Les dix plus grands groupes ethniques du Caucase russe

Le Caucase russe abrite un très grand nombre de groupes ethniques, chacun ayant sa propre histoire, sa langue, sa culture et sa gastronomie. Il existe des républiques nationales presque mono-ethniques, comme l'Ingouchie, où les Ingouches représentent 95% de la population locale, et des républiques multiethniques, comme le Daghestan, qui compte environ 30 peuples et 14 langues officielles. Quels sont donc les groupes ethniques caucasiens considérés comme les plus nombreux ?

1 – Les Tchétchènes

C'est l'un des groupes ethniques les plus importants non seulement de la région, mais aussi du pays. Cependant, la majorité d'entre eux vivent dans la République tchétchène – plus de 1,2 million (sur 1,5 million d’habitants au total). Les Tchétchènes vivent également dans les républiques voisines, le Daghestan et l'Ingouchie. La langue tchétchène comprend sept dialectes et de nombreux sous-dialectes locaux.

Les Tchétchènes se nomment eux-mêmes « Nokhtchi » (« peuple ») et « Vaïnakh » (« notre peuple ») – c'est le nom commun des Tchétchènes et des Ingouches apparentés. La société tchétchène se compose de « teïps », sortes de clans qui comprennent plusieurs familles unies par des liens de parenté. La plupart des Tchétchènes sont musulmans. Les femmes se couvrent la tête avec le foulard traditionnel (toutefois, il n'est pas d'usage de se couvrir le visage) et portent de longues robes de couleur vive. Les hommes ne portent pas non plus de shorts dans la rue.

2 – Les Tcherkesses

Les Tcherkesses (aussi souvent appelés Adyguéens ou Circassiens) comptent plusieurs sous-ethnies : Adyguéens, Kabardes, Chapsoughs et Circassiens. Ils sont environ 2,5 millions dans le monde (certaines sources estiment jusqu'à 5 millions) et, en Russie, environ 720 000. Plus de la moitié d'entre eux vivent en Kabardino-Balkarie (Kabardes), mais aussi en Adyguée (Adyguéens), en Karatchaïévo-Tcherkessie (Circassiens), dans la région de Krasnodar (Chapsoughs) et dans d'autres. Les peuples tcherkesses ont une seule langue avec différents dialectes régionaux. En outre, les sous-ethnies possèdent les mêmes coutumes et culture.

Les Tcherkesses sont aussi majoritairement musulmans, cependant, l’on dénombre quelques croyants orthodoxes en Ossétie du Nord.

À propos, le costume traditionnel des hommes du Caucase porte le nom de ce peuple : la « tcherkesska ».

3 – Les Avars

Le groupe ethnique le plus important numériquement au Daghestan est celui des Avars. Dans cette république, environ 900 000 personnes y sont apparentées (sur un million estimé dans le monde), soit environ un quart de la population du Daghestan. L'avar est également la langue la plus répandue au Daghestan, mais ses dialectes régionaux peuvent varier considérablement. De nombreux Avars modernes pratiquent l'islam sunnite. L'un des Avars modernes les plus célèbres au monde est le champion de l'UFC Khabib Nurmagomedov.

4 – Les Darguines

Le deuxième groupe ethnique le plus important du Daghestan, après les Avars, sont les Darguines – environ 500 000 (sur un total estimé à 600 000 dans le monde). La culture et la langue darguines ont une longue histoire : les premiers manuscrits contenant des mots darguines remontent au XIIIe siècle.

L'alphabet moderne darguine compte 46 lettres, mais la langue est divisée en de nombreux dialectes. Comme les Avars, les Darguines sont sunnites.

Il existe des groupes sous-ethniques parmi les Darguines : par exemple, les Koubatchines – habitants du village de Koubatchi, connu comme un centre d'artisanat traditionnel.

5 – Les Ossètes

Dans la République d'Ossétie du Nord, la plupart des habitants sont des Ossètes, qui se considèrent comme les descendants de l'ancien peuple des Alains.

