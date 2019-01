Guide improvisé: cinquante choses à faire absolument à Moscou

Vous n’aimez pas être esclave des voyages organisés? Ne cherchez plus. Pour le grand public comme pour les voyages alternatifs, nous vous dévoilons les joyaux cachés et les beautés bien connues de notre capitale.

1. Survolez la rivière Moskova en téléphérique

Sergei Bobylev/Sputnik Sergei Bobylev/Sputnik

Possible depuis novembre 2018, cette traversée aérienne est une expérience fantastique qui est rapidement devenue l’une des activités préférées des Moscovites. Un ticket de Loujniki à Vorobiovy Gory (Collines des moineaux) vous coûtera entre 700 et 800 roubles (entre 9 et 10 euros). La nuit, vous aurez une vue plongeante sur l’éclairage magnifique du jardin Neskoutchny.

2. Prenez du bon temps au parc Gorki

Ce petit bout de paradis se trouvant en plein centre fait la fierté de la capitale. On y trouve beaucoup d’activités amusantes, de gadgets en location (trottinettes, hoverboards, etc), de bars très cool comme Lebedinoe ozero (Le Lac des cygnes). On peut même y faire une partie de pétanque en sirotant un cocktail à La Boule, ou simplement se détendre au bord de l’étang. Si vous êtes à Moscou quand il fait chaud, le parc Gorki devrait être tout en haut de votre liste. En hiver, une grande partie de son territoire est transformée en patinoire.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

PS : N’oubliez pas de visiter le jardin Neskoutchni voisin et ses longues berges paisibles.

3. Offrez-vous un voyage en Russie médiévale à Kolomenskoïe

C’est l’un des plus importants vestiges du Moscou médiéval subsistant encore. Ce vaste écrin de verdure se situe à seulement 15 minutes de métro du centre-ville et s’impose également comme le plus ancien parc de la ville et le préféré de certains de nos anciens monarques. De plus, l’esplanade offre une vue sublime sur le sud de Moscou. Et comment oublier le terrifiant ravin Golossov, ou l’on peut se perdre durant les saisons douces et peut-être même rencontrer des fantômes d’antan.

>>> Quiz: devinez ce qui manque sur ces photos de Moscou

4. Le Musée de l’espace vous exposera la vision soviétique de la conquête spatiale.

Ouvert en 1981 à l’occasion du 20e anniversaire du premier vol spatial habité de l’histoire, réalisé en 1961 par Iouri Gagarine, le musée expose 85 000 pièces en lien avec l’astronautique russe et soviétique et le voyage dans l’espace, incluant des objets originaux et des répliques fidèles.

5. Découvrez l’art avant-gardiste du Centre d’art contemporain MAR’S

Service de presse Service de presse

Inauguré quant à lui en 1988, ce centre est une galerie d'art contemporain privée unique en son genre. Au fil des années, il est devenu un véritable pôle interactif d’art futuriste. L’exposition avant-gardiste repousse les limites du temps et on y trouve toujours quelque chose de nouveau à tester. À ne pas rater!

6. Explorez le Bunker 42 et découvrez un réseau de tunnels souterrains

Un réseau secret de tunnels se cache sous Moscou et débouche sur le Bunker 42, dissimulé sous un faux immeuble du XIXe siècle dont la construction n’a été achevée que trois ans après la mort de Staline, en 1956. Lors d’expériences nucléaires, les scientifiques soviétiques ont déterminé que la profondeur optimale d’un bunker permettant la survie lors d’une attaque atomique devait dépasser 50 mètres. Une tâche gigantesque leur incombait alors : construire un système de tunnels souterrains sans perturber l’infrastructure et les lignes de communication de Moscou, le tout, sans que personne ne le remarque !

7. Admirez Rembrandt au Musée national des beaux-arts Pouchkine

Aleksandr Avilov/Moskva Agency Aleksandr Avilov/Moskva Agency

Le plus grand musée d’art étranger de la capitale ne doit pas être sous-estimé. Sa collection regroupe des œuvres de la Renaissance italienne, de l'âge d'or hollandais, des impressionnistes et des postimpressionnistes et, bien sûr, des civilisations anciennes. Les fans de Botticelli et de Rembrandt y seront on ne peut plus ravis. Le Musée Pouchkine est l’un des joyaux de la capitale, par conséquent, faites-vous une faveur en le visitant.

