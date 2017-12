Ce que les astrologues russes «voient» pour 2018

Pour être honnête, 2017 a été une année difficile : catastrophes naturelles, impasses géopolitiques, fusillades massives et attentats terroristes. 2018 sera-elle différente ?

Voici une sélection de ce que les astrologues russes ont à dire à ce sujet. Qui sait, peut-être que certaines de ces prévisions s'avéreront non seulement divertissantes, mais aussi vraies. Voici quelques citations remarquables à retenir.

Pavel Globa, astrologue éminent, a fait les prédictions suivantes dans ses prévisions vidéo de fin d'année

« L’année à venir va être très difficile avec des événements qui se dérouleront très vite et à des moments inattendus ».

Lire aussi : Des chercheurs russes prédisent un nouvel âge glaciaire sur Terre

« Il s'agit d'une période de conférences, de négociations, de discussions et de l'émergence de nouvelles tendances à la fois en politique et dans l’économie... Il va y avoir un certain retour aux années de la Perestroïka à l'automne 2018. Cette période sera liée à des affrontements difficiles et à l'émergence d'une toute nouvelle opposition systématique et la façon dont la situation va évoluer dépendra des dirigeants mondiaux. Cela ne concerne pas seulement la Russie, mais aussi d'autres pays... On pourrait même s'attendre à des changements de régime dans certains États, en particulier dans les pays de l'est ».

« Des catastrophes causées par l'homme sont possibles à l'automne. Des séismes et des catastrophes liées à l'eau peuvent survenir durant l'été. Une catastrophe peut aussi être vécue en octobre-novembre ».

« Il n'y a aucune raison de penser que les dirigeants seront remplacés cette année. En cette période de décalages imprévisibles, ils réussiront non seulement à conserver leur position, mais aussi à gagner un certain avantage ».

Lire aussi : Techno-utopie ou catastrophe: à quoi ressemblera notre vie d’ici 30 ans?

Natalia Nesterenko, astrologue et psychothérapeute, pense aussi que l'année à venir sera très contradictoire, comme elle l'écrit sur son site Web.

« 2018 sera une année de tendances contradictoires. De nouveaux développements et conditions, des idées de progrès, un niveau de liberté et d'innovation plus élevé feront partie de notre vie quotidienne alors que les pratiques familières seront bouleversées ».

« De nombreuses idées révolutionnaires et futuristes qui ont émergé au cours des sept dernières années (...) seront maintenant incarnées dans la vie et mises en œuvre. Le marché des monnaies cryptographiques se développera au cours des sept prochaines années et bouleversera l'économie mondiale... En dehors de cela, l'humanité trouvera de nouvelles technologies vertes qui déclencheront des réformes et une innovation dans l'utilisation des ressources naturelles ».

Lire aussi : Le «top» des questions qui taraudent les Russes

« La fin juillet pourrait être le théâtre de catastrophes mondiales, de crises et de catastrophes, ainsi que de percées technologiques, de découvertes scientifiques et d’innovations, y compris dans tout ce qui concerne la finance, la gestion des ressources naturelles et l'économie ».

L’astrologue russe Alexeï Koulkov partage également sa vision pour l'année à venir sur son site.

« En 2018, on peut s'attendre à des chocs financiers (en Russie). Des décisions impopulaires pourraient être prises. Certaines lois pourraient être plus strictes et de nouvelles règles dans le secteur financier pourraient également émerger. Certaines limitations et de nouvelles pratiques strictes pourraient être introduites... Le pays se trouvera dans une situation qui pourrait perturber son économie et son bien-être ».

« Une certaine sorte d'événements tragiques pourrait se produire durant l’hiver 2018... Il n'est pas exclu que ceux-ci puissent être liés à des manifestations de masse qui seront brutalement réprimées ».

Lire aussi : Des Russes développent une nouvelle méthode de prévision météorologique spatiale

« En mars 2018, la situation politique dans le pays restera la même ; l'élite dirigeante ne changera pas ».

Svetlana Dragan, une autre astrologue russe célèbre se concentrant sur la prédiction des tendances géopolitiques, écrit que l'année sera caractérisée par des développements politiques tendus qui frôleront le conflit ouvert.

« La lutte pour le leadership financier va être de plus en plus féroce ! Le pouvoir deviendra concentré et distribué selon différents camps. Le temps est venu pour la construction d'un nouvel ordre mondial... »

« L’humanité se dirige vers une confrontation nucléaire. La terre elle-même entre dans une période d'activité sismique colossale et de catastrophes liées à la destruction de la surface de la terre. Les événements les plus significatifs de ce genre se produiront au milieu de l'été ».

Lire aussi : Pourquoi les Russes cherchent-ils toujours le yéti?

« La guerre pour les ressources naturelles et le capital se durcira et de nouveaux acteurs apparaîtront sur le devant de la scène... Les États-Unis vont +serrer les vis+ en essayant de gagner le leadership. Le prix du pétrole va augmenter ».

« La possibilité d’une guerre est claire pour l'avenir de la Russie. Cela va pousser le pays à repenser non seulement son image, mais aussi son élite dirigeante ».

Toutes ces prévisions cencernent l'année prochaine et nul ne peut vous garantir qu'elles seront réalisées, quant à l'année qui s'écoule, nous vous invitons à la découvrir en images.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.