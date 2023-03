Recette des bobychki, mini-pancakes végétaliens originaires de Lipetsk

La plupart des gens pensent que les pancakes ou les beignets sont quelque chose de gras et de malsain. La recette des bobychki russes va à l’encontre de ce stéréotype. Il s’agit d’authentiques mini-pancakes végétaliens.

Les bobychki sont considérés comme une spécialité culinaire de la région de Lipetsk, située à 400 km au sud de Moscou. Chaque famille a sa propre recette, et certaines caractéristiques rendent ce plat unique.

Les bobychki sont de petits pancakes ou des petits pains sucrés qui sont particulièrement populaires pendant le carême, puisque végétaliens. Pour beaucoup, ils sont devenus un souvenir d’enfance, lorsque les grands-mères préparaient un copieux petit-déjeuner.

La base traditionnelle des bobychki est le bouillon qui reste après l’ébullition du gruau de millet. Outre la farine et la levure, la pâte ne contient généralement que du sel et du sucre. Elle doit infuser toute la nuit. Les mini-pancakes étaient traditionnellement cuits dans un four à bois.

Il était pratique dans la vie quotidienne de les préparer, c’était une façon d’utiliser le bouillon et de ne pas simplement le jeter. Les femmes faisaient de la kacha (bouillie) pour le dîner et utilisaient le reste du bouillon pour préparer la pâte. Le matin, elles mettaient rapidement les bobychki au four et le petit-déjeuner de la famille était ainsi prêt.

Une deuxième caractéristique est qu’ils sont de petite taille. Cuits au four, ils ressemblent à de petites brioches, tandis que préparés dans une poêle, ce sont de mini-pancakes

La troisième caractéristique est le nappage sucré. La pâte étant maigre et non grasse, c’est la douceur qui donne son goût au plat. Autrefois, une crème était faite de graines de chanvre et de sucre. Une autre variante populaire est le sirop de halva. Dans les versions ultérieures, l’on ajoute de la poudre de cacao à la sauce pour lui donner un goût de chocolat. Quoi qu’il en soit, la sauce est préparée à l’avance. Les bobychki chauds sont disposés dans un grand plat et la sauce versée par-dessus.

En préparant le bobychki, j’ai essayé de tenir compte de ses principales caractéristiques traditionnelles, mais en les adaptant aux conditions modernes et aux produits disponibles. J’ai respecté les proportions : bouillon de millet et farine – un pour un. La pâte s’est avérée un peu liquide, mais plus épaisse que pour les pancakes traditionnels.

Après avoir essayé de cuire les bobychki à la fois au four et à la poêle (vous les verrez sur les photos), j’ai choisi cette dernière solution comme étant le meilleur mode de cuisson. Au four, les bobychki sont devenus des petits pains spongieux. Mes enfants les ont appréciés comme une sorte de petit panini avec une variété de garnitures.

Pour la sauce, j’utilise un kissel de baies. Les bobychki, qui sont assez secs en soi, absorbent la sauce et deviennent moelleux et juteux.

Je les ai servis un peu différemment de la manière traditionnelle. Au lieu d’un grand plat commun, j’ai utilisé des bols individuels. En fin de compte, il s’agissait d’une version dessert garnie de baies fraîches et de graines.

Ingrédients pour 6-8 portions :

Yulia Mulino Yulia Mulino

Pour les bobychki :

Farine – 350g

Millet – 75g

Eau – 750ml (ou 400ml de bouillon de millet)

Levure – 5g

Sucre – 2 cuillères à soupe

Sel – 2/3 d’une cuillère à soupe

Huile végétale

Pour le kissel :

Framboise – 300g

Eau – 500ml

Sucre – 3 à 6 cuillères à soupe (selon votre convenance)

Amidon – 3 cuillères à café

Préparation :

Pour les bobychki :

Versez les gruaux de millet avec l’eau dans une casserole et faites bouillir pendant environ 40 minutes avec un couvercle sur le dessus. Pendant ce temps, les gruaux doivent gonfler et bien cuire.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Passez le bouillon blanc au tamis. J’ai obtenu 400ml de bouillon. Laissez-le refroidir.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Ajoutez le sucre, la levure, le sel et la farine dans le bouillon chaud. Ajoutez la pâte liquide et visqueuse. Couvrez d’un couvercle ou d’un film alimentaire et mettez au réfrigérateur toute la nuit ou au moins pendant 7 heures.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Le lendemain, la pâte va lever et bouillonner. Bien qu’elle ne coule pas, elle ne sera pas facile à travailler avec vos mains non plus ; j’ai donc utilisé deux cuillères.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Pour respecter la méthode de cuisson authentique, j’ai préparé mes bobychki au four à 200℃ pendant environ 15 minutes. Je les ai mesurés par cuillères à soupe de 18g.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Ils se sont avérés être de petits pains qui peuvent être consommés avec n’importe quelle garniture.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Ma méthode préférée, cependant, est de les cuire comme des pancakes dans une poêle. Je cuisine sur une poêle en céramique avec une surface antiadhésive en utilisant très peu d’huile végétale. J’ai formé les pancakes avec des cuillères à café. Puis je les ai fait cuire à feu doux, pour qu’ils ne brûlent pas.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Enfin, retournez-les avec une spatule en bois.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Les bobychki sont gonflés et spongieux, mais pas très mous.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Placez vos mini-pancakes chauds dans des bols et couvrez-les de kissel ou d’une autre sauce à votre goût. Attendez qu’ils soient bien imbibés.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Servez avec des baies, des graines ou des noix.

Pour le kissel :

Placez les baies avec 450ml d’eau dans une casserole et portez à ébullition. Ajoutez le sucre et laissez bouillir pendant 5 minutes. Vous obtiendrez une compote.

Retirez les baies de la compote.

Remuez l’amidon dans 50ml d’eau froide à l’aide d’un fouet jusqu’à obtenir une consistance homogène.

Versez lentement le liquide d’amidon dans celui de baies, en remuant continuellement la masse avec le fouet. Laissez bouillir.

Continuez à fouetter le kissel pendant tout ce temps. Lorsqu’il devient épais, retirez-le du feu.

Le kissel chaud a une consistance liquide, et devient plus dense en refroidissant.

Utilisez cette gelée chaude comme sauce.

Priatnovo appetita !

