Pétersbourg oriental: ces îlots de Chine, d'Égypte, de Maghreb et de Tibet dans la «Venise du Nord»

Pour les habitants de la ville la plus européenne de Russie, l'Orient a toujours été entouré d'une aura de romantisme et de mystère : peu ont eu l'occasion d'y aller. Les images de cultures étrangères lointaines ont excité l'imagination des connaisseurs de l'exotisme, et ceux qui pouvaient se le permettre ont incarné leurs rêves dans l'apparence architecturale de bâtiments et dans des intérieurs exquis. Au fil du temps, grâce aux efforts des communautés ethniques et au développement des liens de jumelage, d'autres îlots de l'Extrême et de Moyen-Orient ont commencé à apparaître dans la ville.

Palais chinois à Oranienbaum

Legion Media Legion Media

Oranienbaum est l'une des résidences de campagne de la dynastie des Romanov. En 1762-1768, l'architecte italien Antonio Rinaldi, embauché par Catherine II, y construit le Palais chinois. Extérieurement, le bâtiment est conçu dans le style rococo originaire d'Europe occidentale, mais certains intérieurs ont été décorés dans un style chinois en vogue à cette époque.

Ioulia Khakimova Ioulia Khakimova

Les motifs orientaux sont facilement reconnaissables dans la décoration du Cabinet de perles : ses murs sont décorés de douze panneaux brodés de perles de verre et de soie dans le style des chinoiseries.

Les petits et grands cabinets chinois semblent quant à eux avoir été complètement transférés d'un pays lointain. Des panneaux de bois représentent des scènes de la vie de l’Empire céleste et des dragons veillent sur les fenêtres.

Grande synagogue chorale

Legion Media Legion Media

Au milieu des années 1950, l'empereur Alexandre II a assoupli les dispositions de la loi interdisant aux Juifs de vivre dans la capitale. La communauté a commencé à croître rapidement, et avec elle le nombre de lieux de prière. En 1869, le tsar accorda aux Juifs de Saint-Pétersbourg le droit de construire une synagogue en lieu et place des salles de prière.

Legion Media Legion Media

Pendant encore dix ans, la communauté a collecté de l'argent et a cherché un endroit pour la construction. Ensuite, il a été question d’ériger le bâtiment lui-même, qui a également mis 10 ans à être construit, de 1883 à 1893.

Legion Media Legion Media

Il doit son apparence au critique d'architecture Vassili Stassov, qui s'est inspiré de la synagogue de style arabo-mauresque de Berlin, conçue par l'architecte juif Knoblauch. On pense que les communautés juives d'Europe ont construit des synagogues dans le style mauresque en souvenir de l'apogée de la culture juive dans l'Espagne musulmane.

Datsan Gounzetchoïneï

Legion Media Legion Media

Le temple bouddhiste le plus septentrional du monde est apparu à Saint-Pétersbourg grâce au représentant du XIIIe Dalaï Lama en Russie, le Bouriate Agvan Dorjiev. En 1908, après l'établissement de relations diplomatiques entre la Russie et le Tibet, il obtient des autorités de l'empire l'autorisation d'ériger un édifice religieux bouddhiste dans la capitale.

Alexeï Danitchev/Sputnik Alexeï Danitchev/Sputnik

Les édifices tibétains ont été pris comme modèles, mais leur apparence a été repensée par les architectes sous l'influence du style moderne nordique qui était à la mode à l’époque. L'argent pour la construction a été alloué par Dorjiev, le XIIIe Dalaï Lama et les bouddhistes de Bouriatie et de Kalmoukie.

Legion Media Legion Media

Le temple a été consacré en 1915. Pendant la guerre civile en Russie (1918-1923), il a été mis à sac et, dans les années 1920-30, il a été transféré à la mission tibéto-mongole en URSS, mais en 1938, elle a été liquidée : les lamas ont été arrêtés et le bâtiment est revenu à l’État. Son utilisation en tant que lieu de culte n’a repris qu'au début des années 90.

Sphinx sur les quais

Fotograd (CC BY-SA 3.0) Fotograd (CC BY-SA 3.0)

À Saint-Pétersbourg, vous pouvez compter une trentaine de sphinx. Les plus anciens et célèbres « vivent » sur le quai de l'Université, en face de l'Académie des Arts. Ce sont d'authentiques sculptures égyptiennes en granit rose créées au XIVe siècle avant JC. pour la décoration du temple funéraire d'Amenhotep III. Ils ont été amenés dans la capitale russe en 1832 et installés en 1834.

Il existe une légende urbaine selon laquelle si vous regardez les sphinx dans les yeux pendant longtemps, vous pouvez devenir fou. Leur mauvaise notoriété est également due au fait que, comme l’affirmaient les gens, des noyés de toute la Neva étaient rejetés sur le talus où se dressaient les sphinx.

Evguinia Novojeïna/Sputnik Evguinia Novojeïna/Sputnik

Parmi les autres sphinx de Saint-Pétersbourg, se distinguent deux sombres sculptures de Mikhaïl Chemiakine, qui constituent un monument aux victimes des répressions politiques en URSS.

Kora27 (CC BY-SA 4.0) Kora27 (CC BY-SA 4.0)

Ils sont situés juste en face de la tristement célèbre prison de Kresty, où étaient détenus les prisonniers politiques. Le visage des sphinx est divisé en deux moitiés. Les profils sensuels de jeunes filles aux seins nus font face à des immeubles résidentiels, tandis que des crânes font face à la prison. Cette technique symbolise la tragédie d'un peuple divisé : certains vivaient dans l'ignorance pendant que d'autres périssaient sous la dictature.

Jardin chinois de l'amitié

Legion Media Legion Media

Il est apparu sur Liteïny Prospekt en 2003 : c'est un cadeau pour le 300e anniversaire de Saint-Pétersbourg de Shanghai, les deux villes étant jumelées. La place est une copie miniature du Jardin de la Joie de Shanghai. Ses décorations centrales étaient la Pagode de l'Amitié et le Mur des Neuf Dragons « chassant les mauvais esprits ».

Legion Media Legion Media

Selon la tradition chinoise, si vous vous tenez sous le mur et que vous vous répétez neuf fois le mot « succès », la chance doit vous sourire.

Legion Media Legion Media

Le jardin est également décoré de sculptures et de pierres du lac Taihu du sud de la Chine, qui représentent des chaînes de montagnes. Au printemps, lorsque les sakura fleurissent dans le jardin, il se transforme en une vaste zone photo pour les résidents et les visiteurs de la ville.

Que représentent les colonnes rouges de Saint-Pétersbourg ? Trouvez la réponse dans cette autre publication.