8. Prenez un selfie devant la cathédrale Saint-Basile-le-Bienheureux

Ces coupoles magnifiques ressemblant à des cornets de glace datent des années 1500, du temps d’Ivan le Terrible, le tsar dont il valait mieux ne pas être l’ennemi, mais qui ne faisait pas de cadeaux à ses amis non plus. La légende raconte en effet qu’il a fait crever les yeux des architectes ayant imaginé la cathédrale pour que ces derniers n’en construisent plus jamais d’aussi belles.

9. Faites du shopping dans le plus ancien et majestueux des centres commerciaux, le Goum



Marius Becker/Global Look Press Marius Becker/Global Look Press

Comme vous êtes déjà à côté, tournez la tête à 90 degrés et à votre gauche vous verrez le tout premier centre commercial de Moscou. En plus des dernières tendances en matière de mode, ces galeries sont un régal pour les yeux. Leur facture d'électricité doit toutefois rivaliser avec le PIB de certains pays !

10. Admirez le somptueux domaine et le palais de Catherine II à Tsaritsyno

Jardins, forêt et architecture délicate, ce palais du XVIIIe siècle est l'endroit idéal pour un répit en pleine nature, digne d'un vrai souverain russe. Et n’oubliez pas d’explorer le reste du parc, au gré des allées ombragées parsemées de statues et autres monuments.

11. Découvrez la vie privée de la dynastie russe des Romanov au Musée historique d'État de Moscou

Ce bâtiment néo-russe est un trésor à lui tout seul. Fondé en 1872, il abrite une collection d'objets datant de l'époque préhistorique, sans oublier des manuscrits du VIème siècle et d'autres raretés rassemblées par les Romanov au fil des époques.

12. Remontez le temps au Musée des machines d'arcade soviétiques

Saviez-vous que l'URSS avait une version miroir de presque tout ce qui se trouvait au-delà du rideau de fer ? Cela fait des arcades de ce Musée un véritable joyaux national. Plus de 50 machines sont à tester tandis que d'autres sont en cours de restauration dans le sous-sol ! En outre, les jetons sont d’énormes pièces de kopeck datant de l’ère soviétique, arborant donc l’insigne du marteau et de la faucille.

13. Explorez le monde féerique du Kremlin d'Izmaïlovo… et achetez une kalachnikov

Complexe d'architecture colorée semblant tout droit sorti d’un conte de fées dans le style de l'ancienne Russie - le Kremlin d'Izmaïlovo est sans doute beaucoup moins austère que son homologue rouge. S’il s’agit d’un lieu purement touristique, cela ne rend pas l'expérience moins magique et il vous est possible d’y acquérir toutes sortes de souvenirs : des matriochkas et foulards aux armes et appareils photos soviétiques.

>>> Pourquoi dit-on que Moscou et Saint-Pétersbourg, ce n’est pas la Russie?

14. Glissez sur la plus grande patinoire de Russie, à Sokolniki

En hiver, une gigantesque patinoire de plus de 1 500m², en été, un vaste parc pour la détente, le roller et le vélo. Si vous séjournez dans le quartier du métro Sokolniki, le parc homonyme est un must.

15. Défoulez-vous dans le plus ancien club de Moscou - Propaganda

D’autres bars pourraient sans doute figurer sur cette liste, mais le « Probka » (surnom signifiant également « bouchon ») mérite d’être mentionné comme le plus ancien club de Moscou et, à ce jour, à des prix incroyablement corrects. Si leurs mojitos à moins de 5 euros ne vous tuent pas, vous vivrez une expérience très intime sur la musique de certains des plus grands groupes électroniques étrangers et de stars locales (Izhevski est invité presque toutes les semaines).

