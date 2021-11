En images: les dix villes les plus jeunes de Russie

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Innopolis, République du Tatarstan

Maxime Bogodvid/Sputnik Maxime Bogodvid/Sputnik

La « Silicon Valley » russe, c’est ainsi que les médias surnomment Innopolis, une petite ville située à 40 km de Kazan, la capitale du Tatarstan. Elle a été construite en 2012-2015 pour les professionnels de l'informatique : outre des complexes résidentiels, elle dispose d'une université, d'un centre d'affaires avec des bureaux de représentation de grandes entreprises russes, d'espaces de coworking et de tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour vivre.

Maxime Bogodvid/Sputnik Maxime Bogodvid/Sputnik

Environ 4 000 personnes vivent et travaillent sur ce petit territoire (un peu plus de 2 km²), mais les rues s’avèrent particulièrement désertes. La raison en est que les habitants préfèrent communiquer via les réseaux sociaux, travailler à domicile et utiliser le service de taxi sans chauffeur de Yandex, l’équivalent russe de Google, qui est totalement gratuit ici.

Koudrovo, région de Leningrad

Legion Media Legion Media

C’est précisément ici que se trouve l’immeuble abritant le plus d’appartements au monde – 3 708 répartis sur 35 entrées. En Russie, de tels édifices sont appelés « tcheloveïnik », un mélange des mots russes pour « fourmilière » et « humain ». En ces lieux, était autrefois situé un village, puis, dans les années soviétiques, un kolkhoze (ferme collective), avant que ne débute un vaste chantier de construction. En 2018, cet ancien quartier de Saint-Pétersbourg s'était tellement développé qu'il a obtenu le statut de ville à part entière et le développement urbain y est toujours en cours. Jusqu'à présent, 50 000 personnes vivent ici.

Mourino, région de Leningrad

Roman Pimenov/TASS Roman Pimenov/TASS

En 2019, une autre banlieue de Saint-Pétersbourg, Mourino, a reçu le statut de ville. Jusqu'à récemment, il s'agissait d'un village au passé prérévolutionnaire, qui a fini par être démoli et a commencé à être aménagé avec des complexes résidentiels de grande hauteur. La population augmente rapidement : en 2002, le nombre d'habitants était de 5 000, contre environ 80 000 aujourd’hui.

Magas, République d’Ingouchie

Elena Afonina/TASS Elena Afonina/TASS

Magas, 13 600 habitants, est la capitale de la plus petite république de Russie, l'Ingouchie. Sa construction a commencé en 1994. Jusqu'en 1993, l'ensemble du territoire de cette région caucasienne faisait partie de la République de Tchétchénie-Ingouchie, dont le centre était Grozny (actuelle capitale tchétchène). Après la division de cette entité, l'Ingouchie a eu besoin de sa propre capitale pour abriter son administration. Sa plus grande ville, Nazran, était déjà densément urbanisée, et les autorités locales ont donc décidé de fonder Magas à quelques kilomètres de là. Elle a été nommée d'après la capitale de l'ancien État d'Alanie, où vivaient les ancêtres des Ingouches et d'autres peuples du Caucase.

Moskovski, Moscou

(CC BY 4.0) (CC BY 4.0)

Moscou est si grande que certains de ses districts disposent également du statut de ville. Jusqu'en 2004, Moskovski était un village ordinaire au sud-ouest de la capitale, qui a ensuite commencé à être activement développé en complexes résidentiels et est finalement devenu une ville. En 2012, elle a été intégrée à Moscou sans perdre son statut. Aujourd'hui, environ 60 000 personnes vivent dans ses limites.

Koukmor, République du Tatarstan

Getty Images Getty Images

En 2017, l'ancien village de Koukmor, à 120 km de Kazan, a obtenu le statut de ville : sa population était passée à près de 18 000 personnes. Koukmor est une destination touristique populaire au Tatarstan, notamment pour sa station de ski. Y sont produits des valenki (bottes de feutre traditionnelles) aux ornements folkloriques et des ustensiles de cuisine en cuivre.

Goubkinski, district autonome de Iamalo-Nénétsie

Evgueni Biatov/Sputnik Evgueni Biatov/Sputnik

Goubkinski a été fondée au milieu de la toundra forestière de Iamalie, dans l’Arctique sibérien, en 1986 en tant que colonie de travailleurs de l’industrie pétrolière et gazière. Néanmoins, en 1996, elle a été constituée en ville. La gare la plus proche se trouve à 16 kilomètres, et l'aéroport – à près de 200 kilomètres, mais elle compte près de 30 000 habitants. C'est l'une des villes les plus jeunes de Russie, non seulement par sa date de fondation, mais aussi par l'âge de ses habitants – ils ont, en moyenne, 29 ans. S’y trouve en outre un très intéressant Musée de la conquête du Nord.

Mikhaïlovsk, région de Stavropol

Ivan Hrytsai (CC BY-SA 3.0) Ivan Hrytsai (CC BY-SA 3.0)

L'ancien village de Chpakovskoïé, dans le sud de la Russie, a obtenu son statut de ville et retrouvé son nom historique en 1999. Aujourd'hui, cette cité s'est tellement développée qu'elle jouxte Stavropol et en est devenue la ville satellite. Dans le même temps, non seulement les appartements mais aussi les maisons privées sont beaucoup moins chers ici, et elle continue de se développer grâce aux nouveaux résidents. Plus de 95 000 personnes vivent à Mikhaïlovsk.

Kourtchaloï, République de Tchétchénie

Tovbolatov (CC BY-SA 4.0) Tovbolatov (CC BY-SA 4.0)

Cette nouvelle ville, située à 40 km de Grozny, est née du village du même nom en 2019. De nouveaux immeubles, des écoles, des terrains de sport sont construits ici de manière intensive, et la population augmente. Si en 1990, moins de 10 000 personnes vivaient à Kourtchaloï, aujourd'hui elles sont déjà plus de 27 000.

Aguidel, République du Bachkortostan

Il existe une autre ville russe très jeune à 200 km d'Oufa, la capitale du Bachkortostan (ou Bachkirie). Aguidel a été fondée à l'origine comme un village pour les travailleurs de la centrale nucléaire locale en 1980, et a reçu le statut de ville en 1991. La centrale n'ayant jamais été achevée, les habitants ont cependant progressivement quitté la ville en raison du manque d'emplois. En 1998, elle comptait 20 000 habitants, mais il n'en reste plus que 14 000 aujourd'hui.

