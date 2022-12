Des édifices religieux au mausolée de Lénine: cinq bâtiments emblématiques d’Alexeï Chtchoussev

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Couvent des-Saintes-Marthe-et-Marie, 1908-1912

Ludvig14 (CC BY-SA 3.0) Ludvig14 (CC BY-SA 3.0)

Chtchoussev a commencé sa carrière en concevant des édifices religieux. L’une de ses premières œuvres fut la chapelle en chapiteau de la laure Alexandre-Nevski (Saint-Pétersbourg) et l’iconostase de la cathédrale de la Dormition de de la Laure des grottes de Kiev. En 1908, l’architecte reçoit une nouvelle commande, cette fois à Moscou : il doit élaborer un projet pour la cathédrale de l’Intercession (Pokrovski) du Couvent des Saintes-Marthe-et-Marie, récemment fondé par la grande-duchesse Élisabeth Feodorovna. Chtchoussev s’est tourné vers les traditions de l’architecture de Pskov, Moscou et Novgorod. Dans les contours de l’église de l’Intercession en pierre blanche à dôme unique avec deux clochers, on décèle en filigrane l’une des anciennes églises du Kremlin - l’église de Notre-Sauveur-dans-les-bois (Spas na boru). La cathédrale de l’Intercession-de-la-Vierge était utilisée pour les services lors des fêtes et pour les lectures spirituelles.

Gare de Kazan, 1911-1940

A.Savine, WikiCommons A.Savine, WikiCommons

Formes asymétriques, imposants détails, motifs de l’ancienne architecture russe - le style vivant et dynamique de Chtchoussev constitue un phénomène notable au sein du modernisme russe. En 1910, il décide de participer à un concours pour la conception du nouveau bâtiment de la gare de Kazan. Les participants devaient créer une « porte vers l’Est », un bâtiment combinant des caractéristiques européennes et asiatiques. Le concurrent de Chtchoussev était le célèbre Franz (Fiodor) Schechtel, mais la commission a finalement préféré son projet. C’était le « chantier du siècle », à tel point que l’on eût dit qu’un nouveau Kremlin allait sortir de terre à Moscou ; le projet comprenait de nombreux bâtiments de tailles différentes, une tourelle rappelant la tour Söyembikä de Kazan, et des toits en pointe. Certaines idées du projet Chtchoussev n’ont été mises en œuvre qu’à l’époque post-soviétique. Par exemple, après la reconstruction de 1987-1997, la tour Tsarskaïa (du tsar) est apparue.

Mausolée, 1924-1930

Domaine public Domaine public

Après la révolution, Alexeï Chtchoussev était très demandé : il a créé le plan général de développement de Moscou, a travaillé comme architecte en chef pour le précurseur du VDNKh - l’exposition panrusse de l’agriculture, de l’artisanat et de l’industrie. En 1924, il reçoit une commande spéciale - construire en trois jours un mausolée temporaire en bois chargé d’accueillir le cercueil de Lénine sur la place Rouge. Le bâtiment devait s’intégrer dans l’ensemble existant de la célèbre place. L’architecte a immédiatement proposé une solution : le mausolée serait bas, en forme d’escalier, avec une inscription laconique sur la façade – « Lénine ».

Legion Media Legion Media

En 1925, Chtchoussev a commencé à travailler sur un projet en pierre - en granit rouge, porphyre et labradorite grise et noire. Il est conçu de façon que le flux de personnes se déplace en continu sans créer de foule : les visiteurs pénètrent à l’intérieur par l’escalier de droite, contournent le sarcophage contenant le corps de Lénine et quittent le mausolée par le gauche. L’architecte lui-même a qualifié ce travail d’ « expérience créative la plus merveilleuse de toute [sa] vie ».

Hôtel Moscou, 1932-1935

Adományozó/Donor: Nagy Gyula (CC BY-SA 3.0); Legion Media Adományozó/Donor: Nagy Gyula (CC BY-SA 3.0); Legion Media

Alexeï Chtchoussev travaillait sur ses projets à la main, sans utiliser de règle - il disait que c’est ainsi que la vivacité apparaissait dans son travail. Cette approche était une vraie planche de salut lorsqu’il fallait trouver rapidement une solution à un problème architectural complexe. Ce fut le cas avec l’hôtel Moscou près de la place Rouge. Le projet initial dans le style du constructivisme a été développé par des employés de l’atelier de Chtchoussev - Oswald Stapran et Leonid Saveliev. Mais il ne correspondait pas au style des quartiers historiques de la ville. Un hôtel occupant tout un pâté de maisons devait avoir une apparence moins austère. En conséquence, Chtchoussev en personne a été appelé pour « sauver » le projet. Laissant inchangée la charpente constructiviste, il la complète par un décor néoclassique, un grand portique à huit colonnes et des balcons. Et, bien sûr, les fameuses tours asymétriques. Selon la légende, ceci serait lié au fait que Staline, en approuvant le projet, aurait apposé sa signature en plein milieu du dessin. En fait, tout est plus simple - l’ancien Grand Hôtel a été « inscrit » à l’intérieur de l’hôtel Moscou : il a donc fallu renforcer les murs du bâtiment.

Station de métro Komsomolskaïa, 1947-1952

A.Savine, WikiCommons A.Savine, WikiCommons

L’une des dernières œuvres du grand architecte est la station Komsomolskaïa de la ligne circulaire du métro de Moscou. Située à l’intersection de trois gares de Moscou, elle était censée émerveiller et subjuguer les visiteurs arrivant dans la capitale. L’immense salle centrale avec deux rangées de colonnes en marbre est réalisée dans le style russe, dans lequel Chtchoussev créait souvent. La décoration de la gare, consacrée à la lutte pour la liberté du peuple russe et à la victoire dans la Seconde Guerre mondiale, était également éclatante. La station est ornée de panneaux de mosaïque représentant des commandants et hommes politiques, d’Alexandre Nevski à Mikhaïl Koutouzov.

* L’exposition « Pour les 150 ans de la naissance d’Alexeï Chtchoussev » se tient à la Galerie Tretiakov de Moscou jusqu’au 14 mai 2023.

