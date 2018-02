Les « allogènes » de l'Extrême-Orient, ces petits peuples autochtones comme les Oudegeïs, les Nanaï et les Orotches, intéressaient particulièrement Arseniev. Il leur témoignait sa compassion et son respect, cherchait à préserver leur mode de vie traditionnel et les protégeait des Chinois. Les aborigènes du Primorié l'appelaient « Tchjangue », ce qui signifie « juge » ou « doyen ». Dersou l'appelait « capitaine » : c'est ainsi qu'on s'adressait ici à tous les fonctionnaires de l'empire.



Fidèle aux traditions établies par ses prédécesseurs – Venioukov, Prjevalski, Gontcharov et Tchékhov – dans l'ethnographie et dans la littérature, Arseniev participa à l'exploration de l'Extrême-Orient et influença toute une génération de chercheurs et d'écrivains. Intellectuel passionné, il composera des ouvrages spécialisés et des œuvres grand public, dépassant largement le cadre des disciplines étroites et des problématiques locales : il a écrit sur l'histoire antique de l'Extrême-Orient, l'origine de ses peuples, la sociologie et même l'économie.



Arseniev ne ménagera pas ses efforts pour protéger les forêts orientales du braconnage et de l'abattage incontrôlé. Il y a un siècle, il avertissait déjà : « Dans un proche avenir, la région de l'Oussouri, riche en animaux et en forêts, deviendra un désert ». Ces opinions furent certainement influencées par Dersou Ouzala. « Ce sauvage était plus proche de la protection de la nature et de son utilisation raisonnée que de nombreux Européens vantant leur éducation et leur culture », écrivait Arseniev de son fidèle compagnon.



Le « sauvage primitif » et l'homme éduqué comblé de connaissances étaient tous deux aussi loin de répondre aux questions fondamentales de la vie, rajoutait celui qui entrera dans l'histoire comme l'un des plus célèbres explorateurs russes de l'Extrême-Orient russe.