Il y a environ 500 000 Ossètes dans le Caucase russe et environ 700 000 dans le monde.

La langue ossète appartient au groupe iranien. La plupart des Ossètes sont orthodoxes, combinant cette religion avec les anciennes croyances caucasiennes, avec seulement 10% de musulmans, contrairement aux régions voisines.

À propos, le plat principal de la cuisine locale, la tarte au fromage ossète, a gagné en popularité dans tout le pays et on la trouve dans presque toutes les villes de Russie.

6 – Les Ingouches

La plupart des Ingouches vivent dans la République d'Ingouchie (environ 400 000 personnes), tandis que 300 000 autres résident dans d'autres régions russes et à l'étranger. Les Ingouches se nomment eux-mêmes « Ghalghaïs ». Ce mot, selon les linguistes, vient du mot « ghala » (« tour ») et signifie « peuple des tours ». Les tours de guet ingouches sont en effet d'impressionnants monuments d'architecture traditionnelle conservés dans toute cette république montagneuse.

Ils s'appellent également « Vaïnakh », comme les Tchétchènes. Les Ingouches ont aussi leur propre langue, qui dispose d’un statut officiel dans la république, en plus du russe. Les médias locaux diffusent d’ailleurs notamment en ingouche.

7 – Les Koumyks

Les Koumyks sont le plus grand peuple turcique du Caucase. Leur population est estimée à plus de 500 000 personnes, dont 430 000 vivent au Daghestan (il s'agit du troisième groupe ethnique de la république). La région historique où ils résident est appelée Koumykie (entre les fleuves Terek et Soulak). La langue koumyke est l'une des plus anciennes langues écrites du Caucase et, jusqu'au début du XXe siècle, elle était celle de communication interethnique dans le Caucase du Nord – elle a même été étudiée par le célèbre écrivain Léon Tolstoï, qui a visité la région.

8 – Les Lezguines

Vous avez peut-être déjà entendu parler de la danse populaire du Caucase, la lezguinka ? Aucun événement, qu'il s'agisse d'un mariage ou d'un grand concert, ne peut se passer de ce spectacle folklorique. Or, son nom vient de celui du peuple lezguine. Historiquement, ils vivent dans le sud-est du Daghestan, ainsi que dans le nord de l'Azerbaïdjan. Près de 400 000 Lezguines habitent au Daghestan et 100 000 autres dans d'autres régions russes. De même, il y a environ 200 000 Lezguines en Azerbaïdjan. C'est pourquoi les Lezguines modernes parlent souvent non seulement le russe et le lezguine, mais aussi l'azéri.

9 – Les Karatchaïs

Il s'agit d'un groupe ethnique turcique qui, pour la majorité, vit dans la république montagneuse de Karatchaïévo-Tcherkessie. Il y a actuellement environ 200 000 Karatchaïs au total. Les érudits pensent que leurs ancêtres étaient les Alains. Dans tous les cas, de nombreux mots alains anciens ont survécu dans la langue karatchaï, tandis que le terme « alan » lui-même est utilisé par les Karatchaïs pour s’adresser à l’un des leurs.

Dans la vie des Karatchaïs modernes, une grande attention est accordée au respect des normes morales, des traditions populaires et de l'hospitalité. Tous les invités doivent toujours être nourris avec des khitchines – des pains plats frits garnis de légumes ou de viande !

10 – Les Laks

Les Laks constituent également l'un des plus grands groupes ethniques du Daghestan. Ils sont environ 200 000 et la plupart d'entre eux vivent sur leur territoire historique – la Lakie, située près de la Koumykie.

La première mosquée du Caucase se trouve d’ailleurs en Lakie, dans le village de Koumoukh. Elle a été construite au VIIIe siècle et est bien conservée à ce jour.

Dans cet autre article, nous vous présentions divers peuples minoritaires de Russie au bord de l’extinction, comptant moins de 500 représentants.

