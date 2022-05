Comment préparer des gaufres nostalgiques à la soviétique

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le goût des gaufres russes

Les gaufres sont un dessert populaire en Russie et beaucoup de gens les associent à leur enfance. Qu'est-ce qui les rend si spéciales ? Tout d'abord, les Russes aiment les gaufres fines et moelleuses – ici, il est difficile de trouver des gaufres belges épaisses garnies de couches de confiture et de chocolat.

Les gaufres russes sont moins sucrées et sont souvent utilisées comme base pour d'autres desserts. Par exemple, si vous enduisez plusieurs couches de gaufres de praliné et que vous les recouvrez de glaçage au chocolat, vous obtenez un gâteau aux gaufres typiquement russe. Si vous étalez des gaufres fines chaudes et que vous les farcissez de lait concentré bouilli, vous obtiendrez l'un des desserts traditionnels préférés par les enfants du pays. Et n'oubliez pas la glace ! Vous avez mangé des cornets de crème glacée des milliers de fois, mais avez-vous déjà essayé de la crème glacée dans un cornet gaufré ? C'est l'un des desserts glacés les plus appréciés en Russie. Peu importe quelles gaufres vous préférez, vous pouvez les préparer avec la recette suivante ! Vous allez certainement l'adorer car elle est très simple et ne nécessite que quelques ingrédients : beurre, farine, sucre et œufs.

La seule chose dont vous avez besoin est un gaufrier. Vous n'en avez pas ? N'abandonnez pas. Demandez simplement à vos amis russes : quelqu'un pourra certainement vous aider.

Tout le monde garde de vieux gadgets soviétiques

Vous seriez surpris de voir combien de Russes possèdent encore (et même utilisent) des ustensiles de cuisine soviétiques. Un « pistolet » pour la préparation des pelmenis ? Oui, s'il vous plaît. Une vieille orechnitsa pour cuire des biscuits en forme de noix sucrées farcies au lait concentré ? La voici. Parmi les autres gadgets intéressants, citons des cafetières de voiture bizarres, des cuiseurs à mantys (grandes ravioles cuites à la vapeur), des samovars électriques et beaucoup d'autres choses qui ont des buts plus ambigus. Et plus surprenant, certains de ces ustensiles de cuisine ont été fabriqués dans des endroits inattendus. Par exemple, mon gaufrier a été conçu dans une usine de réparation de locomotives située en Bouriatie, région russe située à la frontière avec la Mongolie. Sans blague ! Il a été fabriqué il y a près de 30 ans mais fonctionne toujours comme neuf.

Recette de gaufres à la crème fouettée et aux baies

Ingrédients :

4 gros œufs

1 tasse de farine

30g de sucre

180g de beurre

une pincée de sel

levure chimique

1 tasse de crème à 35% de matière grasse

vos baies préférées

Préparation :

Prenez un batteur et fouettez les œufs avec du sucre.

Faites fondre le beurre au bain-marie. Il doit être liquide, assurez-vous qu'il ne bout pas. Laissez-le refroidir à température ambiante et ajoutez-y les œufs et le sucre avec la pincée de sel. Continuez à mélanger.

Ajoutez-y la farine et la levure chimique. La pâte doit être liquide, vous aurez donc peut-être besoin d'encore moins de farine. Si la pâte est trop épaisse, ajoutez-y un autre œuf et remuez. La pâte ne doit pas avoir de grumeaux.

Faites chauffer votre gaufrier. L'ancien appareil soviétique chauffe pendant 10 minutes et émet un son spécifique. Dès qu'il devient chaud, graissez-le de l'intérieur avec de l'huile végétale, de noix de coco ou d'olive. Vous avez besoin de le faire seulement une fois.

Placez une cuillère à soupe de pâte au milieu du gaufrier et fermez-le pendant 50 à 60 secondes. L'essentiel est de les retirer avant qu'elles ne brûlent. Si vous voulez préparer des tubes gaufrés au lait concentré bouilli, utilisez moins de farine : la pâte doit être très lâche, comme des pancakes. Roulez-les immédiatement après les avoir sortis du gaufrier, tant qu'ils sont encore chauds. Placez la garniture à l'intérieur lorsque les tubes seront refroidis.

Pour préparer la sauce, fouettez la crème jusqu'à ce qu'elle épaississe. C'est facile ! Servez vos gaufres avec de la crème fouettée et décorez-les avec vos baies préférées.

Priatnovo appetita !

Dans cet autre article, retrouvez notre recette du gâteau soviétique Jour et Nuit, symbole d'harmonie entre les contraires.

