Six façons de découvrir Saint-Pétersbourg au fil de l’eau

La «capitale du nord » de la Russie est belle sous tous les angles, mais elle est encore plus grandiose quand on la découvre depuis l’eau. Elle est construite sur 42 îles et est irriguée par un immense réseau de rivières et de canaux qui semblent cimenter la ville. Aucune visite à Saint-Pétersbourg ne serait complète sans une visite en bateau. Il existe toutes sortes de circuits et d'itinéraires: vous pouvez en choisir un ou les essayer tous.

Expérience classique

De nombreuses sociétés proposent des excursions en bateau et, lors de votre promenade dans le centre-ville, vous verrez des promoteurs proposant « les meilleurs » itinéraires et « les plus intéressants ». Nous recommandons d'éviter les entreprises qui utilisent de tels promoteurs et d’acheter vos billets à l'un des quais officiels. Depuis les Lions de la jetée du quai du Palais (quai de l'Amirauté, N°2) ou de la jetée du Musée Fabergé (quai de la Fontanka N°21), des excursions partent toutes les heures, emmenant les touristes le long de la Neva, dans le golfe de Finlande, à travers les canaux de la ville et vont même jusqu'aux fontaines de Peterhof. Une autre option intéressante est une croisière à arrêts multiples dans la ville. Ces bateaux offrent un service fréquent et régulier avec six escales. Les arrêts sont situés près des musées et des attractions touristiques. Le premier est l’Ermitage, puis la forteresse de Pierre et Paul, le Jardin d’été, le pont Anitchkov (perspective Nevski), la flèche de l’île Vassilievski et la cathédrale Saint-Isaac. Les plus grandes sociétés de navigation de Saint-Pétersbourg sont Neva Trip et Astra Marine. Vous pouvez acheter vos billets en ligne à l'avance, ils sont généralement moins chers qu'achetés sur place. Le prix du circuit classique Rivières et canaux de Saint-Pétersbourg est compris entre 700 et 750 roubles (environ 10 euros), selon la durée. Un aller-retour à Peterhof coûte 900 roubles (12 euros). Une visite à arrêts multiples coûte 950 roubles (13 euros) pour une journée. Avant d'acheter ou de réserver une visite, assurez-vous qu'ils proposent un audioguide en anglais (ou dans la langue de votre choix).

Visites privées

Si vous voulez que votre expérience à Saint-Pétersbourg soit vraiment inoubliable, vous pouvez emprunter les itinéraires d'excursion traditionnels en louant un bateau privé. Une option idéale pour les explorateurs et les aventuriers qui n’aiment pas les grands groupes et la foule. Les excursions en bateau privé offrent l'indépendance et la possibilité d'aller où vous voulez. Ils vous permettent généralement d’apporter vos propres boissons, alors n’oubliez pas d’acheter une bouteille de champagne et des verres. Vous pouvez trouver ces sociétés de voyage privées sur Instagram en utilisant des hashtags comme #арендакатераспб. Généralement, ce ne sont pas des entreprises mais des particuliers qui possèdent des bateaux et des yachts et les louent à des touristes et à des habitants. Nous pouvons recommander @rustam_katera. Sur sa page Instagram, vous pouvez envoyer un message au propriétaire et discuter de votre voyage avec lui. Il existe également différents types de bateaux. Plus le bateau est gros, plus le prix est élevé. Les tarifs commencent à 6 000 roubles (83 euros) de l'heure pour un bateau pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes.

Si cela vous semble trop glamour, certaines entreprises proposent des bateaux sans capitaine (par exemple, Na Katere). Vous n'avez pas besoin d'une licence spéciale de navigation de plaisance pour conduire le bateau, il vous suffit de suivre les instructions à la lettre. Vous pouvez vous arrêter quand vous le voulez et planifier votre itinéraire comme bon vous semble. Les prix commencent à partir de 4 990 roubles (70 euros) l'heure pour un bateau pouvant accueillir jusqu'à 4 personnes.

