Horoscope 2018 pour ceux qui s’apprêtent à se rendre en Russie

En prévision du début de la nouvelle année, les Russes se plongent dans la lecture de tous types d’horoscopes. La soi-disant école d’astrologie russe est connue pour ses prévisions qui ne se limitent pas aux horoscopes composés pour le citoyen lambda, mais cherchent à livrer des pronostics politiques et sociaux-économiques. À la demande de l’équipe de Russia Beyond, ils ont se sont éloignés pour une fois de sujets sérieux afin de donner des recommandations pratiques aux lecteurs étrangers.

Bélier

Pour les Béliers, la nouvelle année s'annonce décisive, voire fatidique. En 2018, ils auront l’opportunité de mettre en place l'expérience et les ressources accumulées lors des années précédentes, ce qui les portera à un niveau qualitativement nouveau. Ils pourront mettre à l’épreuve leur endurance en Iakoutie. Le diamant qu’ils ramèneront de ce voyage vers le pôle du froid sera un merveilleux cadeau soit pour eux-mêmes, soit pour leur moitié.

Taureau

L’année 2018 leur apportera tant de nouvelles rencontres passionnantes et de partenariats qu'il leur faudra une endurance particulière pour ne pas se laisser emporter par ce maelström et pour conserver l’aptitude à travailler d’une manière productive. Ils pourront entraîner leur appareil vestibulaire en prenant part aux rondes organisées à l’occasion de Maslenitsa (équivalent slave du mardi Gras) dans l'ancienne ville russe de Souzdal. Pour fuir l'agitation mondaine, il leur est conseillé de faire des gousli (instrument à cordes) sur les rives de la Volga à Plios.

Gémeaux

Les Gémeaux devront apprendre à suivre leurs propres projets et à être persistants lors de leur mise en œuvre s’ils veulent compter sur l’aide d’autrui. D’autre part, en Russie on aime les étrangers et l’aide leur est garantie de Kaliningrad à Vladivostok. À ceux qui espèrent avoir recours aux forces supérieures, il sera utile de savoir que désormais les sorciers et sorcières en Russie doivent présenter des documents attestant l'efficacité de leurs pouvoirs magiques et surnaturels.

Cancer

Pour les Cancers, l’année promet le début d’une nouvelle étape créative et d’être une période de croissance spirituelle et de renouveau. À ne pas exclure un heureux événement – naissance d’un enfant extrêmement talentueux. Pour augmenter les chances de voir votre progéniture devenir un second Léon Tolstoï ou Alexandre Pouchkine, il est conseillé de lui donner un prénom typiquement russe.

Lion

Les Lions devraient probablement immoler leurs hobbies et leurs relations personnelles sur l’autel du travail, car pour eux l'année s’annonce très chargée. Néanmoins, des partenaires russes trouvés pendant le premier semestre de l’année qui vient de débuter aideront à préserver leurs forces et leurs temps. Ils n’auront pas à geler dans le Grand Nord russe – les étoiles les guideront vers Ivanovo, en passant par l’Anneau d’or de Russie, où ils ont toutes les chances de trouver non seulement des partenaires d’affaires, mais aussi l’amour de leur vie.

Vierge

Pour les représentants de ce signe du zodiac, l'année 2018 sera bien meilleure que la précédente - ils pourront nouer des contacts pratiques et trouver un bon travail. Pour correspondre à la nouvelle image de leur « moi » intérieur, ils devraient perdre du poids et s’occuper d’eux-mêmes. Pour ceux qui n’aiment pas trop la gymnastique, il y a une solution - les pentes des montagnes russes ou la traversée du pays dans un wagon platzkart (3ème classe) du Transsibérien leur redonnera le tonus.

Balance

Pour les Balances, l’année se déroulera sous la devise de l'accumulation de potentiel et de ressources dont ils pourront tirer le maximum de profit très prochainement. Elles ne feront pas de démarches significatives, mais se tourneront vers l'observation et la méditation. Les étoiles recommandent de faire un voyage pour explorer les lieux bouddhistes de Russie, peu importe à quel moment de l'année. Quant aux eaux du lac Baïkal, elles renforceront aussi bien le corps que la clarté de l’esprit.

Scorpion

Une année de responsabilités capable revêtir une importance stratégique pour les Scorpions. Le surmenage pouvant rendre fou, il est conseillé de se plonger dans la vie des communautés traditionnelles, dont la païens oudmourtes, pour se détendre. Une autre méthode pour se relaxer ? Aller au bania (sauna russe, ndlr) ou pratiquer la baignade en eau glacée.

Sagittaire

Pour les Sagittaires, l'année risque de se dérouler sous le signe du remboursement de dettes, quelle que soit leur nature - matérielle ou karmique. Il est important d’éviter de s’attaquer aux nouveaux projets avant d’avoir mené à bien les anciens, faute de quoi le surmenage sera garanti. Pour récupérer les forces émotionnelles, il est recommandé de lire les récits d'Anton Tchekhov, de méditer au bord des lacs de l'Extrême-Orient russe ou de visiter le légendaire monastère de Kirillo-Belozersky.

Capricorne

Bien que la stagnation se maintienne à l’échelle internationale, un succès économique attend les Capricornes. Pour ne pas se brûler au travail, il leur est conseillé de vivre une aventure, par exemple, aller à la rencontre d’un ours dans la taïga, en Sibérie. S’ils parviennent à se sauver, la chance leur sourira tout au long de l’année et un puissant renouvellement spirituel leur sera garanti.

Verseau

L’année qui commence peut s’avérer être la plus importante de leur vie. Pour qu’une montée trop rapide ne cause pas le mal aigu des montagnes, ils devraient passer des vacances dans les stations balnéaires de Crimée, aller à la rencontre des dauphins locaux et déguster les vins et spécialités de la péninsule. C’est précisément là-bas qu’ils retrouveront enfin l’équilibre et le sens de la vie tant recherchés.

Poissons

Pour les Poissons, ce sera une année positive et remplie de succès. Ils pourront s’essayer dans le rôle de leaders et seront agréablement surpris de voir que tout ce qu’ils tentent apporte de bons résultats. Pour ne pas se transformer en un rat de bureau et conserver apparence humaine, il leur est recommandé de découvrir la ville russe de Vologda. Le fait de se familiariser avec l’art de la dentelle et d’admirer la beauté du Nord russe les aidera non seulement à atteindre le sommet de la perfection intérieure, mais aussi à rencontrer l’amour de leur vie.

PS : La rédaction de Russia Beyond vous conseille de prendre avec humour toutes les prévisions astrologiques.