16. Parcourez (en longboard!) la Colline des moineaux

Référez-vous au n°1 de ce guide pour savoir comment vous rendre sur la Colline des moineaux avec style. Ce lieu pittoresque vous permettra d’admirer la pharaonique Université d’État de Moscou (MSU), ainsi que l’un des plus incroyables de tous les panoramas de la capitale. En été, vous pouvez y faire du vélo et du roller comme bon vous semble, tandis que pendant la saison hivernale la forêt se dressant sur ses pentes est véritablement enchanteresse. Mais croyez-nous, le panorama à lui seul vaut le détour. Moscou ne serait pas ce qu’elle est sans cela.

17. Rencontrez Vladimir Lénine en personne dans son mausolée

Alexander Ryumin/TASS Alexander Ryumin/TASS

Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller en pensant qu’aujourd’hui serait la journée idéale pour voir la dépouille embaumée, et quelque peu effrayante, du père du communisme russe ? Son mausolée est situé sur la place Rouge et contient la momie la plus célèbre du monde, accessible au public. Levez-vous cependant de bonne heure, car la file d’attente atteint rapidement une longueur vertigineuse.

18. Plongez dans la bataille de Borodino en 360°

Vladimir Astapkovich Vladimir Astapkovich

Réalisé sur une toile de 115 mètres par le peintre russe Franz Roubaud, ce tableau reproduit le carnage de la bataille de Borodino, ayant éclaté en 1812 entre l’Empire russe et Napoléon. 250 000 soldats français et russes s’y sont affrontés, laissant plus de 70 000 corps sur le champ de bataille. Près de 300 membres des troupes impériales sont enterrés près du site du musée Bataille de Borodino et les visiteurs peuvent leur rendre hommage.

19. Visitez la résidence des boyards Romanov

Saviez-vous que la dynastie des Romanov n'était autrefois que l'une des familles en lice pour le pouvoir ? Avant que le mythe de leur droit divin au trône ne se répande, ils étaient connus sous le nom de Zakharine-Iouriev. Ils résidaient alors dans cette demeure située près du Kremlin, au nord de l’endroit abritant aujourd’hui le parc Zariadié.

20. Observez des prédateurs dans l'un des plus grands aquariums du monde, et bien plus encore au parc VDNKh

Le parc VDNKh est un centre d'exposition de premier rang absolument immense, censé être plus vaste que la principauté de Monaco, et disposant d'un portail ressemblant à la porte de Brandebourg, à Berlin. L’acronyme VDNKh se traduit par « exposition des accomplissements de l’économie nationale ». Vous y trouverez de nombreux pavillons d’exposition soviétiques préservés jusqu’à nos jours, dont chacun est une véritable œuvre d’art en soi, et pourrez pratiquer plusieurs activités interactives amusantes !

21. Surplombez la rivière Moskova dans le magnifique parc urbain de Zariadié

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

En parlant de Zariadié, rendez-vous service et visitez-le ! Ce magnifique labyrinthe d’allées en plein cœur de Moscou contient également des dizaines d'espèces de plantes et de fleurs en intérieur comme en extérieur. En été, le parc accueille diverses représentations musicales, avec pour décor de fond nul autre que le Kremlin de Moscou. Et la vue sur la rivière d’une hauteur de 15 mètres, depuis le pont suspendu, est vraiment magnifique !

23. Savourez des truffes au White Rabbit, ce restaurant faisant partie des 50 meilleurs du monde en 2018

Dînez au dernier étage de l’un des gratte-ciels du quartier des affaires de Moscou, avec une vue si époustouflante que vous voudrez y retourner encore et encore. C'est une excellente cuisine aux influences européennes diverses.

24. Apprenez-en davantage sur l’un des compositeurs les plus controversés de la Russie au musée Skriabine

Alexandre Skriabine était célèbre pour son système musical atonal, basé sur le mysticisme, ainsi que pour le clavier à lumières, qui projetait des faisceaux colorés lors des représentations.

>>> Portrait-robot du Moscovite typique

25. Détendez-vous au tout premier anti-café: le Tsiferblat

Il est difficile de cerner le Tsiferblat : un café, un espace de co-working, un lieu pour rassembler ses idées sur un canapé, pour se saouler, pour utiliser le réseau Wi-Fi, pour jouer à des jeux vidéo ou pour lire un livre. Vous pouvez tout faire tout en ne payant que pour le temps passé sur place.

