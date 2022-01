Cette recette de halva caucasien qui vous rendra la vie plus douce

Ce plat exotique, originaire du sud de la Russie, vous ravira par son arôme de farine de maïs et sa texture de noisette.

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le halva, une gourmandise orientale répandue au Moyen-Orient et dans les Balkans, est connu depuis des temps anciens. Traduit de l'arabe, son nom signifie « douceur ». On pense que ce plat est apparu en Iran, puis a gagné en popularité dans le monde entier, acquérant de plus en plus de variantes.

Le halva est très nutritif mais reste un dessert simple. En Russie, en Ukraine et en Biélorussie, il est préparé à partir de graines de tournesol. Quant au Caucase, il est généralement cuisiné à partir de farine de blé ou de maïs avec l'ajout d'un édulcorant et de ghi (beurre clarifié). Aujourd'hui, nous allons préparer la version caucasienne de ce plat, ou, pour être plus précis, le halva ingouche (l'Ingouchie est une république russe située dans le Caucase du Nord).

Olga Brovkina Olga Brovkina

Les principaux ingrédients du halva sont le sucre ou le miel, la farine, le beurre et un ou deux types de noix brutes, qui acquièrent leur goût et leur consistance inhabituels précisément lors d'une longue friture dans une poêle. Pour les assembler, on utilise généralement du ghi ou du beurre dur ordinaire.

Les nutritionnistes confirment que le halva sature très rapidement le corps. De plus, il est riche en vitamines A, B et E, en acides gras et en antioxydants.

>>> Mannik: un gâteau arabe «version russe» époustouflant

Une caractéristique importante de la préparation du halva est que vous devrez le remuer continuellement pendant 30 à 40 minutes pour le rendre tendre et homogène, mais le résultat en vaut la peine. Ajoutez-y des raisins secs et des noix, ou tout autre fruit à coque, si vous le souhaitez.

À partir de la quantité d'ingrédients proposée, nous obtiendrons 15 morceaux de halva de taille moyenne. Vous pouvez doubler ou tripler votre portion car vous constaterez rapidement que ce dessert est délicieux.

Ingrédients :

Olga Brovkina Olga Brovkina

eau – 100ml

beurre – 90g

farine de maïs – 160g

sucre – 100g

fruits à coque (nous utiliserons ici des amandes) – 150g

Préparation :

Prenez le beurre et faites-le fondre dans une poêle à parois épaisses.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Ajoutez-y progressivement la farine de maïs. Mélangez le tout en remuant constamment et cuisez à feu minimum pendant 7 minutes.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Versez-y 50g de sucre et faites cuire le mélange, en remuant de temps en temps, pendant encore 10-12 minutes. En conséquence, la masse acquiert une couleur brun doré.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Mélangez le reste du sucre avec l'eau. Portez-le à ébullition, puis faites bouillir pendant 1 minute et versez dans la masse de couleur brun doré en remuant soigneusement.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Cuisez le tout, en remuant de temps en temps, pendant encore 5 à 7 minutes.

>>> Kourabié: ces sablés en forme de fleurs nés en Orient et adoptés en URSS

Olga Brovkina Olga Brovkina

Retirez la masse du feu, ajoutez-y les amandes, mélangez et laissez refroidir légèrement. À l'aide de moules ou avec vos mains, formez de petites boules à partir de la masse (2 cuillères à soupe de pâte suffisent pour chacune). Vous pouvez également former une grande pièce plate de 2cm d'épaisseur (comme indiqué sur la photo), puis, lorsqu'elle est complètement refroidie, la couper en portions. Laissez votre chef-d'œuvre culinaire reposer au réfrigérateur pendant encore 30 minutes.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Le halva est prêt à être servi sur votre table de fête. Dégustez-le avec une tisane !

Olga Brovkina Olga Brovkina

Priatnovo appetita !

Dans cet autre article, nous vous proposions notre sélection des 32 meilleurs desserts russes.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.