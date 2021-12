Que représentent les colonnes rouges de Saint-Pétersbourg?

Ces deux constructions étranges sur les rives de la Neva sont l'un des symboles les plus reconnaissables de la «capitale du Nord» de la Russie. Mais quel est leur but et leur signification?

Si jamais vous vous trouvez sur les rives de la Neva dans le centre de Saint-Pétersbourg, vous remarquerez certainement ces deux grandes colonnes rouges. Elles sont situées sur l'île Vassilievski et forment son ensemble architectural.

L'île Vassilievski A.Savin, WikiCommons A.Savin, WikiCommons

Aujourd'hui, ces colonnes sont l'une des « vues de carte postale » les plus populaires, aux côtés des ponts levés ou du Palais d'Hiver. Cependant, rare sont les spectateurs se demandant ce qu'elles représentent. Juste une décoration ou ont-elles une fonction ? Nous avons enquêté.

Petit rappel historique

L'empereur russe Pierre le Grand, qui a fondé la ville en 1703, n'a pas pu voir ces colonnes ; elles sont apparues plus tard, au début du XIXe siècle. Mais son mérite est d’avoir créé la toute première marine russe et d’avoir remporté grâce à elle les premières grandes victoires navales du pays (en savoir plus ici).

La gloire de la marine russe faisait rayonner la force de l'empire et intimidait tous les pays qui nourrissaient des plans d'invasion.

Colonnes de la victoire

Les colonnes rouges de Saint-Pétersbourg sont appelées colonnes rostrales. Depuis l'Antiquité, et en particulier dans la Rome antique, les architectes avaient l'habitude de « décorer » les colonnes de trophées - les proues ou béliers des navires vaincus, qui, en latin, sont appelés « rostre ».

Plus il y avait de rostres, plus les ennemis devraient avoir peur d'attaquer la marine. Et plus les gens étaient fiers de leur pays.

Un autre exemple célèbre de colonne rostrale est le monument à Christophe Colomb au Columbus Circle à New York. Il y a aussi des colonnes rostrales à Bordeaux en France, sur la place des Quinconces.

Le Columbus Circle de la ville de New York (à gauche) et les colonnes rostrales de Bordeaux (à droite) Marcel René Kalt; Albert Bergonzo (CC BY-SA 4.0) Marcel René Kalt; Albert Bergonzo (CC BY-SA 4.0)

En Russie, il y a aussi des colonnes rostrales à Tsarskoïe Selo, non loin de Saint-Pétersbourg ; elles sont dédiées à la bataille de Tchesme en 1770, la plus grande victoire de la marine russe.

Les colonnes rostrales dédiées à la bataille de Tchesmé situées à Tsarskoïé Selo Ljubimaja Muza (CC BY-SA 3.0) Ljubimaja Muza (CC BY-SA 3.0)

Une autre colonne de ce type orne l'entrée de la ville de Vladivostok.

Colonnes rostrales de Saint-Pétersbourg

L'île Vassilievski Elena Perova/Getty Images Elena Perova/Getty Images

Saint-Pétersbourg possède certainement les colonnes rostrales les plus célèbres au monde. Elles ont été créées en 1805-1810 par l'architecte français Jean-François Thomas de Thomon. Il était en fait responsable de l'ensemble architectural de l'île Vassilievski, qui comprend également le bâtiment de la Bourse de Saint-Pétersbourg. Il a réalisé ses œuvres dans le style néoclassique, que l'empereur Alexandre Ier appréciait beaucoup.

Karl Beggrov. Les colonnes rostrales de Saint-Pétersbourg au XIXe siècle Bibliothèque municipale de Nancy Bibliothèque municipale de Nancy

Les deux colonnes sont en pierre, elles mesurent 32 mètres de haut et chacune d'elles est décorée de huit béliers, ainsi que d'ancres et de différentes créatures : hippocampes, poissons, crocodiles. Les « rostres » des navires sur les colonnes de Saint-Pétersbourg sont cependant faux, car ils sont en cuivre.

konstantinks/Getty Images konstantinks/Getty Images

À la base de chaque colonne sont assis deux personnages, un homme et une femme. Ils ressemblent à d'anciens dieux et, selon la vision de l'auteur, ils symbolisent les dieux de la mer et du commerce (la bourse est à proximité). Cependant, des historiens locaux ultérieurs ont supposé que ces figures pouvaient symboliser de grands cours d’eau de Russie : Volga, Dniepr, Neva et Volkhov.

Legion Media Legion Media

Les colonnes sont vides à l'intérieur – on y trouve un escalier en colimaçon menant jusqu'au sommet, où se trouvent d'énormes bols avec des lampes. En fait, c'est le but principal des colonnes… Elles étaient remplies d'huile et allumées. Tout au long du XIXe siècle, ces deux immenses torches ont servi de phare aux navires entrant dans le port de Saint-Pétersbourg. Et elles étaient particulièrement utiles pendant la nuit et dans le brouillard épais.

Kora27 (CC BY-SA 3.0) Kora27 (CC BY-SA 3.0)

Cependant, l'entretien de ces phares était assez coûteux et, à partir du XXe siècle, ils n'étaient utilisés que rarement et uniquement pour des occasions spéciales. Depuis 1957, les lumières sont alimentées au gaz et allumées lors de grands événements.