26. Rendez visite à la noblesse russe à la magnifique propriété de Kouskovo

La résidence d'été de la famille Cheremetiev, bâtiment datant du XVIIIe siècle, est un spectacle à voir absolument ! Semblable au style du palais de Tsaritsyno voulu par Catherine II, le domaine de Kouskovo vous inspirera et vous renseignera sur la vie des aristocrates russes d’il y a 200 ans.

27. Assistez encore et encore aux ateliers, aux expositions d'art moderne et aux concerts au complexe d’art et de design Vinzavod

Situé dans un complexe de sept bâtiments industriels du XIXe siècle, Vinzavod impressionne par son sens de l'éclectisme. Des événements colorés, interactifs et des performances électroniques de DJ de renommée mondiale se sont toujours très bien associés !

28. Achetez des cadeaux uniques durant la journée et allez vous décontracter la nuit à l’Usine de design Flacon

Dans le même style que le complexe d’art et de design Vinzavod, l’Usine de design Flacon accueil des expositions d’art révolutionnaire ainsi que de bons bistros et magasins divers. Votre fibre artistique devrait vous y conduire à coup sûr puisqu’en 2016, ce lieu a été élu meilleur cluster créatif par le site touristique Kudago.com.

29. Testez la chaise de Vladimir Lénine dans son dernier domicile à Gorki Leninskie

Sputnik Sputnik

Ce somptueux domaine abrite de nombreux trésors pour les passionnés d’histoire, y compris l’ancêtre communiste de la Rolls Royce Silver Ghost, équipé comme un tank pour faire face à l’hiver russe. Le dernier testament de Lénine, ainsi que son masque funéraire et une réplique de son bureau y sont également exposés.

30. Perdez-vous aux meilleures expositions de photographie du pays, au Musée d’art multimédia de Moscou (MAMM)

Ce musée, situé dans le centre-ville, est un trésor de photographie, pas seulement russe mais aussi étrangère. Il abrite de fréquentes expositions de haut niveau, ainsi que des concerts.

31. Vivez une expérience nostalgique au musée de la guerre froide

Anton Tushin/TASS Anton Tushin/TASS

L’un des meilleurs musées de Moscou, cet immense concentré d’histoire militaire se trouve à 65 mètres sous terre. Allez-y tout de suite !

32. Laissez-vous submerger par le parfum des fleurs dans les plus anciens jardins botaniques de Russie

La nature au centre-ville de Moscou ? C’est possible ! Fondés par Pierre le Grand en personne, les jardins botaniques de l'Université d'État de Moscou sont bien réels et une multitude d’expositions exotiques y sont organisées. À ne pas confondre avec l'actuelle Université d'État de Moscou, qui se trouve à l’autre bout de la ville.

33. Remontez le temps au domaine de Kroutitsy

D'abord monastère, puis résidence d’évêques, ce domaine de l'Église orthodoxe russe construit au XIIIe siècle, se situe à seulement trois kilomètres au sud-est du Kremlin, dans l’arrondissement de Taganski. Reflet des plus beaux jours de l’ancienne Russie, il est à voir absolument.

34. Expérimentez une bonne vieille «datcha» russe en pleine capitale (Sokol)

Vitaliy Bezrukikh/Sputnik Vitaliy Bezrukikh/Sputnik

Non, vous n’avez pas quitté Moscou. Bâti en 1923, ce village d’artistes de l’arrondissement de Sokol devait être le prototype d’un concept de jardins urbains, qui n’a cependant jamais vu le jour. Ce projet a en effet rapidement été abandonné et ces maisons de bois ont été reléguées au simple rang de datchas citadines.

35. Allez complètement fauché au centre commercial Tsoum

Le jumeau diabolique du Goum ? Pas tout à fait. Mais si vous recherchez une paire de bottes pour dames à 20 000€, vous les trouverez certainement au Tsentralny Ounivermag Moskvy (ou Tsoum, Magasin universel central de Moscou). Dès l'entrée, votre nez est attaqué par le rayon parfums.

