Sept petits déjeuners russes branchés, que tout Instagram vous enviera

Smoothie à la betterave

La betterave est l’un des ingrédients privilégiés pour les cures de détox. Elle contribue à l’élimination des toxines, améliore la composition du sang, purifie le foie. De plus, il est possible de l’associer avec presque n’importe quels fruits ou légumes, et mixée en smoothie servi dans un verre, elle fait véritablement forte impression !

Préparation : Épluchez une betterave cuite, une demie carotte, ainsi qu’une pomme légèrement acide. Coupez-les en morceaux et placez ces derniers dans un mixeur. Versez-y un demi-verre d’eau et une demi-cuillère à café de jus de citron, puis mixez le tout.

Salade chaude au fromage d’Adyguée et aux graines de lin

Si dès le matin vous souhaitez manger chaud, mais qu’une omelette ou de la kacha (bouillie de céréale) ne vous donnent pas envie, pourquoi ne pas opter pour une salade au fromage d’Adyguée ? Si vous n’avez pas cet ingrédient, originaire de la république caucasienne du même nom, à disposition, de la féta conviendra également.

Préparation : Découpez des tranches de fromage d’Adyguée (100g) d’une épaisseur d’un centimètre, roulez-les dans de la farine, puis faites-les frire rapidement des deux côtés dans une poêle avec de l’huile végétale. Coupez en morceaux une aubergine et un poivron, et faites-les également revenir à la poêle. Dans un bol, mélangez du jus de citron (1/2 cuillère à café), de l’huile d’olive (3 cuillères à soupe) et une pincée de sel. Déchirez de la salade avec vos mains et mélangez-la à cette sauce. Sur une assiette, placez un tapis de salade, ainsi que des tranches de tomates cerises, les légumes cuits et le fromage pané. Saupoudrez le tout de graines de lin, ajoutez des épices (poivre noir, thym et origan), du sel et de l’huile.

Blinis d’avoine au fromage

Comment allier dans un même plat de la bouillie d’avoine, des œufs et des blinis ? Il suffit de préparer une omelette aux flocons d’avoine en forme de fin pancake ! En le roulant, il est même possible de le fourrer !

Préparation : Dans un saladier, cassez deux œufs, ajoutez du lait (40ml) et du sel. Mélangez le tout à l’aide d’une fourchette ou d’un fouet. Passez au mixeur des flocons d’avoine (2 cuillères à soupe) et ajoutez-les à votre mélange d’œuf. Remuez le tout. Versez ensuite le mélange sur une poêle huilée et préchauffée et faites frire d’un côté durant 2-3 minutes. Lorsque le blini commence à brunir, retournez-le. Laissez cuire encore quelques minutes sous couvercle. Durant ce temps, rappez du fromage (50g). Retournez le blini sur la face la moins cuite, déposez-y le fromage, puis repliez ou roulez le pancake et laissez cuire encore une minute, pour que le fromage commence à fondre. C’est prêt !

Œuf mollet sur toast de pain de Borodino

Il s’agit de l’un des petits déjeuners les plus photogéniques qu’il est possible d’imaginer. Et délicieux par-dessus tout ! L’appétissant goût de l’œuf sur une tranche du pain de seigle le plus connu de Russie, accompagné d’avocat et de lamelles de saumon ne laissera personne indifférent.

Préparation : Placez deux œufs frais dans une eau bouillante et légèrement salée, laissez-les y durant 3 minutes, jusqu’à mi-cuisson, puis plongez-les dans de l’eau froide. Pendant ce temps, préparez vos toasts de pain de Borodino. Placez-y des tranches d’avocat et de saumon, puis des lamelles d’œufs. Salez et poivrez et ornez de verdure à votre convenance.

Zapekanka aux épinards

En plus d’être succulent, la zapekanka est un plat véritablement pratique, puisqu’il est possible d’y ajouter n’importe quel ingrédient. Sa version aux épinards apportera indubitablement un peu de diversité à vos petits déjeuners.

Préparation : Lavez des feuilles d’épinard (200g), essorez-les et coupez-les finement. Émiettez 500 grammes de tvorog (9% de matière grasse) avec une fourchette et mélangez-le avec les épinards. Ajoutez 2 œufs, 2 cuillères à soupe de crème épaisse (25%), 3 cuillères à soupe de semoule et une cuillère à café de sel. Mélangez le tout. Huilez un plat à gâteau et versez-y le tout. Cuire au four 50 minutes à 180 degrés.

Kacha de millet aux pignons de pin et miel

Contrairement au blé, au riz et à l’orge, le millet ne contient pas de gluten et se digère mieux que le sarrasin. Par conséquent, la kacha (bouillie) de millet fait son retour en force dans le menu des gourmets et de tous ceux qui font attention à leur santé.

Préparation : Lavez le millet et versez-le dans de l’eau, dans une proportion 1 volume pour 3. Portez à ébullition et cuisez 30 minutes. Ajoutez à votre kacha de l’huile d’olive et quelques cuillères de miel (selon vos goûts), puis mélangez. Avant de servir, versez quelques pignons de pin ou autres noix, et décorez à l’aide de baies fraiches.

Oladis de courge à l’argousier

En Russie il existe un millier de recettes d’oladis (petites crêpes épaisses), mais l’une des plus originales est celle à base de courge. Nous vous conseillons de la déguster en combinaison avec des baies d’argousier, apportant un peu d’acidité, parfait pour se réveiller !

Préparation : Épluchez une courge (400g), puis rappez-la finement ou grossièrement, comme vous le souhaitez. Enlevez le jus superflu. Mélangez la courge rappée avec deux œufs, de la farine (100g) et du sel. Versez la pâte avec une cuillère à soupe sur une poêle préchauffée et huilée. Faites frire l’oladi des deux côtés jusqu’à obtention d’une couleur dorée. Par-dessus, nous vous conseillons de verser une sauce à l’argousier et d’ajouter quelques baies de cette même plante.

Il est préférable de préparer cette sauce le soir précédent. Pour un kilo de baies d’argousier, il vous faudra 8 cuillères à soupe de sucre, 2 d’amidon de maïs, et un verre d’eau. Faites cuire dans de l’eau les baies et le sucre durant 10 minutes. Diluez l’amidon séparément dans de l’eau froide. À travers un chinois, filtrez les pépins d’argousier, et replacez les baies sur le feu, en y ajoutant l’amidon. Faites cuire en mélangeant jusqu’à ce que la sauce s’épaississe. Laissez refroidir et placez au réfrigérateur.

