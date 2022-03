Papakha: pourquoi les hommes du Caucase portent-ils cette coiffe de laine?

Pour le vrai cavalier hardi, dit «djiguite» dans le Caucase, ce n’est pas qu’un couvre-chef, mais surtout un symbole d'honneur et de dignité.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le chapeau « papakha », le manteau « tcherkeska » et les pochettes « gazyr » – sans ces attributs, il est impossible d’imaginer le vrai « djiguite » caucasien.

Tchétchénie, octobre 2017 Elena Afonina/TASS Elena Afonina/TASS

« Si la tête est intacte, elle doit être couverte d’une papakha », « Un homme doit garder deux choses – sa papakha et son nom » – dans le Caucase, les proverbes et les dictons au sujet de ce couvre-chef sont bien nombreux. Ce chapeau n'est pas qu'une simple partie du costume traditionnel, mais un véritable symbole et un indicateur du statut social. Une papakha onéreuse est le meilleur cadeau auquel l’on peut songer dans la région.

Des participants à un festival du tourisme à Grozny, en Tchétchénie Elena Afonina/TASS Elena Afonina/TASS

Dans le Caucase, les hommes n’enlèvent pas ce chapeau, même à l’intérieur. Aussi, faire tomber la papakha de la tête de quelqu’un est une offense. Si le propriétaire de ce chapeau meurt, personne d’autre que ses fils n’a le droit de le porter.

Célébrations à l’occasion du 25e anniversaire de la République d’Ingouchie. Magas, juillet 2017 Zoubaïr Baïrakov/TASS Zoubaïr Baïrakov/TASS

La papakha a acquis une véritable gloire planétaire grâce au champion et ex-combattant de l’UFC Khabib Nurmagomedov. Honorant les traditions de ses ancêtres daghestanais, il l’a portée lors de tous ses combats.

Khabib Nurmagomedov, Las Vegas, octobre 2018 Josh Hedges/Zuffa LLC/Getty Images Josh Hedges/Zuffa LLC/Getty Images

« La papakha blanche de Khabib » est pratiquement devenue une marque et la recherche « Acheter une papakha comme celle de Khabib » est populaire sur la Toile. De nombreux fans de ce combattant portent ce chapeau en signe de soutien au sportif.

Des fans rencontrant Khabib Nurmagomedov. Moussa Selguireïev/TASS Moussa Selguireïev/TASS

Cependant, le chapeau de Khabib n’est qu’une variante de la papakha. Elles peuvent être confectionnées aussi bien en peau de mouton, qu’en peau de chèvre. Les plus précieuses sont celles en astrakan, cette fourrure d’agneau de race locale.

Le numéro Un tchétchène Ramzan Kadyrov Elena Afonina /TASS Elena Afonina /TASS

Sa forme peut également différer : semi-circulaire, s'étendant vers le haut ou avec un fond plat en tissu.

Le photographe et voyageur Sergueï Prokhoudine-Gorski et deux hommes en uniforme cosaque Sergueï Prokoudine-Gorski Sergueï Prokoudine-Gorski

Ce couvre-chef est confectionné uniquement par les hommes. Les peaux doivent être soigneusement lavées à plusieurs reprises, traitées d’une substance spéciale salée pour éviter que la laine ne se détériore, puis séchées au soleil.

Vente de papakhas au Daghestan Vladimir Smirnov/TASS Vladimir Smirnov/TASS

Une peau est suffisante pour deux papakhas et un artisan chevronné peut en coudre une quarantaine par jour. Les prix commencent à partir de 500 roubles (4 euros environ selon le taux de change actuel) et ne dépassent pas d’habitude les 5 000 roubles (40 euros). Celles de chèvre sont un peu plus coûteuses, la moins chère revenant à 800 roubles environ (5,50 euros).

Le fourreur Beslan Vachaïev expose une papakha, Grozny Elena Afonina/TASS Elena Afonina/TASS

Bien qu’elle soit considérée comme un couvre-chef traditionnel caucasien, certains suggèrent qu’elle est arrivée dans la région depuis l’Asie centrale avec les tribus nomades – le mot « papakha » a des origines turques.

Un berger Iouri Abramotchkine/russiainphoto.ru

Depuis les années 50 du XIXe siècle, la papakha est devenue un élément de l’uniforme militaire de l’armée russe. D’abord, elle a été portée par les soldats servant dans le Caucase et en Asie centrale, mais ensuite elle s’est propagée parmi les cosaques (comme beaucoup d’autres éléments du costume caucasien, dont le manteau « tcherkeska » et les pochettes « gazyr »).

Des cosaques en costumes de différentes époques de l’existence des troupes cosaques А.Tchernov/МАММ/МDF/russiainphoto.ru

Même les gardes du convoi de Sa Majesté impériale, composé principalement de cosaques, de Tcherkesses et d’autres peuples montagnards du Caucase, la portaient.

Nicolas II avec des cosaques du convoi Domaine public Domaine public

Ce couvre-chef bien pratique a ensuite été adopté par les militaires déployés en Sibérie. Sur la photo : la papakha d’un général du District militaire sibérien de l’époque de Nicolas II.

En 1913, le papakha est devenue le couvre-chef d’hiver de l’armée impériale russe dans son ensemble.

Des photographes de la 10e Division d’infanterie de l’Armée impériale russe. Domaine public Domaine public

Elle a partiellement été héritée par les militaires soviétiques. Toutefois, seuls les officiers haut gradés y avait le droit – pour les soldats ordinaires étaient cousus des chapeaux drapés « boudionovka », moins coûteux.

Un commandant rouge Archives centrales d'État des documents cinématographiques et photographiques de Saint-Pétersbourg/russiainphoto.ru

Officiellement, ce chapeau-chef a été aboli dans l’armée en 1992 – il a alors été remplacé par la fameuse chapka. Toutefois, dès 2014, elle a fait son retour pour devenir le chapeau-chef des généraux et colonels. Bien évidemment, les cosaques la portent toujours.

Des cosaques lors de la célébration du 76e anniversaire de la victoire Vladimir Astapkovitch/Sputnik Vladimir Astapkovitch/Sputnik

Dans cet autre article, découvrez l’histoire se cachant derrière l’ouchanka, la légendaire chapka russe.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Installer un service VPN sur votre ordinateur et/ou votre téléphone pour avoir accès à notre site dans le cas d’un blocage dans votre pays

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.