Au départ de Sevkabel

Le port de Sevkabel, sur l'île Vassilievski, est un endroit à ne pas manquer. Sevkabel est une ancienne usine de câbles pour navires abandonnée qui est maintenant un espace public créatif. Elle offre de superbes couchers de soleil que vous pouvez apprécier depuis leur célèbre quai, d’innombrables restaurants branchés, des festivals de gastronomie, d'art et de musique presque tous les week-ends et, désormais, des excursions en bateau. Les bateaux partent de leur propre embarcadère et se rendent au centre historique. Le bateau fait un petit arrêt quai du Sénat, près du cavalier de bronze et au quai du Palais, près du Palais d'hiver. Vous pouvez sortir ou rester sur le bateau qui vous ramènera à Sevkabel. Le trajet aller-retour dure deux heures et coûte 700 roubles (environ 10 euros). L’aller simple vers le centre-ville coûte 450 roubles (6 euros). Ils partent deux fois par jour, à 13h00 et à 15h15, mais l'horaire est sujet à changement, il vaut donc mieux vérifier en ligne d'abord.

Fine cuisine sur l'eau

Si vous envisagez de faire une excursion en bateau et que vous souhaitez combiner cela avec une expérience gastronomique, vous pouvez vous rendre au célèbre restaurant du groupe Ginza, Volga-Volga. Il s’agit d’un restaurant de première classe à bord d’un bateau. Il fournit une terrasse extérieure et des croisières quotidiennes le long du fleuve Neva, offrant des vues à couper le souffle et une atmosphère très dynamique. Vous passerez sous les plus beaux ponts de la ville : pont du palais, de la Bourse, Toutchkov, Blagovechtchenski, Sampsonievski ; le long de magnifiques quais : de l’Amirauté, de l’Université et du Palais. Le menu du restaurant marie les traditions culinaires des meilleures cuisines du monde : italienne, européenne, thaïlandaise, japonaise et russe. Le menu repose principalement sur les fruits de mer et les spécialités à base de poisson. Le dîner vous coûtera 5 000 à 6 000 roubles (70 à 83 euros), ce qui est assez cher, mais en vaut vraiment la peine. N'oubliez pas de réserver une table car cet endroit est extrêmement populaire. Le navire part à 13h00, 15h00, 19h00, 22h00 et 1h00.

Excursions en bateau de nuit sous les ponts-levis

Presque toutes les sociétés fluviales proposent les fameuses « croisières des pont-levis ». C'est quelque chose qui devrait être sur la liste de n’importe quel visiteur, car ce spectacle fait de Saint-Pétersbourg une ville unique. Cette visite est une excellente occasion de regarder de près les ponts lever leurs « ailes ». C’est beaucoup plus confortable et impressionnant que depuis le bord de la rivière, où il y a toujours beaucoup de monde. Des centaines de bateaux fendent les eaux à travers la nuit et l'atmosphère est incroyable. Le meilleur moment pour faire cette visite est bien sûr en juin et juillet, pendant les fameuses nuits blanches, mais tout autre moment d'avril à fin octobre convient également. N’oubliez pas de prendre une veste, car même s’il s’agit d’une chaude nuit d’été sur l’eau, il peut faire froid. Le prix pour une visite nocturne commence à partir de 900 roubles (12,5 euros).

Faire la fête à la russe

Pour les fêtards, il existe également des bateaux spécialement dédiés à la bringue. Là, vous pourrez non seulement admirer les beautés de la ville, mais aussi danser, boire des cocktails et rencontrer de nouveaux amis. Il existe deux bonnes sociétés qui organisent des fêtes sur l’eau endiablées. Le célèbre bateau Pourga part chaque vendredi et samedi à 22h00 du N°15, quai de la Fontanka. La soirée dure quatre heures et coûte 1 500 roubles (20 euros) si vous achetez un billet en ligne et 2 000 roubles (27 euros) si vous achetez un billet directement sur le quai. La deuxième société est Hidrovoyage. Pour éviter les files d’attente avant le départ, ils ne précisent pas l’emplacement exact de leur quai avant que vous ayez acheté un billet en ligne, mais l’embarcadère se trouve souvent non loin de la station de métro Tchernychevskaïa. Le bateau part à 23h50 tous les vendredis et samedis. La soirée dure deux heures et coûte 1 300 roubles (18 euros). Le billet comprend les boissons à volonté et un photographe professionnel est à bord.

