Quelles créatures surnaturelles peuplent Saint-Pétersbourg?

Anges

Legion Media Legion Media

Selon les blogueurs spécialisés dans l'histoire locale, il existe plus de trois mille sculptures d'anges à Saint-Pétersbourg. Ils sont ainsi plus nombreux que les célèbres lions.

Une légende affirme même que trois anges – l’ange doré sur la flèche de la forteresse Pierre-et-Paul, l’ange argenté sur le dôme de l’église Sainte-Catherine et l’ange de bronze sur la colonne d’Alexandre de la place du Palais – protègeraient les habitants du malheur.

Le dernier d’entre eux est probablement l'ange le plus célèbre de Saint-Pétersbourg. Comme la colonne elle-même, la figure en bronze de l'ange n'est soutenue par rien et ne tient que grâce à son propre poids. La croix dans la main de l'ange symbolise la paix que la Russie a donnée à l'Europe lorsqu'elle a vaincu l'armée de Napoléon en 1812.

Service de presse du patriarche Cyrille de Moscou Service de presse du patriarche Cyrille de Moscou

En mai 2022, l'ange de 188 ans a reçu une copie. Elle a été installée au 87e étage du Lakhta Centre, le plus haut gratte-ciel de Russie et d'Europe, qui mesure 462 mètres et a été érigé il y a peu sur le littoral de la ville. La sculpture a été consacrée par le patriarche Cyrille de Moscou et de toute la Russie.

Griffons

Legion Media Legion Media

Selon la mythologie, ces créatures au corps de lion, à la tête et aux ailes d'aigle gardaient les trésors. Il n'est donc pas surprenant que les lions à plumes les plus connus de Saint-Pétersbourg soient apparus sur le Pont de la Banque, inauguré en 1826 et menant au Palais de la Banque d’État. Cette dernière abrite aujourd'hui l’Université d'État d'économie et de finances de Saint-Pétersbourg, qui a d’ailleurs placé des griffons sur son logo.

Legion Media Legion Media

Les étudiants universitaires et les touristes superstitieux nourrissent la croyance que toucher les ailes dorées des griffons leur portera chance. Jusqu'à présent, cela n'a toutefois fait qu'endommager le célèbre monument.

Sphinx

Legion Media Legion Media

Symbole de sagesse et de pouvoir supérieur, ces animaux mythiques au corps de lion et au torse humain sont originaires de l'Égypte antique. Ils ont gagné en popularité en Europe après la campagne d'Égypte de Napoléon Bonaparte (1798-1801), qui en a ramené de nombreux monuments anciens. La mode est arrivée à Saint-Pétersbourg à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle.

Les sphinx égyptiens les plus célèbres décorent le quai de l’Université. Ces sculptures ont été créées au XIVe siècle avant J.-C. pour le temple commémoratif du pharaon Amenhotep III, et ont été apportées dans la capitale russe en 1832.

Legion Media Legion Media

Aujourd'hui, il y a plus de 30 sphinx dans la ville. En outre, l’on trouve une pyramide égyptienne à Tsarskoïé Selo (banlieue de Saint-Pétersbourg), un portail égyptien à Pouchkine (également en périphérie de la ville) et des statues de dieux égyptiens dans le centre-ville.

Atlantes

Legion Media Legion Media

Selon la mythologie grecque, de puissants titans soutiennent la voûte céleste, mais à Saint-Pétersbourg, ils ornent les palais et les immeubles de rapport. Les atlantes locaux les plus célèbres soutiennent le portique du Nouvel Ermitage depuis 1848. Ces dix figures de marbre de cinq mètres de haut ont été créées pendant deux ans par 150 artisans.

Legion Media Legion Media

Il existe une tradition chez les jeunes mariés : si l’épouse frotte le gros orteil du géant de droite en regardant le Champ de Mars, leur vie de famille sera longue et heureuse. En fait, cet atlante a été gravement endommagé lors d'un bombardement d'artillerie sur la ville pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il a résisté et est devenu célèbre en tant que puissant protecteur.

Et bien d'autres encore

Legion Media Legion Media

Saint-Pétersbourg possède également son propre sanctuaire de créatures fantastiques. C'est ainsi que l’on peut qualifier l'ensemble du palais et du parc de Peterhof, l'ancienne résidence de l'empereur Pierre Ier, qui, malgré son affiliation administrative, se trouve à seulement 30 km de la ville. L’on y dénombre 147 fontaines en fonctionnement, ce qui fait de Peterhof l'un des plus grands systèmes de fontaines au monde. Ses sculptures comprennent Neptune, des tritons, des naïades, des sirènes et d'autres créatures marines.