36. Repentez-vous au couvent de Novodievitchi, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO

Si vous avez fait votre shopping au Tsoum et que vous n’êtes pas contraint d’expier vos péchés, c’est que quelque chose ne tourne pas rond chez vous ! Rendez-vous rapidement au couvent Novodievitchi, complexe religieux datant du XVIe siècle, dans le pittoresque quartier de Khamovniki, à seulement 7 minutes de route du centre-ville. Bel endroit pour explorer le côté unique de notre architecture d’autrefois.

37. Admirez la vue depuis la cathédrale du Christ Sauveur, la plus haute église orthodoxe du monde

Legion Media Legion Media

Cet édifice était également connu sous le nom de « Mec, où sont mes impôts ? » durant la crise des années 1990. Ok, ce n’est pas vrai, mais ça aurait dû l'être. Ce monument couronné de dômes dorés apparaît comme un rappel grandiose du pouvoir de l'Église orthodoxe russe sur notre nation. En réalité, elle est la réplique d’une ancienne cathédrale s’étant autrefois dressée ici, et ayant été détruite par les autorités soviétiques pour la remplacer par la plus grande piscine en plein air du monde.

>>> Moscou est un monstre: ce que la mégapole «dévore» en une journée seulement

38. Écoutez certains des meilleurs musiciens de Russie au Conservatoire de Moscou

Vous aimez la musique classique ? C'est là que vous devez aller! En plus de billets bon marché, y sont régulièrement proposés des spectacles gratuits. Le conservatoire, situé en plein centre de la capitale, porte le nom de Tchaïkovski, et nous ne pouvons en être plus fiers.

39. Faites votre demande en mariage au Théâtre Bolchoï

Cet établissement légendaire n’est plus à présenter, puisqu’il a vu passer sur sa scène les plus gracieuses étoiles de ballet au monde. Profitez d’un spectacle aussi resplendissant que romantique pour demander la main de votre moitié !

40. Entrez dans l'univers du roman Le Maître et Marguerite à la Maison et au Musée Boulgakov

Nikolay Galkin/TASS Nikolay Galkin/TASS

Certaines scènes de cette œuvre majeure ont eu fictivement lieu dans cette maison du centre-ville de Moscou. Ce n’est pas uniquement un monument en hommage au grand écrivain russe, mais également un lieu de musique. L'un apparait comme la résidence principale de Boulgakov, l'autre comme un musée plus général. Vous pouvez échapper aux températures estivales au bord des Étangs du Patriarche situés à proximité, et vous remémorer les temps forts du livre de Boulgakov, en particulier le début qui s'y déroule.

41. Rapprochez-vous d’Anton Tchekhov dans sa maison natale.

Le rôle de Tchekhov dans la littérature russe ne peut être sous-estimé. Les chambres, les salons de dessin et d'écriture sont intacts. Tout simplement un must pour les fans de l'auteur et dramaturge.

42. Hipsterisez-vous à l'Institut des médias, de l'architecture et du design « Strelka » ... puis lancez-vous à l’assaut de son bar

Ivan Guschin, Strelka Institute Ivan Guschin, Strelka Institute

Certains l’appellent le paradis du hipster, d'autres sont plus gentils. Quoi qu’il en soit, l’Institut d’architecture abrite tout ce qui est moderne et avant-gardiste, comme en témoignent les conférences qui y sont souvent menées en anglais. Cependant, c’est aussi un lieu de chant et de danse le soir venu. Si vous venez de débarquer à Moscou, vous vous ferez forcément de nouveaux amis au bar, tout en profitant de la splendeur nocturne des berges de la Moskova.

43. Écoutez du jazz et buvez avec style au jardin de l'Hermitage

Stoyan Vassev/TASS Stoyan Vassev/TASS

Dans les ruelles pittoresques mais calmes du centre-ville de Moscou, vous trouverez parfois de petits coins de paradis pour vous détendre pendant la journée et faire la fête à la nuit tombée. Le jardin de l’Hermitage fait partie de ces endroits, offrant une excellente cuisine et des boissons appréciables, des concerts de jazz et autres, ainsi que de petites foires et festivals. Ce que vous ferez dépendra de l'heure à laquelle vous vous y rendrez (et de la saison).

