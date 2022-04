En images: les plus beaux ponts de Saint-Pétersbourg  

Ponts piétonniers élégants du centre-ville, ou majestueux ponts-levis géants qui laissent passer de gros navires dans la nuit… La ville sur la Neva compte plus de 400 ponts, et beaucoup sont de véritables chefs-d'œuvre architecturaux!

10. Pont du Palais

Florstein (CC BY-SA 4.0) Florstein (CC BY-SA 4.0)

L'un des ponts les plus célèbres relie le centre-ville (près du palais d'Hiver) à l'île Vassilievski (où se trouve la Kunstkamera). Vous pouvez souvent le rencontrer sur des cartes postales - surtout la nuit en été, lorsque le pont est ouvert et que des foules de gens s'y rassemblent pour observer le passage des navires. Le pont du Palais moderne a été construit en 1916 et est devenu le premier pont permanent sur la Neva. Il se compose de cinq travées et est accessible aux voitures et aux piétons.

9. Pont Égyptien

kosmos111/Getty Images kosmos111/Getty Images

Une beauté austère nichée dans les profondeurs du centre-ville. Le pont Égyptien relie des parties de l'avenue Lermontovski à travers la petite rivière Fontanka. Il porte un nom qui fait référence à l'Égypte ancienne - l'intérêt des scientifiques du XIXe siècle pour les mystères de cette civilisation s'est reflété dans l'architecture. Sur l'un des quais de la Neva, on peut trouver de véritables sphinx rapportés d'Égypte, mais les sphinx en fer qui gardent le pont ont été coulés dans une usine locale en 1826. Les colonnes et autres détails architecturaux ont également été décorés dans le style égyptien.

8. Pont Anitchkov

Legion Media Legion Media

Le pont Anitchkov sur la rivière Fontanka est situé sur la perspective Nevski, au milieu d’anciens palais impériaux. Vous pouvez le reconnaître de loin par ses immenses sculptures représentant des chevaux. Si vous regardez attentivement, vous pouvez voir des motifs avec des sirènes et des hippocampes sur la balustrade.

Les sculptures qui regardent en direction de la place Vosstaniïa (vers la gare de Moscou) n'ont pas de fers à cheval, tandis que celles qui regardent vers l'Amirauté en ont. Les historiens expliquent cette idée architecturale de différentes manières. Selon une version, les chevaux « ferrés » ont déjà été apprivoisés. Et, selon un autre, de nombreux ateliers de forgerons étaient auparavant situés sur Liteïny Prospekt (littéralement la rue suivante après le pont Anitchkov) ; cela symbolise le fait que les chevaux sauvages « vont » chez le forgeron, tandis que ceux qui en reviennent sont ferrés et apprivoisés.

7. Pont Lomonossov

eugenekeebler/Getty Images eugenekeebler/Getty Images

En aval de la rivière Fontanka se trouve un autre pont magnifique, nommé en l'honneur du scientifique russe Mikhaïl Lomonossov - cependant, il n'a reçu ce nom qu'en 1948. Avant cela, le pont portait le nom de Catherine la Grande, puis a été nommé en l'honneur du comte Tchernychev. Au XIXe siècle, c'était un pont-levis, mais après sa reconstruction en 1913, le pont n'avait plus la capacité d'être levé. Il est orné de tours de granit monumentales reliées par des chaînes - les mécanismes de tirage étaient cachés à l'intérieur.

6. Pont de la Bourse

A.Savine/WikiCommons Free Art License A.Savine/WikiCommons Free Art License

C'est l'un des principaux ponts automobiles de Saint-Pétersbourg, et il relie les îles Vassilievski et Petrogradski. Il offre une vue magnifique sur le quai du Palais, la forteresse Pierre-et-Paul et l'Ermitage. Le pont de la Bourse est orné du trident de Neptune et il est éclairé la nuit.

5. Pont de la Trinité

Legion Media Legion Media

C'est l'un des ponts les plus insolites de Saint-Pétersbourg ! Ce pont-levis construit en 1903 relie les îles Petrogradski et Admiralteïski. Mais le mécanisme de levage est « à une seule aile », c'est-à-dire qu'une seule travée est relevée. Une autre caractéristique frappante du pont de la Trinité sont ses lanternes, qui ressemblent à des candélabres géants, ainsi que des obélisques de granit avec des aigles à deux têtes.

4. Pont Bolcheokhtinski

Alekseï Chirmanov/Getty Images Alekseï Chirmanov/Getty Images

Ce pont sur le fleuve Neva relie le nord du centre historique de la ville au quartier Malaïa Okhta. Avant 1917, il s'appelait le pont Pierre le Grand. Il est facilement reconnaissable avec ses tours de granit en forme de phares de style romain qui s'illuminent la nuit. Le mécanisme d'origine permet de remonter la travée centrale en seulement 30 secondes.

3. « Pont tripartite »

Florstein (CC BY-SA 4.0) Florstein (CC BY-SA 4.0)

Trois ponts en un seul endroit. « Pont tripartite » est un surnom donné par les habitants, et maintenant par les guides, à une composition de trois petits ponts situés près de l'intersection de la rivière Moïka et du canal Griboïedov, non loin de la cathédrale du Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé. Officiellement, ces ponts sont appelés pont du Théâtre, pont Malo-Koniouchenny et pont Lipkine. Tous sont fabriqués dans le style classique et ornés de détails intéressants - tête de Méduse, feuilles de palmier et dorures.

2. Le Pont aux Lions (Pont des Quatre Lions)

yulenochekk/Getty Images yulenochekk/Getty Images

Saint-Pétersbourg est la ville des lions ! Ils ornent palais, rues et quais. Et, bien sûr, les lions ont leur propre pont - il est situé près du théâtre Mariinski sur le canal Griboïedov. Il est gardé par quatre énormes lions en fonte, à l'intérieur desquels se cachent des supports de pont. Et, bien sûr, les habitants ont une légende selon laquelle il faut faire un vœu en touchant les pattes de deux lions voisins en même temps. Vous pouvez trouver une copie plus petite de ce pont dans le parc großer Tiergarten à Berlin.

1. Pont de la Banque

Legion Media Legion Media

Ce pont populaire auprès des habitants de la ville et des touristes est situé près du canal Griboïedov. Il a été ouvert en 1826 et frappe encore l'imagination. Ses griffons mythiques - ou lions ailés - masquent également les supports du pont. Selon les anciennes légendes grecques, les griffons gardaient l'or au pays des Hyperboréens. On les appelait aussi les « chiens de Zeus ». Ils veillaient également sur les réserves monétaires de l'Empire russe.

