En images: le palais Ioussoupov, l’une des demeures les plus somptueuses de Saint-Pétersbourg

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Se dressant sur un quai de la Moïka, à Saint-Pétersbourg, ce palais est un endroit légendaire. Ayant initialement appartenu à la famille des comtes Chouvalov, il a ensuite été racheté par Catherine II, qui l’a offert à une nièce de son favori, Grigori Potemkine. Enfin, au cours de la première moitié du XIXe siècle, cette résidence est devenue la propriété du prince Boris Ioussoupov.

Cette famille, l’une des plus anciennes et les plus riches de Russie, y a vécu jusqu’à la Révolution de 1917. Sous elle, le palais a été considérablement rénové. C’est alors qu’il a reçu son apparence luxueuse que l’on peut admirer à présent. D’ailleurs, c’est dans ces murs que Félix Ioussoupov et ses complices ont assassiné « l’ami » du dernier empereur russe, Grigori Raspoutine.

Chaque salle du palais est une véritable œuvre d’art. On y trouve même un théâtre. Jetons un coup d’œil à ses intérieurs.

Grand escalier yusupov-palace.ru

Salon maure yusupov-palace.ru

Boudoir vert yusupov-palace.ru

Salon des gobelins yusupov-palace.ru

Salle aux colonnes blanches yusupov-palace.ru

Salle des miroirs yusupov-palace.ru

Salle antique yusupov-palace.ru

Salle à manger en chêne yusupov-palace.ru

Statues de cire des assassins de Raspoutine yusupov-palace.ru

Dans cet autre article, nous vous relations plus en détail l’histoire de ce lieu exceptionnel.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.