Cinq restaurants avec une vue imprenable sur Moscou

Certains restaurants de Moscou attirent les visiteurs non seulement en raison de leurs chefs charismatiques, mais aussi parce qu’ils donnent le sentiment que le monde entier - ou du moins la capitale de la Russie - est à vos pieds. Voici notre liste des cinq meilleurs restaurants de Moscou avec des vues à couper le souffle sur la ville, pour vous sentir comme au septième ciel.

Sixty

Le restaurant Sixty est situé au 62e étage de la Tour de la Fédération, l'un des plus hauts gratte-ciel de Moscou. Planant à 225 mètres au-dessus du sol, sa hauteur est impressionnante. Vous pouvez presque toucher les nuages pendant la journée ou compter les étoiles et les lumières des gratte-ciel de Moscou la nuit.

Lorsque vous entrez dans le restaurant, vous remarquez immédiatement ses énormes fenêtres panoramiques et des bouleaux (qui, malheureusement, ne sont pas des vrais). Et si vous n'êtes pas prêt à visiter ce restaurant pour le seul amour de ses fenêtres, alors son talentueux chef français, Régis Trigel, devrait être plus que suffisant pour vous persuader de faire un saut ici.

Lire aussi : Un Café Pouchkine ouvre ses portes au cœur de Paris

Un client nommé Alexander a partagé ses impressions : « Le point principal du restaurant est le moment où les fenêtres sont ouvertes, les gens se lèvent de leurs sièges pour se tenir près des fenêtres ouvertes et admirer Moscou en plein air. En fait, ils ont fait de la procédure habituelle d’aération des salles tout un spectacle - c'est génial ! On dit que c'est le seul endroit de tout l’ensemble de gratte-ciel de Moscow City où les parties supérieures des fenêtres sont entièrement ouvertes ».

Gardez à l'esprit qu'il est préférable de réserver à l'avance afin d'obtenir une table près de la fenêtre.

Centre d'affaires international, Tour de la Fédération, 60e étage, Quai Presnenskaïa, 12

White Rabbit

White Rabbit a obtenu la 23e place du classement des 50 meilleurs restaurants du monde (The World’s 50 Best Restaurants). C'est déjà assez impressionnant, mais la vue qui s’y offre se distingue également. White Rabbit est situé sous un dôme de verre au 16ème étage du passage Smolenski. Dans la soirée, une vue imprenable sur la ville est garantie, mais assurez-vous de réserver bien à l'avance pour obtenir une table près de la fenêtre.

Lire aussi : Vladimir Moukhine: «Il y a autour de la cuisine russe beaucoup de stéréotypes»

Vladimir Moukhine, chef de l’établissement, fait de la cuisine russe en ligne avec les dernières tendances et en utilisant des produits locaux. Les clients sont généralement ravis de la Table du chef, les soirées où Moukhine et d'autres chefs du restaurant présentent des menus spéciaux. Si vous voulez déguster des combinaisons inhabituelles comme le goût de la carpe ou de la crème glacée faite à partir de pain noir traditionnel, cet endroit est pour vous.

3 Place Smolenskaïa, 16e étage

Karlsson

Karlsson étonne les visiteurs avec des vues incroyables sur le Kremlin et le centre historique de Moscou. Le restaurant est particulièrement agréable en été quand la véranda est ouverte. Le chef de la marque du restaurant, Carlo Grecu venu d'Italie, prépare une cuisine méditerranéenne. Ne ratez pas le risotto avec le crabe royal et la mousse d'avocat.

Quai Ovtchinnikovskaïa, 20/1, BC Central City Tower

Buono

Le restaurant Buono est situé aux 29e et 30e étages de l'hôtel rénové Ukraine, le nouveau Radisson Royal, qui est situé dans l'un des sept célèbres gratte-ciel de Moscou. La plupart des sièges sont placés le long des fenêtres panoramiques sur une terrasse couverte, offrant une vue à couper le souffle sur la ville. Une autre chose qui attire l'attention des invités est le four à pizza en bois. Comme vous l'avez peut-être déjà deviné, le chef du Buono, Christian Lorenzini, se spécialise dans la cuisine italienne classique. Essayez les pétoncles avec épinards frais, asperges vertes, morilles et sauce aux truffes.

Lire aussi : Pourquoi la Russie n'a-t-elle pas de restaurants étoilés au Michelin?

Vous voudrez peut-être aussi visiter un restaurant de plus dans le même bâtiment - le bar Mercedes à l’aspect plutôt plus brutal, situé au 31e étage. Dans le Mercedes bar, Christian Lorenzini prépare des plats basés sur les meilleurs hits de la cuisine européenne moderne.

2/1 Boulevard Koutouzovski 1, Hotel Radisson Royal

Restaurant Septième ciel

Ce restaurant est situé à environ 330 mètres au-dessus du sol dans la tour de télévision Ostankino. Il a été ouvert en 1967, mais fermé pour des travaux de reconstruction à la suite d'un incendie en 2000. Il a finalement rouvert en 2016.

Le complexe du restaurant couvre trois étages. Afin d'y arriver, vous devez acheter un billet pour le point d'observation. Ensuite, choisissez où manger : dans le bistro, au café ou au restaurant. Les tables se tiennent sur une plate-forme qui tourne à intervalles de 40 minutes, vous montrant Moscou depuis le ciel. Les différentes options de restauration varient en termes de menu, de prix et de décoration intérieure. Le chef Andreï Gourko complétera sans aucun doute la vue avec des aventures gastronomiques tout aussi impressionnantes.

Académicien Korolev 15, bâtiment 2

Découvrez en outre les nouveaux restaurants russes ouverts à deux pas du Kremlin.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.