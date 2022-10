Trois choses à éviter pour visiter le musée de l’Ermitage

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Mauvaise idée N°1 : venir le troisième jeudi du mois ou le 7 décembre

La file d'attente à l'Ermitage le jour de son entrée gratuite Alexandre Demiantchouk/TASS Alexandre Demiantchouk/TASS

Si vous ne souhaitez pas passer plusieurs heures à faire la queue à la caisse, à l’entrée, puis au vestiaire (il n’y a souvent pas assez de numéros pour tout le monde), il faut choisir la bonne date.

Le meilleur jour pour la visite la plus inconfortable de l’Ermitage est le 7 décembre, l’anniversaire du musée, lorsqu’il annonce traditionnellement une « journée portes ouvertes » ; en l’honneur de la fête, on fournit un nombre limité de billets en ligne d’une valeur de 0 roubles (l’essentiel est d’avoir le temps de les télécharger sur le site : ils partent comme des petits pains). Néanmoins, ce jour-là, de nombreux amateurs d’art font la queue sur toute la place du Palais pour prendre d’assaut la billetterie et obtenir un billet gratuit (alerte spoiler - la tentative n’aboutira pas, ces billets ne sont disponibles qu’en ligne).

Un autre jour populaire parmi les touristes est le troisième jeudi du mois, lorsque le musée propose l’entrée gratuite à certaines catégories de visiteurs, principalement des citoyens de la Fédération de Russie. Il y a également foule pendant la saison des nuits blanches (deuxième quinzaine de juin) et les vacances d’hiver (première semaine de janvier) : dans les salles d’apparat du Palais d’Hiver c’est la cohue.

>>> Une employée de l'Ermitage trouve un bonbon centenaire dans la robe d’une Romanov

Pour ressentir au maximum la « popularité » de l’Ermitage, n’achetez en aucun cas des billets en ligne. Faufilez-vous dans la plus longue file d’attente menant aux caisses. Et, si possible, n’allez pas à la billetterie du bâtiment de l’État-major général - il y a généralement moins de visiteurs là-bas et les billets peuvent être achetés dans n’importe quel bâtiment.

En général, il n’y aura pas de files d’attente à l’Ermitage uniquement le 1er janvier, le 9 mai et le lundi - le musée ne fonctionne tout simplement pas ces jours-ci.

Mauvaise idée N°2 : vouloir visiter à tous prix tous les bâtiments liés à l’Ermitage

Legion Media Legion Media

L’un des plus grands musées de Russie abrite plus de trois millions d’œuvres d’art et de monuments de la culture mondiale. Il vous faudra près de trois ans si vous consacrez au moins une demi-minute à chaque objet exposé, sans compter la découverte des intérieurs. Même un simple footing à travers toutes les salles prendra cinq à six heures. Mais pourquoi se limiter au bâtiment principal du musée ?

Le complexe principal du musée, situé le long du quai du Palais et sur la place du Palais, comprend :

Palais d’Hiver (bâtiment vert clair sur la place du Palais),

Petit (Maly) Ermitage attenant (également vert, mais d’une teinte différente),

Nouvel Ermitage, célèbre pour son portique aux atlantes,

Palais d’Hiver de Pierre Ier (dans le bâtiment du Théâtre de l’Ermitage).

Escaliers à l'intérieur de l'Ermitage Eduardo Fuster/Education Images/Universal Images Group via Getty Images Eduardo Fuster/Education Images/Universal Images Group via Getty Images

Mais ce n’est pas tout. L’Ermitage comprend également le bâtiment de l’État-major général, situé de l’autre côté de la place du Palais. L’Ermitage intègre également le palais Menchikov (sur le quai de l’Université), le musée de l’Usine impériale de porcelaine, le centre de restauration et de stockage Staraïa Derevnia, la Bourse (elle est toujours en cours de restauration), ainsi que des succursales à Kazan, Vyborg et Omsk. Tout voir tout prendra plus d’une semaine !

Mauvaise idée N°3 : ne rien planifier à l’avance

Galerie de portraits des héros de guerre de 1812 à l'Ermitage Education Images/Universal Images Group via Getty Images Education Images/Universal Images Group via Getty Images

Vous avez déjà tout compris sur l’achat de billets en ligne, bravo. Désormais, il est fortement conseillé de se préparer en amont aux expositions thématiques.

Les bâtiments de l’Ermitage, situés autour de la place du Palais, contiennent plus de 40 collections thématiques - des monuments culturels de l’Égypte ancienne, des Scythes ou de la Horde d’Or aux peintures de maîtres italiens de la Renaissance.

>>> En images: vingt-cinq chefs-d’œuvre de l’Ermitage qu’il faut absolument connaître

Il y a, bien sûr, des fins connaisseurs qui planifient leur temps et veulent visiter des expositions spécifiques. Ils créent leurs propres itinéraires dans le musée directement sur son site web, mais cette option n’est pas pour les aventuriers qui, pour une raison quelconque, vont chercher les sarcophages égyptiens à l’Etat-major général (et évidemment ne les y trouvent pas).

Mauvaise idée bonus : se focaliser sur les sensations tactiles

Legion Media Legion Media

Votre compréhension des collections de l’Ermitage sera incomplète si vous n’essayez pas de toucher les pièces inestimables. Considérez que vous n’avez pas visité le musée si vous n’avez pas pris un selfie en prenant dans vos bras une statue d’un ancien guerrier romain, si vous ne vous êtes pas assis sur un grand trône impérial et n’avez pas failli offrir une syncope à la gardienne en essayant de monter dans un sarcophage. Ceci est une plaisanterie : il est strictement interdit de toucher aux pièces exposées !

Dans cette autre publication, découvrez dix faits sur le Palais d’Hiver, principale résidence des tsars russes.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.