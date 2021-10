Dix régions russes possédant une cuisine locale unique

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

1. Tatarstan

La cuisine tatare est l'une des plus populaires de Russie. Leurs chaussons triangulaires, appelées etchpotchmak (littéralement « trois coins »), séduiront même les plus grands gourmets. Un autre type de chausson tatare est appelé elech, il a un goût similaire à l'etchpotchmak mais présente la forme d'un cercle avec un « couvercle » sur le dessus. Tous deux sont généralement garnis de poulet ou de viande, avec des pommes de terre et un bouillon, une combinaison à toute épreuve qui rend ces mets si délicieux et juteux.

Les friandises locales sont généralement à base de miel et comprennent le célèbre tchak-tchak - des morceaux de pâte frits au sirop - et un délice au miel en forme de cône appelée talkych kaleve.

2. Iakoutie

Les peuples indigènes de Iakoutie possèdent des plats délicieux. Les Iakoutes vivant dans des conditions difficiles de pergélisol avec un hiver éternel, leur cuisine est logiquement avare en fruits et légumes, mais elle comprend beaucoup de viande et de poisson. Le plat principal est, bien sûr, la stroganina, du poisson congelé coupé en fines lamelles. Vient ensuite la salade Indigirka, qui tient son nom d’une rivière de Iakoutie et est composée de poisson congelé haché avec des oignons et de l'huile de tournesol. Assurez-vous de garder un petit coin pour un dessert à base de baies congelées avec de la crème épaisse appelé kiortchekh.

3. Daghestan

Le Daghestan est la république de Russie la plus diversifiée sur le plan ethnique. Environ 30 groupes ethniques différents vivent ici, et bien sûr, chacun a ses propres plats locaux. Cependant, le dénominateur commun de ces cuisines est l'agneau, les épices, les herbes de montagne, ainsi que les galettes à base de pâte sans levain. Le plat le plus célèbre du Daghestan est le tchoudou, de minces pains plats farcis de légumes verts, de fromage blanc et de viande hachée avant d'être frits dans une poêle sèche puis huilés. Les tchoudous sont très nutritifs et quelques-unes de ces galettes pour le petit-déjeuner vous rassasieront jusqu'au dîner…

Le Daghestan a également ses propres raviolis, appelées kourze ; ils sont en forme de tresses et remplis de viande, de fromage blanc, de pommes de terre et d'œufs.

Mais bien sûr, le roi incontesté de la cuisine du Daghestan est le khinkal, de l'agneau bouilli avec des morceaux de pâte. Chaque ethnie de la région a sa propre tradition pour les cuisiner. Les Avars préfèrent couper la pâte en gros losanges, les Lezguiens préfèrent les petits carrés, tandis que les Laks les préparent en forme d' « oreilles ».

4. Crimée

La « star » de la cuisine tatare de Crimée est, bien sûr, le tchebourek, un chausson plat en forme de demi-cercle frit et fourré avec de la viande. C'est aussi le plat de street food le plus populaire de Crimée et de toute la côte de la mer Noire.

Les amateurs de fruits de mer devraient essayer la stavrida et le baraboulka, de petits poissons frits dans de la pâte de type fish and chips. Ils se marient à merveille avec du vin de Crimée.

Et le roi des desserts, bien sûr, est le baklava, un gâteau au miel, ou les noix sur une ficelle cristallisées dans du jus de raisin appelées tchourtchkhela.

5. Kalmoukie

La Kalmoukie est une zone de steppe et l'une des régions les plus chaudes de Russie, et la cuisine locale y est tout à fait unique. Par exemple, on y trouve la soupe makhan, faite de gros morceaux de pommes de terre, d'agneau et d'oignons. Ou le bortsoki, à mi-chemin entre petits pains et beignets.

Mais la vraie surprise ici, c'est le thé kalmouk. L'une des boissons les plus courantes est le thé vert avec du sel dissout dans du lait ou du beurre. Une vraie boisson nomade ! Dans les magasins locaux, vous pouvez même trouver un mélange prêt à l'emploi pour ce genre de thé qui nécessite juste d'ajouter de l'eau chaude.

En général, le lait est très apprécié en Kalmoukie, et les habitants plaisantent parfois même en disant que la vodka ici est fabriquée à partir de lait.

6. Bouriatie

La cuisine bouriate est répandue non seulement à l'intérieur même de la Bouriatie, mais aussi dans la région voisine d'Irkoutsk et de Transbaïkalie. La première chose à essayer ici ce sont les buuz, de gros raviolis juteux cuits à la vapeur. Il y a aussi beaucoup de produits laitiers qui sont faits pour être conservés longtemps. En plus des variétés locales de fromage, on trouve les aïrkhan (boulettes de tvorog) et des gâteaux aux dattes à base de mousse de lait. Les amateurs de chaussons frits apprécieront particulièrement le khouchour.

Même la cuisine de rue locale est assez inhabituelle ici ! On y trouve des buuz frits, des khouchours sur bâtonnet et des hamburgers avec un petit pain cuit à la vapeur, le tout prêt à emporter.

7. Carélie

La cuisine carélienne a beaucoup en commun avec celle de la Finlande. L'ingrédient principal de ses plats est le poisson local, et il existe de nombreuses façons de le cuisiner ici. Essayez, par exemple, leur soupe de poisson avec un bouillon simple ou crémeux, appelé kalaruoka ou lohikeitto.

Les gâteaux les plus populaires ici sont appelés kalitki - une petite tourte ouverte faite à base de farine de seigle et remplie de bouillie de millet ou de pommes de terre. Cela peut sembler un peu trop simple, mais en fait, c’est vraiment savoureux !

8. Oudmourtie

Un fait intéressant à propos de la cuisine oudmourte est que la plupart des plats locaux sont traditionnellement cuits au four, ce que leur nom indique. Prenons par exemple perepetchi, dont le nom est dérivé de l'expression « pered petchkoï » (« devant le four ») puisque ces tartes doivent être cuites sur un feu puissant pour bien prendre. Les pains plats d'Oudmourtie avec une sauce locale sont appelés tabani et ont un goût similaire aux crêpes russes préparées au four.

9. Kabardino-Balkarie et Karatchaïevo-Tcherkessie

Ces deux républiques sont habitées par des groupes ethniques étroitement liés et leurs cuisines sont très similaires. Le pilier culinaire est le khytchine, une sorte de pain plat avec diverses garnitures, notamment des pommes de terre, des fines herbes au fromage et de la viande hachée. Vous pouvez le trouver partout, des kiosques des stations de ski aux restaurants chics. Ne pensez pas trop à votre régime lorsque vous en mangez !

Les carnivores seront dans l’ensemble heureux ici, car les habitants préparent traditionnellement toutes sortes de brochettes et de grillades.

10. Ossétie du Nord

Si jamais vous visitez cette petite république du Caucase, vous n'aurez probablement jamais faim ! La gloire des pirojkis ossètes s'est répandue partout, et ils sont aussi populaires que la pizza dans tout le pays.

Cela signifie que vous pouvez réellement déguster ce plat presque partout en Russie, et même à l'étranger.

