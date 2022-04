Le sarrasin aux lardons, une recette de bouillie nostalgique de l'ère soviétique

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Chaque mère et femme au foyer russe sait cuisiner la kacha (bouillie) : depuis des générations, c'est le plat principal du petit-déjeuner des habitants du pays. Il est préparé à partir de n'importe quel type de céréales bouillies dans de l'eau ou du lait. Bien que nous ayons grandi en mangeant la kacha chaque matin avant l'école, ce plat n'est pas exclusivement destiné au petit-déjeuner. En fait, c'est un vrai « caméléon » alimentaire - la bouillie peut être à la fois sucrée et salée, un plat principal luxueux ou un plat d'accompagnement modeste. Il convient de noter qu'autrefois, le mot russe « bouillie » était synonyme du mot « festin ».

D'un point de vue historique, la kacha la plus populaire et la plus importante du pays est la bouillie de sarrasin. Lorsque vous lisez le mot « kacha » dans les légendes, les sagas et les contes de fées russes, vous pouvez être sûr qu'il s'agit exactement de ce plat ! En fait, on pourrait même dire que c'est presque un symbole de l'identité russe : le sarrasin est facile à cuisiner, il est disponible partout et il est peu coûteux. De plus, nous n'avons pas besoin de mentionner ses bienfaits pour la santé, qui sont largement connus.

La kacha de sarrasin peut aussi être un plat festif. L'écrivain russe du XIXe siècle Nicolas Gogol la montre dans son roman Les Âmes mortes lorsqu'il décrit un gigot d'agneau farci de sarrasin. Cependant, c'est aussi un plat diététique populaire, et après de grandes fêtes comme le Nouvel An, on peut souvent entendre : « Ça y est ! Je m'en tiens au sarrasin ! » Ce plat simple vous donnera une longue sensation de satiété, et vous aidera également à garder votre silhouette.

Les héros nationaux russes tels que le chef militaire Alexandre Souvorov et le poète Alexandre Pouchkine adoraient tout simplement lesarrasin. Pouchkine a écrit dans des lettres à sa femme qu'il mangeait de la bouillie de sarrasin avec du beurre lors de son célèbre « automne de Boldino » période qu'il considérait comme la plus prolifique de sa vie d’artiste. On dit aussi qu'à cause de Souvorov, la kacha de sarrasin a été surnommée la « bouillie du soldat » lorsque le grand chef de guerre a suggéré de cuisiner du sarrasin avec les provisions qui restaient lorsque son armée avait traversé les Alpes.

Plus tard, la bouillie de sarrasin a été surnommée Bogatyrskaïa (ce que signifie « bouillie des bogatyrs », c’est à dire des anciens guerriers russes), et en 1987, on a même tourné un dessin animé encourageant les enfants soviétiques à en manger, leur promettant un pouvoir incroyable qui pourrait même leur sauver la vie !

Ce plat peut sembler très simple, mais nous allons légèrement modifier la recetteclassique en y ajoutant des lardons. Préparés à partir de poitrine de porc séchée ou de peau d'oie ou de poulet, ils appartiennent à de nombreuses cuisines nationales du monde, y compris la cuisine russe. Les gens se disputent souvent pour savoir lesquels sont les plus savoureux, mais ils ajoutent tous un charme incroyable à ce plat. Alors allons-y ! Essayez de cuisiner de la bouillie de sarrasin classique ; vous vous sentirez comme un vrai bogatyr russe.

Ingrédients :

200 g de sarrasin

400 ml d'eau

sel selon vos envies

1 oignon

150 g de poitrine de porc séchée

150 g de champignons (pleurotes en huître dans ce cas)

10 œufs de caille

oignon vert

Préparation :

Commencez par faire bouillir lesarrasin. Rappelez-vous toujours que vous aurez besoin d'exactement deux fois plus d'eau que de sarrasin (rapport 2:1 par volume). Je recommande d'utiliser une casserole avec un fond épais et arrondi car elle répartit la chaleur uniformément sur sa surface, ce qui vous aide à obtenir de meilleurs résultats en réduisant le risque que la bouillie colle ou brûle.

Ajoutez de l'eau, du sarrasin et une pincée de sel dans la casserole et couvrez-la avec un couvercle. Portez-la à ébullition à feu moyen et laissez mijoter pendant 3 minutes.

Maintenant, réduisez le feu suffisamment pour maintenir l'eau à ébullition et laissez reposer pendant 15 minutes ou jusqu'à ce que presque toute l'eau se soit évaporée. Éteignez le feu et laissez lesarrasin couvert pendant au moins 5 minutes supplémentaires. Lors de la cuisson de cette céréale, la vapeur est essentielle, alors remuez lesarrasinle moins possible. N'oubliez pas : plus lesarrasin est sec, mieux il est cuit.

Règles importantes à retenir : ne touchez pas lesarrasin, ne remuez pas pendant la cuisson et n'ajoutez pas d'eau pendant la cuisson.

Pour terminer, coupez la poitrine de porc en petits cubes et faites-la revenir dans unepoêle à feu moyen. Égouttez la graisse et laissez les cubes devenir légèrement croustillants et dorés.

Pendant que la poitrine de porc est sur la poêle, faites bouillir les œufs de caille. Mettez-les dans une casserole d'eau froide, portez lentement à ébullition et laissez-les dans l'eau bouillante pendant 5 minutes. Astuce : après ébullition, mettez les œufs dans un bol d'eau glacée. Le choc thermique va comprimer la masse d'œufs à leur intérieur, ce qui facilitera leur épluchage.

Сoupez l'oignon et les champignons en morceaux égaux. Utilisez une partie de la graisse de porc pour faire revenir les légumes. Commencez par l'oignon et faites-lerevenir jusqu'à ce qu'il soit doré. Retirez-le de la poêle et mettez-le de côté. Préchauffez la casserole vide et ajoutez-y les champignons, mais ne remplissez pas trop la casserole - cela garantit que vos champignons ne perdent pas d'eau et prennent unebelle couleur caramélisée. Lorsque les champignons sont prêts, mettez-les de côté.

Graissez une poêle avec de l'huile et placez-la sur feu vif. Ajoutez du sarrasin et faites-le frire jusqu'à ce qu'il soit légèrement croustillant. Ajoutez tous les autres ingrédients (poitrine, oignon et champignons) et mélangez-les jusqu'à ce qu'ils soient chauds. N'oubliez pas d'ajouter du sel et du poivre selon vos envies !

Une fois la préparation du plat terminée, mettez lesarrasin dans une assiette, râpez les œufs de caille dessus. Saupoudrez notre kacha d'oignons verts hachés.

Priatnovo appetita !