44. Découvrez les joyaux de l'art russe à la célèbre galerie Tretiakov

La galerie Tretiakov n'est plus à présenter : les plus grands chefs-d'œuvre de l'art russe y sont exposés. Le romantisme et le naturalisme sont très bien représentés, tandis que les icônes médiévales y sont des plus nombreuses, avec notamment la Sainte Trinité d’Andreï Roublev. Pour le XXe siècle, dirigez-vous vers la nouvelle galerie Tretiakov, à quelques centaines de mètres de là, sur les quais de la Moskova, au cœur du parc Mouzeon.

45. Mangez comme un noble russe au café Pouchkine, de jour comme de nuit

Mark Boyarsky Mark Boyarsky

Êtes-vous un fin gourmet ? Peut-être êtes-vous simplement gourmand ? Votre voyage à Moscou sera incomplet sans un repas russe raffiné au Pouchkine. Le restaurant est aménagé comme un manoir aristocrate du XVIIIe siècle et offre un menu traditionnel exquis, comprenant caviar noir, poisson, viande rouge et gibier. Ouvert 24h/24 il est situé juste à côté de la place Pouchkine.

46. Assistez à une conférence ou à une représentation artistique au Musée d'art contemporain Garage

Garage est un joyau caché du parc Gorki, combinant des approches multidisciplinaires de l’expression artistique : conférences, films, spectacles, tout y est. Consultez les horaires, car il peut y avoir beaucoup d'événements internationaux inattendus.

47. Goûtez à la ville marchande de Moscou du XIXe siècle dans le district de Zamoskvoretchié

Zamoskvoretchié est un mot composé signifiant « au-delà de la rivière de Moscou », mais cela n’indique pour autant pas que ce n’est pas le centre-ville. En fait, à environ un kilomètre du Kremlin, ce quartier pourrait être qualifié de machine à remonter le temps puisqu’il est bien connu pour avoir été un carrefour commercial au XIXe siècle. La galerie Tretiakov se trouve à cet endroit, vous pourrez donc vous promener toute la journée.

48. Faites du shopping et mangez dans les rues du vieil et nouvel Arbat

Le vieil Arbat a la réputation d'être quelque peu surestimé en raison de toute l'importance que les gens lui ont accordée au fil des années. Il reste tout de même la principale rue piétonne de Moscou, celle où vous pourrez facilement trouver un burger, dès que vous sentez l’épuisement dû aux achats de souvenirs. La rue du nouvel Arbat est parallèle et offre une vue imprenable sur la ville. Depuis ces deux axes il vous est possible de vous rendre jusqu’au Kremlin à pied.

>>> Cinq lieux de Moscou à visiter absolument

49. Allez en famille au plus grand centre commercial pour enfants de Russie, le Detski Mir

Legion Media Legion Media

Vous voyagez en famille ? Avec des enfants ? Parfait ! Érigé en URSS, le Detski Mir s’impose comme le plus grand centre commercial pour enfants (oui, un centre commercial complet pour enfants!) du pays. Situé aux abords de la place Loubianka, il vous surprendra par son faste et ravira vos bambins qui ne sauront plus où donner de la tête. N’hésitez pas à grimper au dernier étage, où est aménagée une terrasse d’observation offrant un point de vue imprenable sur la capitale.

50. Contemplez l’une des 44 stations de métro protégées par l'UNESCO

Il est vrai que sur les plus de 220 stations que compte le métro de Moscou, 44 bénéficient du statut de patrimoine culturel. Vous n’y aurez pas vraiment besoin de visite guidée, contentez-vous d’admirer les dorures, moulures et autres lustres vous entourant. Il suffit de faire quelques recherches à l’avance afin d’éviter de se perdre dans ce labyrinthe souterrain.

Dans cet autre article, retrouvez notre guide ultime du voyageur séjournant à Saint-Pétersbourg.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.