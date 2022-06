Ce gâteau russe de crêpes à la crème qui fera la joie de vos papilles

Vous serez surpris, mais en seulement une heure, vous pouvez cuisiner un gâteau de crêpes multicouche qui étonnera votre famille et vos amis.

Dans la culture slave, les blinis (crêpes russes, « blin » au singulier) symbolisent le Soleil et sont indispensables pour les fêtes. Aujourd'hui, à leur place, de plus en plus de femmes préfèrent cuisiner un gâteau multicouche moderne. C'est une excellente alternative aux crêpes ordinaires !

Vous avez peut-être déjà vu quelque chose de similaire, mais ce chef-d'œuvre culinaire est très spécial – pour être créé, il nécessite beaucoup de blinis très fins. Bien que cela prenne beaucoup plus de temps que ceux constitués de pancakes moelleux à l'américaine, cela en vaut la peine.

Une autre bonne chose à propos de notre gâteau de crêpes est qu'il atteindra la perfection quel que soit son remplissage – ganache au chocolat, fromage à la crème, crème anglaise ou autre. Si vous voulez découvrir le vrai goût des crêpes à la russe, essayez de préparer sa garniture avec de la crème aigre fouettée. C'est juste incroyablement délicieux !

Ingrédients pour les bliny :

4 œufs

800ml de lait

400ml d'eau

440g de farine ordinaire

4 cuillères à soupe d'huile végétale

4 cuillères à soupe de sucre

une pincée de sel

beurre mou

Ingrédients pour la crème :

450g de crème sure

250g de mascarpone

6-8 cuillères à soupe de sucre glace

Préparation :

Commençons par les blinis : placez les œufs, le sucre et la pincée de sel dans un saladier et mélangez-les jusqu'à ce que le sucre se dissolve. Versez-y ensuite le lait avec l'eau et remuez bien le tout.

Victoria Drey Victoria Drey

Ajoutez ensuite progressivement la farine, cuillère à soupe par cuillère à soupe, et battez jusqu'à consistance lisse. Gardez à l'esprit que la quantité de farine requise dépend de la farine elle-même, il est donc préférable d'en ajouter moins d'abord, puis de décider si vous avez besoin de plus ou non.

Victoria Drey Victoria Drey

Préchauffer une poêle à feu moyen, badigeonnez-la d'huile, puis faites frire chaque blin (crêpe) jusqu'à ce qu'il soit doré des deux côtés. Cette quantité de pâte donne généralement de 20 à 23 crêpes.

Laissez refroidir les blinis. Pendant ce temps, préparez la garniture parfaite à la crème aigre : battez le mascarpone, la crème aigre et le sucre en poudre jusqu'à ce que la crème soit très lisse et épaisse.

Victoria Drey Victoria Drey

Réfrigérez-la environ 20 minutes car il est beaucoup plus facile de rassembler un gâteau avec de la crème froide.

Ensuite, le plus intéressant, du moins pour moi : récupérez le gâteau, enduisez chaque blin d'une grosse cuillère à soupe de crème. Couvrez avec une autre blin, pressez légèrement et répétez la même procédure. Faites-le jusqu'à ce que vous ayez utilisé toutes les crêpes, et n'oubliez pas de réserver 3-4 grosses cuillères à soupe de crème pour le dessus.

Victoria Drey Victoria Drey

Laissez le gâteau au réfrigérateur pendant au moins 3-4 heures, de préférence toute la nuit. Décorez ensuite avec des noix, du chocolat râpé ou de la poudre de cacao sur le dessus. J'utilise des motifs ensoleillés et floraux.

Victoria Drey Victoria Drey

Votre gâteau de crêpes épique est prêt à être mangé ! Priatnovo appetita !

