Ces joyaux parsemant les immensités de Russie dont on ne saurait se lasser

Ces clichés proposés dans notre série d’articles-photos attestent à quel point est belle et pleine de contrastes la plus grande contrée du monde. Nous vous invitons donc à découvrir la Russie dans toute sa diversité.

École de gestion Skolkovo, région de Moscou

Skolkovo Skolkovo

La technopole de Skolkovo est destinée à devenir la Silicon Valley russe. En travaillant sur la conception du campus de l’école située dans son enceinte, l’architecte britannique David Adjaye s’est inspiré du suprématisme de Kasimir Malevitch.

Dendrarium de Sotchi

Nina Zotina/Sputnik Nina Zotina/Sputnik

Cet arboretum abritant une flore et une faune subtropicale a vu le jour en 1892 sur la pente de la montagne où aimaient se promener le chanteur d'opéra Fiodor Chaliapine, l’écrivain Anton Tchekhov et d’autres célébrités d’antan.

Île de Sakhaline, Extrême-Orient russe

La plus grande île de Russie est située au « bout du monde », là où la nature est restée presqu’intacte. C’est l’univers des baleines grises et des lacs turquoise.

Centre de vacances Mriya Resort & Spa, République de Crimée

Mriya Resort & Spa Mriya Resort & Spa

Œuvre de Norman Foster, concepteur du Pont du Millenium à Londres et de la tour Cepsa à Madrid, cet hôtel en forme de fleur est situé à 25 kilomètres de la ville de Yalta. En 2016, il a d’ailleurs été reconnu meilleur complexe de villégiature d’Europe.

Phare d’Aniva, île de Sakhaline

Kosmaj Project Kosmaj Project

Ce phare atomique a été conçu par un architecte japonais et fonctionnait autrefois avec un générateur nucléaire. En 1990 cependant, le pays, traversant une crise et n’ayant pas suffisamment d’argent pour l’entretenir, a décidé de le délaisser.

Théâtre Bolchoï, Moscou

Getty Images Getty Images

Le plus célèbre palais des arts du pays n’a pas besoin d’être présenté. Mais dans cet autre article, on vous raconte comment y acheter un billet sans vous ruiner.

Marais de Vassiougan, Sibérie

Serguei Fomine/Global Look Press Serguei Fomine/Global Look Press

Les dimensions de ces marais sibériens peuvent nous laisser bouche bée. Aussi grands que la Suisse, ils ne cessent en réalité de s’étendre d’une année à l’autre. Ce lieu est en outre classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Pont de l’île Rousski, Vladivostok

Legion Media Legion Media

Avec ses 323 mètres de hauteur et ses 1 872 mètres de longueur, il relie la ville de Vladivostok à l’îleRousski et a vu le jour en 2012. À son inauguration, il était par ailleurs le pont à haubans ayant la plus longue portée au monde.

Isthme de Courlande, région de Kaliningrad

Legion Media Legion Media

Ces dunes de sables d’une longueur de 98 kilomètres se trouvent dans le parc national le plus petit de Russie, celui de l’isthme de Courlande. Entouré par la mer et la baie, il abrite également une étonnante « forêt dansante », dont les troncs sont étrangement tordus de manière désordonnée.

Сathédrale du Christ-Sauveur, Moscou

Kishjar/Flickr Kishjar/Flickr

C’est une réplique fidèle de la cathédrale qui a été détruite par les bolcheviks en 1931. Durant la période comprise entre la Seconde Guerre mondiale et les années 1990, une piscine de plein air occupait son emplacement.

Kremlin de Moscou

Getty Images Getty Images

Jadis résidence officielle des tsars, puis des dirigeants de l'Union soviétique, le Kremlin de Moscou est aujourd’hui le lieu de travail du président russe. Au cours de son histoire, il a connu de nombreux désastres : il a été brûlé, puis envahi et, pendant un certain temps, ses cathédrales ont été transformées en écuries... D’ailleurs, la forteresse N°1 du pays n’a pas toujours été rouge : par le passé, elle était blanche !

Gorge Wallagkom, République d’Ossétie du Nord-Alanie

Anton Agarkov Anton Agarkov

La montagne Vaza-Khokh, avec ses pentes abruptes, est visible depuis n’importe quel point du parc national d’Alanie. En raison de sa forme, elle est souvent comparée à une défense d’éléphant.

Forêt de lianes de Samour, République du Daghestan

Anton Agarkov Anton Agarkov

Il s’agit de la forêt subtropicale la plus septentrionale de la planète, où poussent des lianes. La jungle daghestanaise est si épaisse qu’on peut la traverser sans toucher le sol.

Université d’État de Moscou

Sergey Smirnov/Global Look Press Sergey Smirnov/Global Look Press

L’une des célèbres « Sept sœurs » de Staline abrite le bâtiment principal de l’Université Lomonossov. Pour en savoir plus sur ces célèbres gratte-ciels soviétiques, suivez le lien.

Théâtre Mariinsky, Saint-Pétersbourg

Mark Olich Mark Olich

Théâtre impérial du XVIIIe siècle, il a été fréquenté aussi bien par les membres de la dynastie Romanov que par l’élite politique soviétique. Aujourd’hui, c’est l’un des principaux théâtres d’opéra et de ballet du pays.

Îles Solovki, région d’Arkhangelsk

Legion Media Legion Media

Situé au nord-ouest du pays, cet archipel de la mer Blanche a accueilli au XVe siècle le plus grand monastère de Russie, puis l’un des premiers et des plus importants goulags du pays. Aujourd’hui, c’est un centre touristique et spirituel.

VDNKh, Moscou

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Durant le XXe siècle, ce lieu s’est imposé comme la principale exposition des accomplissements de l’Union soviétique. De nos jours, c’est l’un des principaux parcs du pays, avec des pavillons, fontaines et allées fraichement restaurées.

Péninsule de Kola, région de Mourmansk

Legion Media Legion Media

Elle est située au-delà du cercle arctique, là où la nuit arctique dure 40 jours par an. Pas vraiment gâtés par le soleil, les habitants peuvent en revanche y contempler des aurores boréales dans un décor resplendissant.

Montagne Bolchoïé Bogdo, région d’Astrakhan

Anton Agarkov Anton Agarkov

Lieu sacré pour les Kalmoukes locaux, cette montagne doit sa couleur rouge aux roches d’argile qui la composent. Toutefois, en raison de leur fragilité, elles s’effondrent sous le poids d’un simple homme et l’on ne peut donc pas y marcher. Les moines kalmouks sont d’ailleurs convaincus que cet endroit sacré engloutit les infidèles.

Mont Elbrouz, République de Kabardino-Balkarie

Roman Kruchinin/Sputnik Roman Kruchinin/Sputnik

Plus haut sommet d’Europe (5 642 mètres), c’est en fait un volcan composite. À son pied se trouve Tcheguet, l’une des stations de ski les plus prisées du pays.

Le Kamtchatka est la destination idéale pour les amoureux de nature sauvage et de sensations fortes. Découvrez quelques-unes de ses richesses grâce à nos panoramas interactifs.

