Saïka Filippov: ce petit pain aux raisins secs préféré des Moscovites

La saïka (« saïki » au pluriel) est une viennoiserie traditionnelle slave en forme ovale à base de pâte levée. Le nom vient du mot estonien « saï », qui signifie littéralement « pain blanc » : on pense que les marchands de Novgorod ont adopté cette recette de la cuisine des pays baltes dès le XVIe siècle. Ainsi, en principe, tout petit pain ovale à la farine de blé peut être appelé « saïka », et en fait, il en existe des dizaines de recettes et de variantes. La saïka Filippov est sans aucun doute ma préférée : elle est faite d'une riche pâte sucrée avec beaucoup de raisins secs et a une texture très délicate et aérée.

L'histoire de l'emblématique saïka Filippov remonte au XIXe siècle, lorsque le légendaire boulanger et marchand moscovite Ivan Filippov ouvrit plusieurs boulangeries dans la capitale russe. À cette époque, ses pains de première classe, kalatchi (« fast-food » le plus apprécié de l'Empire russe) et saïki, étaient considérés comme les meilleurs de la ville, et Ivan Filippov était appelé « le roi des boulangers de Moscou ». Ses produits étaient si populaires qu'ils étaient même servis à la table impériale d'Alexandre II. De plus, Filippov a inventé une manière originale de congeler le pain et livrait ses pâtisseries même dans les lointaines régions sibériennes.

On pense qu'au départ, la saïka Filippov ne contenait pas de raisins secs et était une simple pâtisserie. L'un de ses plus grands fans était le gouverneur général de Moscou, Arseni Zakrevski, qui en mangeait tous les jours au petit-déjeuner. Selon la légende, un beau matin, il aurait trouvé un vrai cafard dans son petit pain préféré tout juste sorti du four. Le gouverneur aurait été tellement en colère qu'il aurait envoyé immédiatement chercher Filippov et lui aurait demandé d'expliquer ce malheureux incident. Le boulanger n'aurait alors rien trouvé de mieux que de dire que ce n'était pas un insecte, mais un raisin sec, et aurait lui-même terminé la saïka pour le prouver. Le même jour, Filippov aurait cuit le premier vrai lot de saïki avec des raisins secs pour se justifier auprès du gouverneur et cette nouvelle version de la pâtisserie habituelle est devenue encore plus populaire que la précédente sans fruits.

La recette de saïka aux raisins secs semble assez simple et basique, mais il y a quelques astuces importantes à suivre pour obtenir la texture moelleuse emblématique. Le but est de laisser la pâte reposer et lever au moins 3 fois, alors assurez-vous d'avoir suffisamment de temps pour ce chef-d'œuvre sucré !

Ingrédients :

Victoria Drey Victoria Drey

150ml de lait

100g de beurre

400g de farine ordinaire

120g de sucre

2 œufs + 1 jaune

100g de raisins secs

2 cuillères à café de levure en poudre

1 cuillère à café de sucre vanillé ou d'extrait

½ cuillère à café de sel

Préparation :

Placez le lait chaud avec la levure en poudre et une cuillère à soupe de sucre dans un saladier. Ajoutez-y également environ 5 cuillères à soupe de farine, mélangez jusqu'à consistance homogène, couvrez d'un torchon propre et laissez reposer dans un coin à température ambiante pendant 30 minutes jusqu'à ce que le mélange soit mousseux.

Victoria Drey Victoria Drey

Ensuite, ajoutez-y le sucre restant, le beurre fondu tiède (mais pas brûlant), deux œufs, le sucre vanillé et le sel. Mélangez le tout et commencez à pétrir la pâte en ajoutant le reste de farine avec une cuillère à soupe.

Victoria Drey Victoria Drey

Vous aurez peut-être besoin de plus ou moins de farine, gardez la bonne consistance : la pâte doit être souple, élastique et légèrement collante. Enfin, ajoutez-y des raisins secs : pensez à faire tremper et sécher les raisins secs à l'avance, je le fais généralement la veille de la cuisson.

Victoria Drey Victoria Drey

Roulez la pâte en boule, mettez-la dans un saladier transparent, couvrez d'une pellicule plastique et laissez à température ambiante pendant une heure. Lorsque la pâte a doublé de volume, dégazez-la, recouvrez-la d'un film plastique et laissez lever encore une heure.

Victoria Drey Victoria Drey

Divisez ensuite la pâte en 8 à 10 morceaux ovales égaux. Déposez nos futures saïki dans un plat allant au four généreusement beurré, couvrez-les du torchon et laissez lever environ 20 minutes. Pendant ce temps, mélangez le jaune d'œuf avec quelques cuillères à soupe d'eau et badigeonnez les petits pains avec cette masse.

Victoria Drey Victoria Drey

Cuisez-les au four à 180°C pendant environ 30-40 minutes jusqu'à ce qu'ils soient dorés et brillants sur le dessus. Je préfère déguster les saïki avec du beurre et une tasse de thé.

Victoria Drey Victoria Drey

Priatnovo appetita !

