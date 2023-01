Trois boissons réchauffantes russes à base de baies et de fruits

Les résidents de la Russie, avec son climat froid, ne pourraient pas se passer de boissons chaudes. Les recettes de sbiten, vzvar et douchéparka sont apparues dans le passé, mais sont toujours d’actualité. Et elles sont faciles à préparer à la maison!

Sbiten de la taïga

Legion Media Legion Media

Le sbiten est apparu dans la cuisine russe au XIIe siècle. Il était particulièrement populaire aux XVIII-XIXe siècles, avant la distribution massive du thé et du café. Cette boisson était préparée sans alcool ou à base de vin. Elle était vendue dans les foires, dans les tavernes, dans la rue. Les sbitentchiki (ceux qui préparent et vendent le sbiten) versaient la boisson d’énormes samovars (bouilloires russes) en cuivre, attachés à leur dos et enveloppés dans un tissu chaud.

Initialement, le sbiten était préparé dans deux récipients – dans l’un, les sbitentchiki dissolvaient du miel et dans l’autre – infusaient les épices. Ensuite, le tout était mélangé et fouetté (« sbit’ » en russe). C’est de là que vient le nom du sbiten.

Il s’agit d’une boisson épaisse avec une riche saveur de baies. Auparavant, elle était cuite jusqu’à deux heures, mais maintenant elle peut être préparée en une demi-heure. Avec elle, vous pouvez déguster des bagels russes (baranki, souchki, boubliki, kalatchi).

Les amateurs de plaisirs sucrés peuvent opter pour les prianiki (pains d’épice russes). Le sbiten peut être bu chaud en hiver ou froid en été – en raison de l’acidité, il est bon pour étancher la soif.

Ingrédients (pour 3-4 portions) :

eau – 1l

miel – 100g

sucre – 3 cuillères à soupe (facultatif)

airelles – 250g (peut être remplacé par des canneberges)

clous de girofle, cannelle, cardamome, laurier, piment de la Jamaïque – selon vos envies

millepertuis ou autres herbes épicées – 20g (facultatif)

sirop d’épinette – 250ml (facultatif)

Préparation :

Pressez le jus des airelles. Versez de l’eau sur le reste de pulpe, ajoutez-y les herbes, portez le tout à ébullition et laissez mijoter pendant 30 minutes. Filtrez la décoction obtenue.

Versez de l’eau chaude sur les épices (sauf le laurier) et faites bouillir pendant 10 minutes. Ajoutez la feuille de laurier, faites bouillir encore 5 minutes.

Filtrez la décoction, ajoutez-y celle de baies et le jus d’airelles fraîches, le sucre et le miel. Vous pouvez ajouter plus de miel et vous passer de sucre, comme cela se faisait par le passé. Remuez et portez à ébullition. Pour donner à notre sbiten la saveur de la taïga, vous pouvez ajouter du sirop d’épinette.

Vzvar aux pruneaux et poires

Legion Media Legion Media

Le vzvar est une décoction de fruits, de baies et d’herbes. Le plus souvent, il est préparé avec l’ajout de canneberges, d’airelles et de pommes. Quant aux herbes, pour la préparation de cette boisson, la menthe, les feuilles de cassis ou le thym sont de bonnes options.

Le nom de ce breuvage vient des verbes russes « varit’ » (faire cuire) et « zavarivat’ » (infuser). Selon la recette, les fruits secs sont brassés et non bouillis. Il n’y a pas de sucre dans la recette du vzvar, seul l’ajout de miel est possible.

Ingrédients (pour 4-5 portions) :

eau – 1,5l

pommes séchées – 100g

1 poire

pruneaux secs – 250-300g

miel – 1 cuillère à soupe

3 clous de girofle

Préparation :

Rincez les pommes et les pruneaux séchés et laissez-les tremper pendant 1 heure dans de l’eau tiède.

Égouttez-les et versez de l’eau froide dessus, portez à ébullition.

Ajoutez les tranches de poire fraîche, faites bouillir pendant 3-4 minutes. Ajoutez une cuillerée de miel, mélangez bien. Laissez infuser le mélange pendant environ une heure et versez dans des verres.

Douchéparka

Legion Media Legion Media

Cette ancienne boisson russe peu alcoolisée à base de baies et de miel provient de la région de Iaroslavl (250 km de Moscou). La douchéparka se boit chaude. Dans le nom de la boisson, vous pouvez distinguer l’expression « douchou parit’ » (cuire l’âme à la vapeur), cela est lié avec son effet réchauffant.

La douchéparka a une saveur acidulée due aux baies présentes dans sa composition, ainsi qu’un côté piquant grâce aux épices et une légère amertume de bière.

Ingrédients (pour 3 portions) :

bière brune – 0,5l

miel – 150ml

canneberges, airelles ou cassis – 250g

vin rouge demi-doux – 200ml

épices (gingembre, cannelle, cardamome, piment de la Jamaïque, millepertuis) – selon vos envies

sucre – 3 cuillères à soupe – selon vos envies

Si vous souhaitez obtenir une saveur moins forte, vous pouvez remplacer la bière brune par de la bière légère et doubler la quantité de miel.

Préparation :

Mélangez le miel, les baies, la bière et les épices dans une casserole. Portez le mélange à ébullition et laissez mijoter 15 minutes à feu doux.

Remuez et filtrez la décoction. La pulpe peut être jetée.

Versez la décoction dans une casserole, ajoutez le vin et le sucre, remuez le tout.

Faites chauffer la boisson, mais ne la portez pas à ébullition. Dès que des bulles commencent à se former, retirez la casserole du feu et versez la boisson dans des verres. Il s’agit d’une boisson peu alcoolisée avec une teneur en alcool de 6-7%.

