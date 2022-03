Dix endroits à visiter à Krasnodar, la capitale des cosaques du Kouban

L'une des capitales du sud de la Russie, la ville de Krasnodar (1300km de Moscou) est le lieu du pouvoir des cosaques du Kouban et l'une des villes les plus développées du pays. Fondée par Catherine la Grande, cette cité étonne toujours habitants et touristes par son architecture et l'abondance d'espaces verts, facilitée par la douceur du climat. Russia Beyond vous présente les dix endroits les plus intéressants de Krasnodar qui méritent votre attention.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Rue Krasnaïa

Nikolaï Khijniak Nikolaï Khijniak

C'est le tronçon principal de Krasnodar. Il regorge de boutiques, de cafés et de restaurants. Chaque week-end, une partie de la rue devient une zone piétonne – pas de voitures ! De plus, des défilés colorés des cosaques du Kouban ont souvent lieu ici : vêtus de vêtements rouges et noirs, ils vous étonneront avec la célèbre voltige équestre сosaque, la djiguitovka.

La « fontaine chantante » sur la place Teatralnaïa

Nikolaï Khijniak Nikolaï Khijniak

Il s'agit de la plus grande fontaine de la ville, jaillissant directement du sol – donc si elle est éteinte, vous ne savez peut-être pas que vous vous tenez juste dessus : soyez prudent ! Cependant, avant de vous retrouver en danger réel, vous entendrez bien sûr des airs de musique classique, et ce n'est qu'après que vous serez éclaboussé.

Monument à Catherine la Grande sur la place Ekaterininskaïa

Nikolaï Khijniak Nikolaï Khijniak

L'impératrice russe Catherine II surnommée « la Grande » est la fondatrice incontestée de la ville. En 1792, elle a donné le territoire du Kouban aux сosaques locaux. L'année suivante, ils y ont fondé leur propre ville et l'ont appelée Ekaterinodar, ce qui signifie en russe « le don de Catherine ». Le premier monument à Catherine a été érigé ici en 1907, mais son existence n'a pas duré longtemps – peu après la révolution, en 1920, il a été détruit. Cependant, depuis 2006, la silhouette majestueuse de l'Impératrice s'élève à nouveau au-dessus de la place.

>>> Qui sont les cosaques, ce peuple assoiffé de liberté et de conquêtes?

La cathédrale Sainte-Catherine dans la rue Kommounarov 52

Nikolaï Khijniak Nikolaï Khijniak

La cathédrale Sainte-Catherine est le principal édifice religieux de la ville et de toute la région du Kouban. C'est aussi l'une des plus grandes cathédrales de Russie, construite un an après l'horrible accident ferroviaire survenu le 17 octobre 1888, en l'honneur du « miracle » qui a sauvé le tsar Alexandre III et sa famille de la mort. La cathédrale a été inaugurée en 1914.

Musée du culturisme Samson dans la rue Krasnaïa, 129

Nikolaï Khijniak Nikolaï Khijniak

Le seul musée russe du culturisme est situé à Krasnodar. Il a été ouvert en 1999 et possède une grande collection de photographies et d'objets détaillant l'histoire du bodybuilding au Kouban et dans le pays. Il reçoit régulièrement de nouveaux articles pour mettre à jour ses expositions.

La cathédrale de la Sainte-Trinité au coin des rues Tchkalov et Frounze

Nikolaï Khijniak Nikolaï Khijniak

Comme la cathédrale Sainte-Catherine, elle a été construite pour commémorer le fait que la famille impériale a survécu à un accident de train. C'est l'un des plus beaux lieux de culte du Kouban.

Le monument aux petits chiens dans la rue Krasnaïa

Nikolaï Khijniak Nikolaï Khijniak

Suivez la rue principale de Krasnodar et vous ne pourrez pas manquer ce monument inhabituel dédié à des petits chiens amoureux. Dévoilé en 2007, il est devenu un point d'attraction pour les habitants de la ville et les touristes cherchant à frotter la truffe de ces mignons quadrupèdes, ce qui, selon les légendes urbaines, porte bonheur.

>>> Steppe, chants et vin: la vie des cosaques de Nekrassov en Russie

La salle de concert du Chœur des cosaques du Kouban au 5, rue Krasnaïa

Nikolaï Khijniak Nikolaï Khijniak

Krasnodar n'est pas seulement la capitale du Kouban, mais aussi une ville majeure pour les cosaques de cette région. Pour profiter de vrais chants et danses cosaques, vous devriez visiter la salle de concert du Chœur des cosaques du Kouban. L'ensemble musical, qui a donné son nom à l'institution, a été fondé en 1811 et a depuis gagné en popularité auprès des auditeurs du monde entier pour son interprétation authentique de chansons folkloriques.

Le parc de Krasnodar

Vitaliy Timkiv/Sputnik Vitaliy Timkiv/Sputnik

Le plus récent parc de la ville, situé non loin du stade de Krasnodar, a ouvert ses portes aux visiteurs en 2017. Cet immense espace de 22 hectares compte 30 zones thématiques, dont un amphithéâtre d'été, une terrasse d'observation, des labyrinthes aquatiques et musicaux, et une fontaine qui se transforme en patinoire en hiver.

Le manoir des frères Bogarsoukov au 67, rue Guimnazitcheskaïa

Nikolaï Khijniak Nikolaï Khijniak

L'un des plus beaux édifices de la ville a été construit en 1901 par trois frères marchands, les Bogarsoukov. Pendant de nombreuses années, c'était le centre culturel de la capitale du Kouban, où se déroulaient des représentations théâtrales, des événements caritatifs et des bals. Aujourd'hui, le bâtiment abrite le Musée-réserve historique et archéologique de l'État de Krasnodar Evgueni Felitsine, offrant aux visiteurs des expositions à grande échelle consacrées à l'histoire de la région et ses cosaques.

Dans cet autre article, découvrez comment la caste des cosaques perdure dans la Russie contemporaine.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.