs. Le nom Champ de Mars - en l’honneur du dieu romain de la guerre - n’a été adopté qu’en 1805.

En avril 1917, des fosses communes contenant les dépouilles de personnes exécutées pendant la révolution de Février (23-27 février 1917) sont apparues ici.

En novembre 1918, le Champ de Mars, transformé en nécropole bolchevique, est rebaptisé « place des Victimes de la Révolution » : les inhumations y ont eu lieu jusqu’en 1933. En 1942, lors du siège de Leningrad, la zone a été utilisée pour cultiver des légumes. En 1944, son nom historique lui est rendu, et en 1957, la première « flamme éternelle » officielle apparaît sur le territoire de l’URSS. C’est à partir de cette flamme que, 10 ans plus tard, la flamme sur la Tombe du Soldat inconnu à Moscou sera allumée.

Jardins et espaces publics

Jardin d’Été

Ce parc, fondé par Pierre Ier en 1704, occupe une petite île. À l’origine s’y trouvait la résidence d’été du souverain, aménagée sur le modèle du parc de Versailles. Sous la direction de son illustre fondateur, le parc a été orné de sculptures en marbre de maîtres italiens (vous pouvez maintenant voir leurs copies) et de fontaines, détruites lors de l’inondation de 1777 et restaurées au XXIe siècle seulement. Le jardin d’Été a été ouvert au grand public pour la première fois par la fille de Pierre, l’impératrice Elizabeth, en 1752.

Île de la Nouvelle-Hollande

Comme dans le cas de Sevkabel Port, cet espace public branché a ouvert sur le site d’une ancienne installation industrielle. Au temps de Pierre le Grand, on séchait ici le bois destiné à la construction des navires. Plus tard, une prison y est apparue, puis des sites liés au département naval.

Le bâtiment de la prison maritime héberge des boutiques et des restaurants, et un centre pour enfants a pris ses quartiers dans la maison du commandant ; des festivals ont lieu sur la pelouse au centre de l’île en été et une patinoire y fonctionne en hiver.

Jardin Mikhaïlovski

Ce jardin est apparu sur la carte de Saint-Pétersbourg par décret de Pierre Ier en même temps que le jardin d’Été voisin. Jouxtant le palais Mikhaïlovski (musée Russe) et la cathédrale Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé, c’est un petit parc avec de larges allées et un petit étang.

Jardin botanique

C’est l’un des plus anciens jardins botaniques de Russie. Ses plantes ont commencé à être amenées au XVIIIe siècle après que Pierre Ier eut transféré la capitale à Saint-Pétersbourg et ordonné la création du jardin médicinal. Le complexe comprend des serres, un parc avec un jardin japonais, un musée et une pépinière.

Forteresse Pierre-et-Paul

L’histoire de Saint-Pétersbourg a commencé sur l’île aux Lièvres avec la construction de cette forteresse, qui n’a jamais participé à aucune bataille. La date de pose de sa première pierre - le 27 mai 1703 - est considérée comme le jour de la fondation de la ville.

Un système de fortifications a été construit tout autour de l’île. À l’intérieur se trouvent la cathédrale Pierre-et-Paul - lieu de sépulture des empereurs russes à partir de 1724-, la Monnaie, une ancienne prison pour détenus politiques, des maisons destinées aux officiers et aux ingénieurs et d’autres bâtiments. Désormais, on y trouve des expositions. Selon la tradition, depuis 1873, tous les midis, un coup de canon est tiré depuis le bastion Narychkine de la forteresse.

