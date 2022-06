Qui vit dans le Caucase russe ?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le Caucase est une région principalement montagneuse coincée entre la mer Caspienne et la mer Noire. Pendant des siècles, il a abrité des dizaines de groupes ethniques qui, en raison de l'éloignement des centres de peuplement, ont développé des langues et des croyances différentes, tout en ayant des modes de vie très similaires. Par conséquent, le Caucase n'est pas seulement un concept géographique, mais aussi un concept historique et culturel. Aujourd'hui, le Caucase est divisé en zones Nord et Sud : le Caucase du Sud se compose d'États d’ex-URSS indépendants, tandis que le Caucase du Nord comprend des républiques ethniques qui font partie de la Russie.

Quand le Caucase est-il devenu russe ?

Kirill Kalinnikov/Sputnik Kirill Kalinnikov/Sputnik

Historiquement, le Caucase était au carrefour des intérêts de ses voisins les plus proches : la Perse (l'Iran moderne), l'Empire ottoman (la Turquie) et la Russie. Dans les contreforts du Caucase, cette dernière a créé des colonies cosaques et un certain nombre de forteresses pour protéger ses contreforts méridionaux des raids nomades. Dans le même temps, la Russie recherchait de nouvelles routes commerciales reliant l'Asie et l'Europe. Fait intéressant, de nombreux peuples caucasiens (Ossètes, Kabardins, Ingouches, Géorgiens et autres) ont cherché la protection des tsars russes et ont demandé à rejoindre la Russie. Cependant, pour certains territoires, la Russie a dû entrer dans un certain nombre de conflits. Cette région n'est finalement devenue russe qu'en 1864 après la fin de la guerre du Caucase.

Durant l’ère soviétique, les territoires du Caucase ont obtenu des frontières administratives modernes et ont reçu une autonomie étendue à l'intérieur du grand pays. Après l'effondrement de l'Union soviétique, la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan sont devenus des États indépendants, tandis que les républiques du Caucase du Nord sont restées au sein de la Russie.

Quels territoires caucasiens font partie de la Russie ?

Alexeï Filippov/Sputnik Alexeï Filippov/Sputnik

Il y a sept républiques dans le Caucase du Nord :

Les territoires de Stavropol (capitale Stavropol) et de Krasnodar (capitale Krasnodar) font également administrativement partie de la région du Caucase.

Outre le russe, différentes langues locales sont utilisées officiellement dans les républiques. Par exemple, en Karatchaïévo-Tcherkessie, les langues abaza, karatchaï, nogaï et circassienne. Mais le Daghestan est bien sûr le champion du multilinguisme : 32 langues indigènes y sont recensées. Seules 14 d’entre elles disposent d'une forme écrite et elles sont si différentes que les habitants de villages voisins peuvent ne pas se comprendre et doivent parler russe pour communiquer.

Qui vit dans le Caucase russe ?

Elena Afonina/TASS Elena Afonina/TASS

Le Caucase du Nord est la région la plus densément peuplée de Russie. Selon le recensement de 2010, environ 15 millions de personnes appartenant à 50 groupes ethniques y vivent.

Outre les Russes, parmi les plus grands peuples locaux figurent les Tchétchènes, les Circassiens, les Avars, les Darguines, les Ossètes, les Ingouches, les Koumyks et les Lezguiens (en savoir plus à leur sujet ici). Il est intéressant de noter que la plupart des Caucasiens sont musulmans, même si parmi les Ossètes, l'orthodoxie est plus répandue.

Néanmoins, les peuples du Caucase ont encore beaucoup en commun aujourd'hui. Ils conservent un mode de vie majoritairement traditionnel : ils préfèrent vivre dans leur propre maison plutôt que dans des appartements (on y trouve le niveau d'urbanisation le plus bas du pays), ils pratiquent le plus souvent l'agriculture et ont une vision traditionnelle de la famille (les aînés sont souvent impliqués dans le choix du futur conjoint). Leurs costumes traditionnels sont également similaires : par exemple, les hommes portent la longue veste circassienne avec des poches caractéristiques appelées gazyris (plus ici), et les femmes de longues robes étroites et des châles lumineux.

Quid de l'économie ?

Vitali Timkiv/Sputnik Vitali Timkiv/Sputnik

Le Caucase du Nord est avant tout agro-industriel. Il y règne un climat chaud et on y trouve un bon sol, ce qui permet la culture de grandes quantités de fruits, de légumes et de céréales. Toutefois, le Caucase du Nord est aussi devenu avec le temps la destination touristique la plus populaire du pays. Des stations touristiques de bord de mer et de montagnes ont été créées ici à l'époque tsariste et, à l’époque soviétique, le tourisme est devenu un phénomène de masse.

Les Russes modernes viennent dans le Caucase du Nord pour se détendre sur la côte, se faire soigner dans des sanatoriums avec des eaux minérales naturelles, faire du ski en hiver et de la randonnée en été. Et toute l'année pour admirer de magnifiques couchers de soleil en montagne !

